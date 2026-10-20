Los movimientos populares organizarán un encuentro previo a la llegada del papa León XIV

Los movimientos populares anunciaron un encuentro previo a la llegada del papa León XIV a la Argentina (Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA PRESS OFFICE)

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El Capítulo Argentina del Encuentro Mundial de Movimientos Populares se realizará a fines de octubre, días antes del viaje del papa León XIV al país, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. El evento contará con la presencia de obispos argentinos, la participación especial de la prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, Alessandra Smerilli y dirigentes de los espacios sociales, como la Unión Trabajadores de la economía Popular (UTEP) y de la economía informal.

La actividad se suma al cronograma de preparativos para la visita papal, que atraviesa un momento de expectativa tras la operación a la que fue sometido el Pontífice el 13 de octubre en el Hospital Universitario Gemelli de Roma, donde le extirparon un nódulo pulmonar diagnosticado como un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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La organización del Encuentro Mundial de Movimientos Populares antes de una visita papal tiene un antecedente concreto. En enero de 2018, una delegación de 500 trabajadores argentinos viajó a Chile para participar de instancias vinculadas al viaje apostólico de Francisco, que recorrió Santiago, Temuco e Iquique entre el 15 y el 18 de ese mes.

El 18 de enero, al cierre de ese encuentro, los movimientos populares reunidos en Temuco difundieron un comunicado con sus conclusiones. Horas antes, durante la misa por el progreso de los pueblos celebrada en el Aeródromo Maquehue ante alrededor de 200.000 fieles, el papa Francisco había pronunciado una de las frases que marcó aquella gira: “Señor, haznos artesanos de unidad”, en una homilía donde advirtió que “una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros”.

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León XIV ya se reunió con una delegación de movimientos populares en el Vaticano

La continuidad del vínculo entre León XIV y los movimientos populares

El encuentro de fines de octubre se inscribe en la continuidad de un vínculo que León XIV ratificó en el V Encuentro Mundial de Movimientos Populares, celebrado en Roma entre el 21 y el 24 de octubre de 2025, su primera reunión mundial con esas organizaciones tras la muerte de Francisco. Ante más de 150 representantes de los cinco continentes, el Pontífice afirmó: “Haciéndome eco de las peticiones de Francisco, hoy digo, tierra, techo y trabajo son derechos sagrados, por los que vale la pena luchar, y quiero que me oigan, que me escuchen decir, ¡estoy con ustedes! ¡Estoy con ustedes!”.

En la declaración final de ese encuentro, titulada “Organizar la esperanza con una alianza frente a la exclusión”, los movimientos populares agradecieron esas palabras y las definieron como “un apoyo de enorme valor para caminar juntos, Iglesia universal y local”, en la construcción de respuestas frente a la exclusión.

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En Argentina, esa cercanía ya había generado gestiones concretas. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores enviaron en agosto una carta al cardenal Michael Czerny, entonces prefecto del dicasterio vaticano, con copia a Smerilli, para proponerle a León XIV un encuentro con trabajadores de la economía popular durante su estadía en el país. La nota planteaba tres escenarios posibles: una asamblea sindical, la visita a un centro de reciclado o el recorrido por un barrio popular del conurbano bonaerense. Finalmente, la propuesta no fue tenida en cuenta ya que está previsto la visita de Su Santidad al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

La modalidad será un encuentro intimo y a puertas cerradas con los residentes, trabajadores, familiares y personas con discapacidad del Cottolengo.

El rol de Alessandra Smerilli en la antesala del viaje

La participación de Smerilli en el capítulo argentino confirma el peso que ocupa en la relación entre el Vaticano y los movimientos sociales latinoamericanos. La religiosa asumió la prefectura del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral el 1 de septiembre, en sucesión de Czerny, y ya había sido mencionada como interlocutora directa de las organizaciones argentinas en los meses previos a la gira papal.

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Semanas atrás, Smerilli había difundido un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Salud Mental en el que llamó a la Iglesia a “comprometerse de manera significativa” en el cuidado de quienes sufren trastornos psíquicos, un eje que también atravesó la agenda personal de León XIV ese mismo mes. El Pontífice dedicó su intención de oración de octubre a la pastoral de la salud mental y, en el videomensaje difundido por la Red Mundial de Oración del Papa, pidió: “Haz que tu Iglesia sea casa abierta, espacio seguro donde todos tengan lugar, comunidad que acompaña y no descarta, que escucha sin juzgar y se acerca sin miedo”.

La incertidumbre por la salud del Papa no modificó los preparativos

La visita a la Argentina se prepara en medio de una expectativa creciente sobre la concreción del viaje papal, que había quedado en suspenso tras el anuncio de la operación quirúrgica. León XIV fue intervenido el 13 de octubre y recibió el alta el sábado 17, luego de cuatro días de internación en el Gemelli.

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El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó que no existen impedimentos clínicos para que el Pontífice, de 71 años, afronte la gira sudamericana y estimó que podría estar “plenamente recuperado” en unos diez días, según informó Vatican News.

Pese a la incertidumbre médica, ninguno de los preparativos para la visita fue suspendido o modificado. La Santa Sede mantuvo el programa de actividades para Uruguay, Argentina y Perú y, el 16 de octubre, confirmó la nómina de periodistas que acompañarán a León XIV en el avión papal.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ya había designado una comisión nacional encabezada por monseñor Marcelo Colombo para organizar la recepción, con una estructura operativa que incluye a los obispos Raúl Pizarro, Jorge García Cuerva, Jorge Eduardo Scheinig y Alejandro Musolino.

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Dos de los residente del Pequeño Cottolengo Don Orione REUTERS/Cristina Sille

Según el cronograma vigente, León XIV llegaría a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, para un homenaje al general José de San Martín y una ceremonia en la Casa Rosada. El lunes 9 visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.

El Capítulo Argentina del Encuentro Mundial de Movimientos Populares se ubicará en ese tramo final de preparativos, como una de las instancias que antecederán el contacto directo entre el Papa y los sectores sociales que durante el papado de Francisco mantuvieron un vínculo estrecho con la Santa Sede a través de los sucesivos encuentros mundiales de movimientos populares.

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