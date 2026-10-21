Cayó en Santiago del Estero un hombre acusado de abusar de su sobrina durante ocho años

El operativo de la Policía de la Ciudad en Santiago del Estero

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La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 51 años acusado de cometer abusos sexuales contra su sobrina durante ocho años, tras un operativo encubierto en la localidad de Los Pozuelos, en la provincia de Santiago del Estero, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El procedimiento concluyó con el arresto del sospechoso en una vivienda particular, luego de permanecer prófugo de la Justicia nacional desde que la víctima radicó la denuncia en la Ciudad de Buenos Aires.

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El caso comenzó a investigarse formalmente el 16 de junio de 2026, cuando la damnificada, de 30 años, acudió a la sede de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mujer relató que los hechos de abuso sexual comenzaron cuando ella tenía 13 años y continuaron hasta que cumplió 21.

A la vez, la presentación judicial dejó constancia de que la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad social, posee Certificado Único de Discapacidad (CUD) y requiere tratamiento médico permanente por diabetes insulinodependiente.

El testimonio incorporado a la causa describió que los ataques ocurrieron de forma reiterada en domicilios radicados tanto en territorio porteño como en territorio santiagueño. Además, la denunciante señaló la presunta participación de otros parientes en el entorno familiar, donde sus padres son hermanos entre sí y componen un grupo con trece tíos.

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Ante la denuncia, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, Mariano Amaduri, junto con la secretaria Ivana Neme, ordenó medidas urgentes para localizar y arrestar al sospechoso.

Entrecruzamiento de datos telefónicos y registros de viaje

Para determinar el paradero del acusado, los investigadores recurrieron a bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). A partir de estos registros, las autoridades comprobaron que el implicado viajó el 30 de agosto de 2026 a Termas de Río Hondo para eludir a la Justicia.

Posteriormente, la triangulación de las celdas de telefonía móvil confirmó que el hombre residía en una propiedad conocida en la zona como la “casa celeste”, ubicada en el barrio Los Pozuelos. Frente a este dato, la sede judicial porteña remitió un exhorto formal al Juzgado de Control y Garantías de Santiago del Estero, a cargo del juez Diego Martín Vittar, quien autorizó el ingreso y la realización de tareas investigativas a una comitiva de la fuerza de seguridad porteña.

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Los agentes de la Policía de la Ciudad realizaron tareas de vigilancia encubierta en colaboración con personal de la División Robos y Hurtos de la policía local. Tras comprobar la presencia del imputado dentro del inmueble, los uniformados procedieron al allanamiento y concretaron su captura.

Luego de la detención, los jueces coordinaron el traslado del acusado a Buenos Aires, donde prestará declaración indagatoria por abuso sexual.