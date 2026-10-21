Mundo

Visita sorpresa de Macron a Arabia Saudita en plena ofensiva de los rebeldes hutíes: Bin Salman le garantizó diésel para Francia

El príncipe saudita recibió al presidente galo en Riad y prometió 95.000 toneladas al mes para octubre y noviembre, mientras las tropas del reino tratan de contener los ataques de las miicias respaldadas por Irán en Yemen y en la propia capital petrolera

El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó al príncipe saudita, Mohammed Bin Salman (REUTERS/Benoit Tessier)
El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó al príncipe saudita, Mohammed Bin Salman (REUTERS/Benoit Tessier)
Guardar

Arabia Saudita se comprometió a garantizar un suministro adicional de diésel a Franciadurante los meses que sea necesario”, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, al cierre de una gira regional que coincidió con los disturbios registrados durante las manifestaciones del fin de semana en su país.

“Se logró un acuerdo con las autoridades sauditas para extender por tantos meses como sea necesario las cantidades adicionales de diésel que habíamos obtenido de ellas para garantizar el abastecimiento de nuestro país”, señaló un comunicado del Palacio del Elíseo, emitido tras el encuentro en Riad entre Macron y el príncipe heredero y gobernante de facto saudita, Mohamed bin Salman.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la misma fuente, los volúmenes comprometidos alcanzan las 95.000 toneladas mensuales para octubre y noviembre. A eso se suma un suministro de 200.000 toneladas de diésel provenientes de Emiratos Árabes Unidos y Baréin, lo que en conjunto representa más del 10% del consumo mensual del país.

La visita de Macron a Riad también funciona como una señal de respaldo de Francia a Arabia Saudita (REUTERS/Benoit Tessier)
La visita de Macron a Riad también funciona como una señal de respaldo de Francia a Arabia Saudita (REUTERS/Benoit Tessier)

La visita de Macron a Riad también funciona como una señal de respaldo de Francia a Arabia Saudita, que en las últimas semanas fue blanco reiterado de ataques por parte de los hutíes de Yemen.

Se trata de “destacar la solidaridad de Francia con el reino frente a los ataques llevados a cabo por los hutíes contra su territorio”, apuntó el Elíseo.

PUBLICIDAD

El presidente francés se convirtió en el primer jefe de Estado extranjero en visitar la capital saudita desde que, el 10 de octubre, se suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Riad tras un mortífero ataque de los combatientes proiraníes.

El recrudecimiento de los ataques hutíes contra aeropuertos e infraestructuras energéticas sauditas se produjo después de que, en julio, se reanudaran las hostilidades en la guerra de Yemen.

En el marco de ese conflicto, los hutíes enfrentan desde 2014 al gobierno reconocido por la comunidad internacional, respaldado por Arabia Saudita al frente de una coalición militar.

Temas Relacionados

Emmanuel MacronArabia SauditaHutíesDiéselMohamed bin SalmanGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los aerosoles de aceites esenciales matan cucarachas al contacto, pero no frenan las plagas

Una investigación de la Universidad de Kentucky halló que la aplicación directa causó alta mortalidad, pero las superficies tratadas ofrecieron un control limitado tras la evaporación del producto en pruebas de laboratorio

Los aerosoles de aceites esenciales matan cucarachas al contacto, pero no frenan las plagas

Qué está pasando en Europa: las causas de las protestas en Francia, España, Italia, Grecia, Albania y Bélgica

Las movilizaciones que se suceden en varios países del continente tienen causas nacionales distintas, pero comparten el impacto del costo de vida, la vivienda y los servicios públicos. Crecen el interés global y las búsquedas en Google sobre los motivos

Qué está pasando en Europa: las causas de las protestas en Francia, España, Italia, Grecia, Albania y Bélgica

Creían que era un Tiranosaurio Rex de USD 20 millones, pero un descubrimiento cambió todo y hundió su valor

El fósil conocido como Jodi será subastado el 27 de octubre en Sotheby's Nueva York con una estimación de entre USD 6 y USD 9 millones, tras una reclasificación científica que lo sacó de la especie más codiciada del mercado de dinosaurios

Creían que era un Tiranosaurio Rex de USD 20 millones, pero un descubrimiento cambió todo y hundió su valor

Alemania juzga a un falso médico que practicó 470 tratamientos estéticos en solo seis semanas, con títulos comprados por internet

El acusado, de 28 años y con formación de técnico de emergencias, reconoció ante el tribunal alemán que inyectó bótox y ácido hialurónico bajo una identidad profesional simulada. El veredicto podría conocerse el próximo 28 de octubre

Alemania juzga a un falso médico que practicó 470 tratamientos estéticos en solo seis semanas, con títulos comprados por internet

Qué territorios podría perder Ucrania si las fronteras con Rusia se fijan donde está hoy el frente de batalla

Al menos un 25% del área que controlaba en 2022 permanece ocupada por tropas de Putin, pese a que una contraofensiva de Kiev obligó a cambiar la estrategia de pinzas del Kremlin

Qué territorios podría perder Ucrania si las fronteras con Rusia se fijan donde está hoy el frente de batalla
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: César Jáuregui se queda en El Altiplano por traición a la patria en caso CIA

Fenómeno El Niño en Perú EN VIVO: lluvias en Piura y Tumbes producen graves aniegos, zonas afectadas y últimas alertas del Senamhi

Por una alerta del Ejército: localizan un narcolaboratorio con uniformes de corporaciones de seguridad y sustancias químicas en Nayarit

De salmón con pistache a short rib: el menú del baby shower de la hija de Carlos Rivera

Todo lo que se sabe de la detención de Mario, el profesor de matemáticas arrestado en Madrid por agredir sexualmente al menos a 9 de sus alumnos mientras hacían el Camino de Santiago

DEPORTES

Un grupo defensor de los animales apunta contra un club de la Premier League por usar un águila como mascota: “Está siendo utilizada como un accesorio”

Un grupo defensor de los animales apunta contra un club de la Premier League por usar un águila como mascota: “Está siendo utilizada como un accesorio”

El provocador posteo de una figura de Boca contra Vasco da Gama que tuvo que borrar tras el reto en vivo de Arruabarrena

El sentido mensaje de Camila Galante a Leandro Paredes tras la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana

El Como de Nico Paz jugará ante Manchester United y el Leipzig de Demichelis contra Real Madrid: la agenda del cierre de la fecha 3 de la Champions League

Paola Suárez confirmó un sorpresivo equipo argentino para la serie ante Japón: citó a cuatro tenistas que debutarán en la Billie Jean King Cup

ENTRETENIMIENTO

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

Los Beatles tendrán un nuevo museo en Liverpool: el proyecto de casi 10.000 metros cuadrados que abrirá en 2028

Lynda Carter, la icónica Mujer Maravilla, reveló su rutina de belleza a los 75 años