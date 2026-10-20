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Diego Castro reconoció en Dale Match que está en una app de citas y su hija Juli se indignó: “La habías cerrado”

El actor habló de su estado civil en el ciclo que encabeza Marcelo Tinelli en un día que tuvo como invitada la influencer. El momento

El actor habló de su estado civil en el ciclo que encabeza Marcelo Tinelli (Video: Dale Match/ Infobae en vivo)
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Diego Castro quedó en el centro de la charla sobre aplicaciones de citas en Dale Match, el ciclo de Infobae en vivo que encabeza Marcelo Tinelli, al admitir delante de su hija, Juli Castro, que volvió a activar una cuenta tras haberla dado de baja.

El intercambio se produjo durante un debate sobre los límites de la infidelidad en redes sociales. Tinelli abrió la discusión al preguntar si un intercambio de mensajes podía considerarse una falta aun sin contacto físico. “¿Qué tipo de mensajeo es infidelidad?”, planteó el conductor.

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Diego Castro contó que volvió a usar una aplicación de citas durante una charla en Dale Match: “Lo había dado de baja y ahora volví” (Dale Match, Infobae en vivo)

Los panelistas pusieron distintos ejemplos de conversaciones y reacciones en publicaciones. Mientras algunos marcaron que el contenido y la intención son determinantes. La charla cambió de tono cuando Tinelli preguntó qué harían si descubrieran que su pareja tiene una aplicación de citas. “¿Qué? Pero me separo. Me separo al segundo”, respondió Juli. El conductor entonces señaló que Diego Castro no estaba en pareja y que, por lo tanto, podía utilizar ese tipo de herramientas.

“Papá tiene una”, intervino la joven. El actor le preguntó si ya lo sabía y explicó que había cerrado su perfil en un primer momento. Sin embargo, enseguida confirmó que había regresado: “Me di de baja, es verdad. Y aparte di un discurso cuando me di de baja”.

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Juli Castro reaccionó a la confesión de su padre en el ciclo de Marcelo Tinelli: “Si me preguntás, yo preferiría que no esté en ninguna app”

Juli recordó que su padre le había comunicado que dejaría la plataforma. “Me dijo: ‘No, hija, ya está, listo, cierro’”, relató. Ante la insistencia de su hija y del resto de los integrantes de Dale Match, Castro despejó las dudas: “Lo había dado de baja y ahora volví”.

La decisión generó comentarios entre los presentes. Tinelli se manifestó en contra de las aplicaciones de citas y sugirió conocer personas en otros ámbitos. “No banco eso”, sostuvo. Juli, por su parte, cuestionó que su padre usara una de estas plataformas durante un viaje: “¿Cómo vas a estar en París y vas a tener una aplicación de citas?”.

Castro aclaró que su intención no era buscar una relación de manera inmediata. “No es para levante, ¿eh? Para conocer gente”, explicó. Tinelli rechazó ese argumento y le recomendó salir a la calle para entablar conversaciones cara a cara.

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Frente a su hija, Juli Castro, el actor explicó el motivo de su regreso a las plataformas y Tinelli se tentó de risa: “No es para levante, es para conocer gente”

Durante el debate, Anita Martínez recordó que algunas aplicaciones se activan según la cercanía geográfica entre usuarios. “Entonces vos estás caminando con él y de repente empienzan los sonidos”, ironizó. Castro añadió que conocía a alguien que conseguía citas sin alejarse demasiado de su casa: “Tengo un amigo que levantaba en pantuflas. De verdad, no salía del radio de cinco o seis cuadras”.

Juli dijo que nunca utilizó este tipo de servicios y sostuvo que no podía decidir por su padre, aunque expresó su postura. “Ya la tiene, no le puedo decir nada. Si me preguntás, yo preferiría que no”, afirmó.

La conversación también abordó la exposición de las parejas en redes sociales. Ante la pregunta de Tinelli sobre si no publicar a una pareja equivale a no oficializar el vínculo, Juli fue tajante: “El que te ama te presume, obvio”.

Estreno de Dale Match en Infobae con Marcelo Tinelli
El equipo de Dale Match en Infobae en vivo (Gustavo Gavotti)

Sobre el final, la joven contó que le gustaría que su padre fuera gay y formara pareja con un amigo suyo. Castro aclaró que su amigo está próximo a casarse con una mujer y afirmó que continúa soltero: “Yo soy solo. O sea, es una cosa que me gustaría cambiar, quizás sí, pero no se da”.

El intercambio formó parte de Dale Match, el programa de entretenimiento, humor y actualidad que Marcelo Tinelli conduce por Infobae en Vivo de lunes a jueves a las 21. El ciclo, que se estrenó el 14 de octubre, reúne en la mesa a Anita Martínez, Carito Müller, Baulo y Diego Castro; Pachu Peña participa dos veces por semana y Roberto Peña aporta imitaciones desde fuera del estudio. La propuesta combina conversaciones sobre temas del día, música, archivo televisivo, cámaras en la calle y segmentos con participación del público, con referencias al formato de VideoMatch.

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