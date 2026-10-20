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Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el último eliminado después de una noche donde cocinaron mondongo

Un plato con huevo, puré y alioli no fue suficiente. El jurado cuestionó la textura y la falta de condimento en la preparación que definió la salida del programa de una de las figuras del reality

Morena Beltrán quedó fuera de MasterChef Celebrity tras presentar una milanesa de mondongo con puré de papas (Video: X)

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Morena Beltrán se convirtió en la tercera eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe) tras una gala en la que no logró convencer al jurado con su plato elaborado a base de mondongo, el ingrediente principal de la noche. La periodista deportiva presentó una milanesa acompañada de huevo frito y puré de papas, una preparación que desde el inicio generó dudas entre los jueces del certamen.

La definición se conoció este lunes, después de que Telefe modificara la grilla de programación del fin de semana y postergara la gala de eliminación originalmente prevista para el domingo. La decisión respondió a la transmisión del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la semifinal de ida de la Copa Libertadores, que ocupó el horario habitual del reality conducido por Wanda Nara. El canal mantuvo sin cambios el resto del cronograma, con la gala de beneficios y la noche de última chance antes de la eliminación, que finalmente se trasladó al lunes.

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Germán Martitegui y Maru Botana señalaron problemas en la textura de la carne y la falta de condimento en el plato
Germán Martitegui y Maru Botana señalaron problemas en la textura de la carne y la falta de condimento en el plato

Durante la devolución del plato, Germán Martitegui reconoció aspectos positivos de la preparación, aunque remarcó un problema central en la textura de la milanesa. “Es lo más flojo del plato y es una lástima, es mi favorita”, señaló el jurado, quien destacó el puré de papas, el huevo frito y la decisión de incorporar alioli como acompañamiento. Maru Botana coincidió con esa evaluación y agregó que a la preparación le había faltado condimento. “Tendría que haberse animado a salpimentar más”, consideró la jurado.

Beltrán compartió el lugar de peor plato de la noche junto a Julieta Nair Calvo, que también eligió preparar una milanesa de mondongo, en su caso acompañada por puré de coliflor. Damián Betular cuestionó que a esa preparación le faltaran elementos, aunque valoró el intento de ambas participantes por innovar con sus propuestas. “Es un trago amargo pero lo diste todo, estamos felices de que te hayas animado a estar en MasterChef”, expresó el chef pastelero al momento de confirmar la salida de la periodista deportiva.

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Julieta Nair Calvo compartió la definición final con Beltrán luego de elaborar una propuesta similar con puré de coliflor (Prensa Telefe)
Julieta Nair Calvo compartió la definición final con Beltrán luego de elaborar una propuesta similar con puré de coliflor (Prensa Telefe)

Los tres integrantes del jurado coincidieron en manifestar su deseo de volver a ver a Beltrán en un eventual repechaje del certamen. Martitegui remarcó además que la eliminación se produjo en una jornada particular, en la que el nivel general de las preparaciones había sido alto. “Quedó afuera en una noche en la que todos cocinaron bien”, sostuvo el jurado.

Al momento de despedirse de las cocinas, Beltrán hizo un balance de su paso por el programa y destacó el aprendizaje que se llevó de la experiencia. “MasterChef es un espacio sano en la televisión y se comparten valores y el aprendizaje en la cocina. Me llevo grandes recuerdos”, expresó la periodista, visiblemente emocionada.

Juli Poggio dedicó unas palabras de despedida desde el balcón que conmovieron a su compañera eliminada (Prensa Telefe)
Juli Poggio dedicó unas palabras de despedida desde el balcón que conmovieron a su compañera eliminada (Prensa Telefe)

El momento de mayor emotividad se produjo cuando Juli Poggio, desde el balcón reservado para los participantes que ya habían sido evaluados, pidió la palabra para destacar la calidad humana de su compañera durante la competencia. Ese gesto hizo que Beltrán no pudiera contener el llanto frente a cámara. “Cuando sentís que al grupo le duele la pérdida, sentís que algo lindo hiciste. El regalo del final es que tus compañeros hablen bien de vos. Cómo cocinaste termina siendo anecdótico”, reflexionó la periodista antes de retirarse definitivamente de las cocinas del certamen.

La salida de Beltrán había comenzado a especularse días antes de la emisión, a partir de un comentario que realizó Sebastián “Pollo” Vignolo durante una transmisión de F90 (ESPN). Consultada por Oscar Ruggeri sobre su continuidad en el reality, Vignolo intervino de manera espontánea y afirmó “quedó afuera, quedó afuera”, antes de intentar corregirse y preguntar si todavía no se conocía el resultado de la gala. Beltrán, presente en el estudio, no confirmó la versión en ese momento, aunque su reacción alimentó las especulaciones que finalmente se confirmaron con la emisión del programa.

Con esta eliminación, ya se conocen los tres primeros participantes que debieron abandonar la competencia en esta nueva edición del certamen gastronómico, que continúa su desarrollo en paralelo al estreno de MasterChef Junior, la versión infantil del formato que estará conducida por Verónica Lozano.

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