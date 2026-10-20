Violento intento de robo en un minimercado de Misiones: una empleada de 18 años y forcejeó con el ladrón

El hecho ocurrió pasadas las 2 de la madrugada del sábado en el comercio Tokio Minishop de San Vicente, donde la joven trabajadora forcejeó cuerpo a cuerpo con el agresor, recibió un golpe de puño y tomó un machete para defenderse antes de salir a pedir ayuda

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Una empleada de apenas 18 años quedó en el centro de un violento episodio en la madrugada del sábado en San Vicente, Misiones, cuando un hombre ingresó al comercio donde trabajaba, forcejeó con ella e intentó llevarse el dinero de la caja registradora. La joven, lejos de quedarse inmóvil, resistió el ataque e incluso tomó un machete del mostrador para defenderse. El sospechoso fue detenido minutos después a pocas cuadras del lugar.

El hecho se registró alrededor de las 2.20 de la madrugada en el local Tokio Minishop, ubicado sobre la avenida Tejeda al 655, en la localidad misionera. Según informaron fuentes consultadas por Infobae, la denuncia radicada ante la Comisaría Seccional Primera de San Vicente, Micaela Belén Gómez, domiciliada en el barrio Unido, se encontraba atendiendo el minimercado cuando un masculino desconocido ingresó al establecimiento.

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El individuo, de estatura media, tez trigueña, vestido con una camisa oscura de grafa, pantalón azul y gorra celeste, se abalanzó sobre la caja registradora con la intención de sustraer el dinero.

La trabajadora intentó impedir la maniobra y se produjo un forcejeo cuerpo a cuerpo. En medio de esto, el asaltante le propinó un golpe de puño. Sin embargo, Gómez logró tomar un machete que se encontraba detrás del mostrador, lo que modificó el curso del enfrentamiento. El agresor, por su parte, arrancó la caja registradora de su lugar, aunque esta terminó en el suelo sin que pudiera llevársela.

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El intento de robo ocurrió cerca de las 2.20 de la madrugada del sábado en el minimercado Tokio Minishop de San Vicente, Misiones

Ante esa situación, la empleada consiguió salir del local para pedir ayuda, pero el hombre salió detrás de ella y luego escapó con las manos vacías. La víctima no sufrió lesiones, según consta en el parte policial, que calificó el hecho como “robo en grado de tentativa con autor aprehendido”.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría Segunda de San Vicente desplegaron un operativo de búsqueda por la zona y localizaron al sospechoso a pocas cuadras del comercio, sobre la avenida Constitución, frente al local Rey 24 hs.

Allí fue aprehendido Omar Adalid Ramos, de 24 años, quien quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia. Por razones de jurisdicción, la causa quedó en manos de la Comisaría Seccional Primera de la localidad.

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Las mismas fuentes añadieron que sobre el video que el propietario lo viralizó y a su vez esas imágenes fueron extraídas del dvr por Cibercrimen y se incorporó a la causa. Asimismo, los mismos equipos descargaron imágenes de otros locales vecinos donde se observa al autor arrojar el machete en la vereda y continuar la fuga en ese momento.

Brutal agresión a una mujer en Villa Lugano (Gentileza/SM Noticias)

Este robo en Misiones se produjo el mismo día que un joven de 21 años fue detenido en el barrio porteño de Villa Lugano, acusado de atacar a golpes a una mujer de 28 años que caminaba por la vía pública. El sospechoso le dio un puñetazo en el rostro y escapó, pero fue interceptado por el hermano de la víctima hasta que llegó la Policía de la Ciudad. Parte de la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

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Según informaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió el viernes pasado, a las 13.15, en Celedonio Escalada al 5400, donde la mujer fue sorprendida por el agresor, quien la golpeó en la cara y luego se dio a la fuga.

La grabación dura apenas diez segundos. En las imágenes se observa a dos mujeres caminando por la vereda: una pasea a un perro y, unos metros más atrás, otra lleva un paquete en las manos. Detrás de esta última aparece un hombre encapuchado que comienza a acercarse, acelera el paso y finalmente le propina un golpe en el rostro. Inmediatamente después, escapa corriendo.

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