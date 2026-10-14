Juicio por Loan: detuvieron a un testigo por falso testimonio tras más de dos horas de declaración

Este miércoles se desarrolló la 34ª audiencia del juicio por Loan Peña

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó este miércoles la detención de Agustín Ibarra por falso testimonio, luego de que declarara durante más de dos horas en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. Personal de Gendarmería lo retiró de la sala y quedó a disposición del fiscal federal de turno.

Ibarra fue el chofer que trasladó a Laudelina Peña cuando la tía del niño presentó ante la Justicia provincial la versión de que su sobrino había muerto tras un supuesto accidente de tránsito. Esa hipótesis luego fue descartada por la propia imputada, quien afirmó que había mentido al declarar.

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La medida fue solicitada por Marcelo Ponce, defensor de Nicolás “El Americano” Soria y Pablo Núñez. El letrado cuestionó las reticencias del testigo, la falta de precisión en sus respuestas y contradicciones durante su testimonio. Al planteo adhirieron el Ministerio Público Fiscal, la querella y Mónica Chirivín, defensora de Laudelina.

Agustín Ibarra, el testigo detenido por falso testimonio

Tras un cuarto intermedio, los jueces resolvieron que Ibarra efectivamente se había mostrado “manifiestamente reticente” ante las preguntas vinculadas con su participación en los hechos. El tribunal señaló que el testigo respondió en varias oportunidades que no recordaba situaciones sobre las que era consultado.

Los magistrados también tuvieron en cuenta la importancia de los hechos investigados y el tiempo que Ibarra estuvo en contacto con Laudelina y con Macarena Peña, hija de la imputada. Según la resolución, su conducta durante la audiencia fue “elusiva, inconsistente y esquiva”.

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Durante la declaración, los jueces le pidieron en varias ocasiones que intentara recordar detalles sobre ese traslado y los encuentros previos a la declaración que Laudelina brindó en Corrientes a fines de junio de 2024.

Laudelina Peña

Ibarra tiene 49 años y actualmente trabaja en la Municipalidad de Concepción. Al momento de los hechos, se desempeñaba en la Municipalidad de Corrientes: era chofer del senador provincial Diego Pellegrini. Fue propuesto para declarar por Chirivín y por Ponce.

Su declaración era esperada porque condujo el vehículo en el que Laudelina fue trasladada junto con el abogado José Fernández Codazzi para declarar la teoría del accidente. En una rectificación posterior, la imputada aseguró que esa versión era falsa y afirmó que había recibido $ 50 mil para instalarla.

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En la audiencia, Ibarra sostuvo que es amigo de Pellegrini, aunque aseguró que no tiene una relación de amistad con Codazzi.

Además de Ibarra, este miércoles declararon María del Carmen Núñez, ex pareja de uno de los hermanos de Loan; María Agustina Subiría, subinspectora de la Policía Federal Argentina (PFA); María Custillo, una vecina de 9 de Julio que participó como testigo en el hallazgo de manchas de sangre a la salida de un campo sobre la Ruta 123; y Ronald Serrano, dueño de un taller de motos ubicado cerca de la comisaría de 9 de Julio, donde quedaron los vehículos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava después de los procedimientos realizados en la investigación.

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