Crimen y Justicia

Cayeron cuatro mujeres acusadas de robar teléfonos celulares en colectivos del AMBA: el modus operandi de la banda

La Policía Federal detuvo a cuatro mujeres tras una investigación que se inició por el robo del celular de la periodista Lourdes Marchese en la línea 108

Cayeron cuatro mujeres acusadas de punguear teléfonos celulares en colectivos del AMBA: el modus operandi de la banda
Las cuatro mujeres detenidas.
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Tras casi seis meses de investigación, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo días atrás a cuatro mujeres acusadas de integrar una banda que se dedicaba a cometer robos bajo la modalidad “piraña” en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los operativos se realizaron en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, donde además fueron secuestrados dos teléfonos celulares.

Las sospechosas, tres argentinas y una peruana, son mayores de edad y quedaron a disposición de la Justicia por el delito de robo en poblado y en banda, según precisaron fuentes policiales a Infobae.

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La investigación se originó a partir del robo del celular de la periodista Lourdes Marchese dentro de un colectivo de la línea 108, a la altura de Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo. A partir de ese episodio intervino el Departamento de Investigaciones Especiales del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA.

En mayo de este año, los agentes habían concretado procedimientos en los que apresaron a dos mujeres y un hombre, señalados como integrantes de la red. Luego, las dos sospechosas recuperaron la libertad por decisión judicial.

El análisis de los dispositivos incautados en aquellos allanamientos, junto con tareas de campo y cruces de información, permitió a los investigadores establecer la presunta participación de otras dos mujeres.

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Cayeron cuatro mujeres acusadas de punguear teléfonos celulares en colectivos del AMBA: el modus operandi de la banda
Al cabo de cuatro allanamientos en distintos puntos del AMBA, personal de la PFA detuvo a las cuatro sospechosas y secuestró dos teléfonos celulares.

De acuerdo con la PFA, también surgieron elementos que vincularían a las dos sospechosas detenidas en la primera etapa con otros robos cometidos en unidades de transporte público del AMBA.

Con las pruebas reunidas hasta ese momento, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, a cargo de la jueza Nancy Rodríguez, autorizó la detención de las cuatro sospechosas. En la causa interviene la Secretaría N.° 152, a cargo de Federico Laderach.

Los efectivos realizaron cuatro allanamientos en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, donde finalmente arrestaron a las cuatro sospechosas. Fuentes policiales confiaron a este medio que las imputadas fueron identificadas como Gisela Elizabeth Patel, de 43 años; Nahomi Luana Flores (26); Milagros Antonela Díaz (29) y Gladys Inés Moyano (38).

En cuanto al modus operandi de la banda, los investigadores pudieron determinar que las asaltantes se subían a un colectivo -principalmente de la línea 108-, robaban teléfonos celulares a los pasajeros y se bajaban en la parada siguiente. Ahí, aguardaban la llegada de otra unidad y volvían a atacar.

Durante los procedimientos, los agentes además secuestraron dos celulares que serán incorporados a la investigación.

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