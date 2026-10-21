Visita sorpresa de Macron a Arabia Saudita en plena ofensiva de los rebeldes hutíes: Bin Salman le garantizó diésel para Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó al príncipe saudita, Mohammed Bin Salman (REUTERS/Benoit Tessier)

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Arabia Saudita se comprometió a garantizar un suministro adicional de diésel a Francia “durante los meses que sea necesario”, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, al cierre de una gira regional que coincidió con los disturbios registrados durante las manifestaciones del fin de semana en su país.

“Se logró un acuerdo con las autoridades sauditas para extender por tantos meses como sea necesario las cantidades adicionales de diésel que habíamos obtenido de ellas para garantizar el abastecimiento de nuestro país”, señaló un comunicado del Palacio del Elíseo, emitido tras el encuentro en Riad entre Macron y el príncipe heredero y gobernante de facto saudita, Mohamed bin Salman.

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De acuerdo con la misma fuente, los volúmenes comprometidos alcanzan las 95.000 toneladas mensuales para octubre y noviembre. A eso se suma un suministro de 200.000 toneladas de diésel provenientes de Emiratos Árabes Unidos y Baréin, lo que en conjunto representa más del 10% del consumo mensual del país.

La visita de Macron a Riad también funciona como una señal de respaldo de Francia a Arabia Saudita (REUTERS/Benoit Tessier)

La visita de Macron a Riad también funciona como una señal de respaldo de Francia a Arabia Saudita, que en las últimas semanas fue blanco reiterado de ataques por parte de los hutíes de Yemen.

Se trata de “destacar la solidaridad de Francia con el reino frente a los ataques llevados a cabo por los hutíes contra su territorio”, apuntó el Elíseo.

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El presidente francés se convirtió en el primer jefe de Estado extranjero en visitar la capital saudita desde que, el 10 de octubre, se suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Riad tras un mortífero ataque de los combatientes proiraníes.

El recrudecimiento de los ataques hutíes contra aeropuertos e infraestructuras energéticas sauditas se produjo después de que, en julio, se reanudaran las hostilidades en la guerra de Yemen.

En el marco de ese conflicto, los hutíes enfrentan desde 2014 al gobierno reconocido por la comunidad internacional, respaldado por Arabia Saudita al frente de una coalición militar.