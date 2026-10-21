El Salvador

Fuerza internacional mantiene operativo para localizar a los cuatro salvadoreños desaparecidos tras emboscada en Haití

La Fuerza de Represión de Pandillas mantiene, desde el 18 de octubre, un operativo terrestre y aéreo en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, para localizar a los aerotécnicos salvadoreños

Cuatro militares salvadoreños de la fuerza internacional permanecen desaparecidos tras una emboscada en Haití. (REUTERS/Patrice Noel)
Cuatro militares salvadoreños de la fuerza internacional permanecen desaparecidos tras una emboscada en Haití. (REUTERS/Patrice Noel)
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La Fuerza de Represión de Pandillas (FRP) o Gang Suppression Force, (GSF por sus siglas en inglés) informó este martes que continúan las operaciones para localizar a cuatro miembros salvadoreños de la fuerza internacional, desaparecidos después de un ataque armado ocurrido dos días antes en Santo, una zona de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, Haití.

Según el comunicado, las tropas de la FRP permanecen en el sector desde el domingo 18 de octubre y enfrentaron a integrantes de pandillas armadas con respaldo de helicópteros.

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“El personal de la FRP continúa las operaciones de búsqueda”, señaló la fuerza en su comunicado. A su vez, pidió a los habitantes de Santo y de las comunidades cercanas que permanezcan dentro de sus viviendas y eviten las zonas en las que se desarrollan los operativos.

La Fuerza de Represión de Pandillas mantiene operativos terrestres y aéreos en Croix-des-Bouquets para ubicar a los efectivos. (REUTERS/Patrice Noel)
La Fuerza de Represión de Pandillas mantiene operativos terrestres y aéreos en Croix-des-Bouquets para ubicar a los efectivos. (REUTERS/Patrice Noel)

La FRP también informó que actuamente cuatro integrantes de la misión resultaron heridos y reciben tratamiento médico. El comunicado precisó que los informes preliminares señalan la muerte y las heridas de miembros de pandillas durante los enfrentamientos, aunque no divulgó cifras.

De igual manera, la FRP agradeció al Gobierno salvadoreño por la “estrecha coordinacióny por el apoyo adicional ofrecido tras el incidente. Además, aseguró que difundirá nuevas actualizaciones cuando la información pueda ser verificada a través de canales oficiales.

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La fuerza multinacional solicitó a los habitantes de la zona de Santo que permanezcan dentro de sus hogares. (Cortesía: Fuerza de Represión de Pandillas)
La fuerza multinacional solicitó a los habitantes de la zona de Santo que permanezcan dentro de sus hogares. (Cortesía: Fuerza de Represión de Pandillas)

El ataque ocurrió el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets

Los cuatro desaparecidos son aerotécnicos salvadoreños de la Fuerza de Tarea Libertad II, desplegada en Haití dentro de la misión internacional de seguridad. La Fuerza Armada de El Salvador informó que el grupo viajaba de regreso a su campamento en un vehículo blindado cuando fue emboscado por grupos criminales armados.

De acuerdo con la versión de las autoridades salvadoreñas, los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos. El vehículo fue alcanzado y se incendió, pero sus ocupantes lograron salir antes de que las llamas lo consumieran. A partir de ese momento, se perdió el contacto con los cuatro efectivos.

Las fuerzas salvadoreñas enviaron helicópteros para apoyar la respuesta ante la emboscada. Sin embargo, las aeronaves también recibieron disparos. La Fuerza Armada indicó que hubo intentos de aproximación por tierra y aire, aunque la intensidad de los combates y las condiciones de seguridad impidieron concretar la extracción..

Los cuatro desaparecidos pertenecen al equipo de aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II de El Salvador. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)
Los cuatro desaparecidos pertenecen al equipo de aerotécnicos de la Fuerza de Tarea Libertad II de El Salvador. (Cortesía: Fuerza Armada de El Salvador)

La búsqueda sigue en una zona bajo presión de las pandillas

Santo se encuentra en Croix-des-Bouquets, un municipio situado al este de Puerto Príncipe que ha registrado enfrentamientos entre grupos armados, la Policía Nacional Haitiana y la fuerza internacional. La presencia de pandillas en distintos barrios y rutas de acceso ha dificultado el despliegue de las autoridades y las tareas de asistencia a la población.

La FRP participa en operaciones junto con las fuerzas haitianas para recuperar el control de sectores afectados por la violencia. El operativo para localizar a los cuatro salvadoreños se desarrolla en ese escenario, con apoyo aéreo y presencia de tropas en el terreno.

Hasta el momento, se desconoce los nombres de los cuatro integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II ni la información sobre su estado de salud.

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