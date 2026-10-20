“En todas partes”: así fue el banderazo de los hinchas de Boca en Río de Janeiro antes del duelo con Vasco Da Gama por la Sudamericana

Aficionados de Boca Juniors se congregan en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en la previa del duelo con Vasco Da Gama.

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Miles de hinchas de Boca Juniors se reunieron este lunes en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para realizar un banderazo en la previa de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

La concentración, convocada a través de redes sociales, se desarrolló entre los postos 4 y 5, frente al Quiosque Buenos Aires, y transformó durante varias horas una de las playas más conocidas de Brasil en una extensión de La Boca.

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El encuentro de vuelta se disputará este martes en el estadio Maracaná, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Boca llega con la obligación de revertir la derrota 1 a 0 sufrida hace una semana ante Vasco da Gama en ese mismo escenario. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita revertir ese resultado: si gana por un gol de diferencia, el pase a la final se definirá por penales; si lo hace por dos goles o más, clasificará de manera directa.

Imágenes del banderazo de los hinchas de Boca

La jornada en la playa combinó bombos, redoblantes, pirotecnia, cumbia y los cánticos habituales de la hinchada xeneize. Los fanáticos saltaron, agitaron banderas y levantaron camisetas mientras la convocatoria crecía con el correr de las horas, en una escena que llamó la atención de turistas y residentes de la zona. Varios brasileños se acercaron a observar la celebración y algunos se sumaron a los festejos.

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La cuenta oficial del elenco de La Ribera difundió un video del banderazo que organizaron los hinchas y acompañó el posteo con la leyenda: “En todas partes vamos a estar”.

Además del pedido por la clasificación a la final de la Sudamericana, trofeo que Boca no conquista desde 2005, los hinchas también hicieron referencia al próximo Superclásico ante River, programado para el 1 de noviembre en la Bombonera desde las 15:00.

La postal tuvo un antecedente directo: tres años atrás, miles de hinchas de Boca habían viajado a Copacabana previo a la final de la Copa Libertadores de 2023 ante Fluminense, también disputada en el Maracaná. Boca dispuso de cuatro mil localidades para el partido de este martes, todas agotadas, mientras que la parcialidad de Vasco da Gama también completó un sold out. Se espera que el estadio reúna a unos 75.000 espectadores.

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El equipo xeneize llega además con el objetivo de cortar una racha negativa: acumula once partidos sin ganar en Brasil, marca que se extendió tras el empate ante San Pablo que le dio el pase a esta instancia. Un mes atrás, en el Morumbí, los hinchas de Boca ya habían celebrado una clasificación en suelo brasileño.

“Sabemos que tenemos que hacer un partido largo. Obviamente habrá momentos para defender y atacar. No vamos a salir a volvernos locos de entrada”, anticipó el Vasco Arruabarrena en rueda de prensa y habló sobre la posibilidad de que Leandro Paredes integrara el equipo: “Obviamente que los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien. Vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Paredes quiere estar, pero también hay riesgos. Ya veremos”. Vale recordar que el volante sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho en el duelo ante Instituto.

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“Yo trataré de pensar en lo que más nos conviene deportivamente y esperar que con el equipo que ponga mañana podamos pasar la eliminatoria y llegar a la final”, agregó el Vasco.