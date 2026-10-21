Índice Pokémon: la insólita inversión que está a punto de superar a NVDA como la de mejor rendimiento desde antes de la pandemia

La certificación y el estado de conservación influyen sobre el precio de cada ejemplar (REUTERS/Jana Rodenbusch)

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El mercado de cartas coleccionables de Pokémon quedó cerca de igualar el rendimiento de NVIDIA desde 2019, de acuerdo con una comparación que toma como referencia una base inicial de 100 puntos. La medición ubicó a NVDA en 4.130 puntos, equivalente a una multiplicación por 41 de su valor inicial, mientras que el índice de Pokémon llegó a 4.010 puntos, o unas 40 veces respecto del comienzo de la serie. La distancia entre ambos activos se redujo a 120 puntos.

La comparación parte de una base de 100 puntos en 2019

El registro no expresa los precios en dólares de una acción, una criptomoneda o una carta individual. Todas las referencias comenzaron en 100 en 2019 para permitir una comparación proporcional entre mercados de características distintas. Bajo esa metodología, el valor final muestra cuántas veces se multiplicó cada activo desde el inicio del período. Así, una marca de 4.010 indica una suba cercana a 40 veces frente al punto de partida.

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La línea correspondiente a Pokémon mostró una primera escalada entre 2020 y 2021. Después atravesó una caída y una etapa de menor movimiento que se extendió hasta 2024. El cambio se produjo desde 2025, cuando la curva retomó una trayectoria ascendente y se acercó a la de NVIDIA. La variación señalada para las cartas fue de 510% en los últimos dos años.

La medición incluyó también a Bitcoin, Ethereum, oro, Nasdaq 100, S&P 500 y Micron. Cada activo registró comportamientos diferentes durante el período. Bitcoin y Ethereum exhibieron picos elevados entre 2021 y 2024, seguidos por una moderación de sus curvas. El oro, el S&P 500, el Nasdaq 100 y Micron permanecieron en valores inferiores dentro de la comparación, con recorridos menos pronunciados.

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Cartas seleccionadas de Pokémon integran una medición de precios del mercado de coleccionables

El índice reúne precios de cartas seleccionadas

El Pokémon Index es un indicador que sigue el desempeño agregado de una selección de cartas coleccionables. En este caso, la referencia corresponde a una metodología asociada con plataformas de análisis del sector como Card Ladder, que reúne operaciones de compra y venta para elaborar una serie de precios. El índice no representa a una compañía vinculada con la franquicia ni refleja la facturación de videojuegos, productos o licencias.

Su mecanismo busca ofrecer una referencia sobre el comportamiento general del mercado de cartas Pokémon. Para eso, incorpora ejemplares representativos, entre ellos cartas de alto valor, piezas secretas, ediciones como Base Set 1st Edition y unidades graduadas por empresas de certificación como PSA o BGS. La composición permite seguir la evolución de un conjunto de activos, en lugar de tomar el precio de una sola carta.

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El modelo se asemeja al de un índice bursátil, aunque sus componentes y condiciones de negociación son diferentes. El S&P 500, por ejemplo, mide el comportamiento de un grupo de grandes empresas de Estados Unidos. El índice de Pokémon sigue una canasta de cartas seleccionadas y pondera sus cotizaciones de compra y venta. Por ese motivo, una suba del indicador no implica que todas las cartas de la franquicia registren la misma variación.

La conservación y la escasez inciden en las cotizaciones

El valor de cada carta depende de factores concretos. La escasez, el estado de conservación, la edición, la certificación y la demanda por determinados personajes o lanzamientos influyen sobre los precios. Una misma carta puede registrar cotizaciones diferentes según presente marcas, desgaste o defectos, y según obtenga una determinada calificación de empresas especializadas.

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NVIDIA alcanzó 4.130 puntos en la comparación con base 100 en 2019 (EFE)

Las piezas graduadas concentran parte de la atención de este mercado porque la certificación establece una referencia sobre el estado físico del ejemplar. Las cartas de alta calificación, las ediciones limitadas y algunas piezas secretas integran el segmento que suele atraer operaciones de mayor valor. Esa dinámica forma parte de los criterios que explican por qué un índice de coleccionables puede diferir del recorrido de cartas de circulación más amplia.

El auge de las cartas de Pokémon combinó la nostalgia de quienes conocieron la franquicia desde su expansión inicial con la demanda global por productos coleccionables. A ese interés se sumó la compra de piezas como activos alternativos de inversión, una categoría que reúne bienes cuyo precio no depende de manera directa de los mercados financieros tradicionales. La demanda especulativa también incidió sobre las cotizaciones de cartas con oferta limitada.

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La comparación con acciones, metales y criptomonedas permite observar la magnitud del avance registrado por el conjunto de cartas incluido en la medición. NVDA conservó el primer lugar con 4.130 puntos, mientras el índice Pokémon llegó a 4.010. El resto de los activos incluidos quedó por debajo de ambos en la escala utilizada para el período iniciado en 2019.