Deportes

“En todas partes”: así fue el banderazo de los hinchas de Boca en Río de Janeiro antes del duelo con Vasco Da Gama por la Sudamericana

Los fanáticos xeneizes se reunieron en la playa de Río de Janeiro antes de la semifinal de vuelta

Aficionados de Boca Juniors se congregan en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en la previa del duelo con Vasco Da Gama.
Guardar

Miles de hinchas de Boca Juniors se reunieron este lunes en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para realizar un banderazo en la previa de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

La concentración, convocada a través de redes sociales, se desarrolló entre los postos 4 y 5, frente al Quiosque Buenos Aires, y transformó durante varias horas una de las playas más conocidas de Brasil en una extensión de La Boca.

PUBLICIDAD

El encuentro de vuelta se disputará este martes en el estadio Maracaná, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Boca llega con la obligación de revertir la derrota 1 a 0 sufrida hace una semana ante Vasco da Gama en ese mismo escenario. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita revertir ese resultado: si gana por un gol de diferencia, el pase a la final se definirá por penales; si lo hace por dos goles o más, clasificará de manera directa.

Imágenes del banderazo de los hinchas de Boca
Imágenes del banderazo de los hinchas de Boca

La jornada en la playa combinó bombos, redoblantes, pirotecnia, cumbia y los cánticos habituales de la hinchada xeneize. Los fanáticos saltaron, agitaron banderas y levantaron camisetas mientras la convocatoria crecía con el correr de las horas, en una escena que llamó la atención de turistas y residentes de la zona. Varios brasileños se acercaron a observar la celebración y algunos se sumaron a los festejos.

PUBLICIDAD

La cuenta oficial del elenco de La Ribera difundió un video del banderazo que organizaron los hinchas y acompañó el posteo con la leyenda: “En todas partes vamos a estar”.

Además del pedido por la clasificación a la final de la Sudamericana, trofeo que Boca no conquista desde 2005, los hinchas también hicieron referencia al próximo Superclásico ante River, programado para el 1 de noviembre en la Bombonera desde las 15:00.

La postal tuvo un antecedente directo: tres años atrás, miles de hinchas de Boca habían viajado a Copacabana previo a la final de la Copa Libertadores de 2023 ante Fluminense, también disputada en el Maracaná. Boca dispuso de cuatro mil localidades para el partido de este martes, todas agotadas, mientras que la parcialidad de Vasco da Gama también completó un sold out. Se espera que el estadio reúna a unos 75.000 espectadores.

El equipo xeneize llega además con el objetivo de cortar una racha negativa: acumula once partidos sin ganar en Brasil, marca que se extendió tras el empate ante San Pablo que le dio el pase a esta instancia. Un mes atrás, en el Morumbí, los hinchas de Boca ya habían celebrado una clasificación en suelo brasileño.

“Sabemos que tenemos que hacer un partido largo. Obviamente habrá momentos para defender y atacar. No vamos a salir a volvernos locos de entrada”, anticipó el Vasco Arruabarrena en rueda de prensa y habló sobre la posibilidad de que Leandro Paredes integrara el equipo: “Obviamente que los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien. Vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Paredes quiere estar, pero también hay riesgos. Ya veremos”. Vale recordar que el volante sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho en el duelo ante Instituto.

“Yo trataré de pensar en lo que más nos conviene deportivamente y esperar que con el equipo que ponga mañana podamos pasar la eliminatoria y llegar a la final”, agregó el Vasco.

Temas Relacionados

Boca JuniorsVasco Da GamaCopa SudamericanaCopacabanadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y el resto de los representantes del Top 100 afrontan las últimas semanas de competencia, con puntos por defender y oportunidades para mejorar sus posiciones en el ranking

Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Estados Unidos protagonizó la mayor goleada en la historia de los Mundiales: venció 17-0 a Samoa en el Femenino Sub-17

El conjunto norteamericano marcó nueve tantos antes del descanso y añadió ocho más en la segunda parte, con Madeline Dimaria como figura principal en Marruecos

Estados Unidos protagonizó la mayor goleada en la historia de los Mundiales: venció 17-0 a Samoa en el Femenino Sub-17

Pateó una pelota de rugby desde una terraza y lo busca la Policía: la insólita secuencia que involucra a un club de Premier League

La histórica institución reportó el incidente a las autoridades luego de la viralización del video. Los detalles

Pateó una pelota de rugby desde una terraza y lo busca la Policía: la insólita secuencia que involucra a un club de Premier League

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

Antonia Farías explicó las costumbres gastronómicas del plantel, repasó qué preparación aparece después de cada encuentro y detalló una dificultad que los futbolistas enfrentan cuando juegan en el extranjero

La cocinera de la Selección reveló los tres platos preferidos de La Scaloneta y habló del histórico abrazo con Messi el Mundial 2022

El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

El astro argentino se lució con un doblete en cuatro minutos en el Mercedes-Benz Stadium y los aficionados del equipo rival celebraron su conversión

El video inédito del golazo de Messi tras ridiculizar a Junior Alonso: la inesperada reacción de los hinchas rivales

MALDITOS NERDS

‘Cult of the Lamb’ llega a Nintendo Switch 2 con actualización gratuita

‘Cult of the Lamb’ llega a Nintendo Switch 2 con actualización gratuita

‘Dumpster Gang’ llegará a Steam y Game Pass con caos para cuatro jugadores

‘Vixen 357′, el RPG táctico de Sega Génesis, llegará a Occidente

REVIEW | Stupid Never Dies - Muerto pero con onda

Paramount Pictures prepara ‘Red Rising’ con Francis Lawrence y Justin Rhodes

ENTRETENIMIENTO

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

El fantasma de Abbey Road: la historia de la mujer de blanco que habría aparecido en el estudio de los Beatles

Miley Cyrus relató cómo el espíritu de Dolly Parton se manifestó en su casa tras su muerte: “Está aquí conmigo”

Kate Cassidy revela que volvió a tener citas tras la muerte de Liam Payne: “Tengo derecho a volver a ser feliz”

Rod Stewart actualiza su estado de salud tras someterse a una intervención cardíaca

La gala más importante de los actores de Hollywood distinguirá a Al Pacino en febrero de 2027

INFOBAE AMÉRICA

La primera visita de un canciller dominicano a Canadá en 20 años: comercio, Haití y una inversión de USD 1.761 millones en juego

La primera visita de un canciller dominicano a Canadá en 20 años: comercio, Haití y una inversión de USD 1.761 millones en juego

Tres hombres detenidos en Costa Rica con 2,700 dólares presuntamente falsos: todos los billetes eran de $100

Datos revelan cómo se vive la experiencia laboral en la región del Bajío

Lluvias causan el colapso de la ruta entre Sayaxché y Cobán en Guatemala

La Ciudad Colonial en República Dominicana estrena calles y prepara su reapertura