América Latina

Nueva encuestra en Brasil: la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula se redujo a solo un punto

La pesquisa de la semana pasada de la misma compañía había dado 2% de ventaja para el senador, el más votado en la primera vuelta. El actual presidente recortó la diferencia y se mantiene el empate técnico

Los candidatos presidenciales brasileños Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva participan en un debate presidencial, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil. 18 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel
Los candidatos presidenciales brasileños Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva participan en un debate presidencial, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en São Paulo, Brasil. 18 de octubre de 2026. REUTERS/Jean Carniel
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La ventaja del senador Flávio Bolsonaro sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la intención de voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se redujo desde dos puntos la semana pasada hasta solo uno en la nueva encuesta divulgada este miércoles por la firma Quaest.

Si las elecciones fuesen hoy, el candidato ultraderechista, el más votado en la primera vuelta, recibiría el 45 % de los votos, mientras que el mandatario progresista se quedaría con el 44 %, lo que indica que ambos continúan técnicamente empatados ya que el margen de error del estudio es de dos puntos porcentuales.

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En la encuesta realizada la semana pasada por la misma firma demoscópica, el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) tenía 46 % de la intención de voto (perdió un punto) y Lula, que aspira a la reelección y a su cuarto mandato no consecutivo, el 44 % (se mantuvo igual).

El nuevo sondeo, divulgado a solo cuatro días de la segunda vuelta, confirmó que las presidenciales de este año destacan entre las más polarizadas de Brasil y que el gigante latinoamericano sigue dividido entre el progresismo de Lula y el ultraderechismo de la familia Bolsonaro.

Según Quaest, que entrevistó a 2.154 electores entre el sábado de la semana pasada y este martes, el porcentaje de electores indecisos subió desde el 1 % hasta el 2 % en la última semana y el de los que pretenden votar en blanco o anular su sufragio se mantuvo en el 9 %.

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y al opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y al opositor Flávio Bolsonaro, durante el primer debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la sede de Rede Bandeirantes en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

El nuevo sondeo fue realizado tras el primer debate en televisión que tuvieron los dos candidatos el pasado domingo, en el que principalmente intercambiaron ataques y acusaciones de corrupción, y tras las nuevas medidas anunciadas por el jefe de Estado en la recta final de la campaña electoral.

Además de la reducción de la jornada electoral desde 44 hasta 40 horas con dos días de descanso y sin reducción salarial, promulgada por el Congreso el pasado jueves, Lula anunció en los últimos días una medida de perdón de las deudas de los microempresarios y un proyecto de ley para ofrecer transporte gratuito en los autobuses los fines de semana.

Bolsonaro fue el más votado en la primera vuelta de las presidenciales, con el 47,03 % de los votos, y Lula quedó segundo, con el 45,16 %, por lo que la diferencia entre ambos fue de menos de dos puntos porcentuales.

(Con información de EFE)

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