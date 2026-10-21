Cómo funciona la nueva línea de préstamos personales para la compra de casas prefabricadas y quiénes pueden acceder

Los solicitantes pueden elegir un plazo de devolución de entre 12 y 96 cuotas

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En un contexto donde acceder a una vivienda propia resulta complejo para muchas familias, el Banco Provincia lanzó una nueva línea de préstamos personales destinada a financiar la compra de casas prefabricadas o industrializadas.

La iniciativa está dirigida a clientes de la entidad que cuenten con calificación crediticia y permite gestionar el crédito de manera digital, a través de Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni presentar documentación en papel.

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La financiación alcanza hasta los $50 millones y puede destinarse a la adquisición de viviendas ofrecidas por empresas adheridas al programa provincial “Construcción Industrializada”. Además, existe la posibilidad de combinar hasta tres préstamos personales para un mismo proyecto, siempre que el monto total no supere el valor de la propiedad.

Los solicitantes pueden elegir un plazo de devolución de entre 12 y 96 cuotas. El acceso comienza con la selección de una empresa adherida, que presenta una propuesta de financiación personalizada. Si el interesado acepta las condiciones, confirma la operación a través de los canales digitales del banco.

Los créditos se otorgan en unidades de valor adquisitivo (UVA)

Tasas de interés y condiciones de los préstamos

Los créditos se otorgan en unidades de valor adquisitivo (UVA), con una tasa nominal anual fija del 9% para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia y del 15% para quienes perciben su sueldo a través de otra entidad.

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Las cuotas se debitan automáticamente de una cuenta bancaria. Sin embargo, al estar denominados en UVA, tanto el capital adeudado como los pagos se ajustan según la evolución de esta unidad, que sigue el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado a la inflación.

Esto significa que, aunque la tasa nominal anual sea fija, el importe en pesos de las cuotas puede aumentar con el tiempo. Por ese motivo, antes de solicitar el crédito es importante evaluar la capacidad de pago y la posibilidad de afrontar futuros incrementos en los desembolsos mensuales.

La nueva línea se suma a otras alternativas de financiamiento habitacional que Banco Provincia incorporó recientemente, entre ellas los préstamos hipotecarios para construcción, ampliación y refacción, y los créditos personales para adquirir casas modulares y comprar materiales de construcción.

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Qué son las viviendas industrializadas

Las viviendas industrializadas se construyen mediante procesos estandarizados, con una parte importante de la fabricación realizada en planta. Luego, los componentes se trasladan al terreno para su montaje y terminación.

Este sistema permite reducir los tiempos de ejecución frente a determinadas modalidades de construcción tradicional, controlar la calidad de los materiales y disminuir los desperdicios. También puede ofrecer mayor previsibilidad sobre los costos y los plazos de entrega, aunque estos dependen del modelo elegido, las condiciones del terreno y las características de cada proyecto.

Las viviendas industrializadas se construyen mediante procesos estandarizados

En el mercado argentino, este tipo de construcción incluye alternativas como steel frame, wood frame y módulos prefabricados. Su utilización responde, entre otros factores, a la búsqueda de opciones que permitan acortar los tiempos de obra.

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Entre las firmas adheridas al programa de financiamiento figura Viviendas Roca, que comercializa distintos modelos habitacionales. Como referencia de precios, una casa de este tipo de 39,60 m² con dos dormitorios, tres ambientes y un baño tiene un valor de referencia de $25.053.647.

Para quienes necesiten más espacio, otro modelo también de dos dormitorios pero con cuatro ambientes y una superficie de 55,44 m², se ubica en $34.639.390. Por su parte, el modelo de 80,64 m² ofrece tres dormitorios, dos baños y cinco ambientes, con un precio de referencia de $49.889.437.

A modo de comparación, según Zonaprop, un departamento medio de dos ambientes y 50 m2 en Gran Buenos Aires (GBA) norte tiene un valor de 119 mil dólares, mientras que un departamento de 3 ambientes y 70 m2 alcanza los 180 mil dólares.

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