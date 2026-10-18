Sociedad

Un jugador murió tras descompensarse en un partido de veteranos y detuvieron a su hijo por causar destrozos en el hospital

El hecho ocurrió en Santo Tomé, Santa Fe. El hombre, de 50 años, jugador de la agrupación Casa Club fue trasladado a un centro de salud local pero no lograron salvarle la vida. La Policía aprehendió a su hijo por daños ocasionados en el nosocomio

El hombre fue trasladado por una ambulancia hasta el hospital SAMCo de Santo Tomé
El hombre fue trasladado por una ambulancia hasta el hospital SAMCo de Santo Tomé
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Un hombre de 50 años murió este sábado tras sufrir una descompensación mientras disputaba un partido de fútbol de veteranos en la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital SAMCo de esa localidad, pero ingresó sin signos vitales. Horas después, su hijo de 19 años terminó aprehendido por provocar daños en el mismo establecimiento de salud donde los médicos habían intentado reanimar a su padre.

La víctima fue identificada como Fabián Leonardo Barro, de 50 años, quien integraba el plantel de Casa Club, una de las agrupaciones que participa de los torneos organizados por la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos, con sede en Roverano 2898 de esa localidad santafesina. Según la información disponible, la descompensación se produjo durante uno de los encuentros de la jornada. Los presentes le brindaron asistencia en el predio deportivo y solicitaron su traslado al SAMCo, ubicado en la intersección de las calles Azcuénaga y 12 de Septiembre.

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El jugador pertenecía a Casa Club, una asociación deportiva local
El jugador pertenecía a Casa Club, una asociación deportiva local

Según informó el medio regional Aire de Santa Fe, el deportista llegó al centro asistencial alrededor de las 18.30 sin signos vitales. El equipo médico de guardia realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro. Allí se confirmó el deceso. Las autoridades sanitarias no difundieron hasta el momento un parte que determine la causa del episodio, aunque las primeras hipótesis apuntan a un evento cardiorrespiratorio durante la práctica deportiva.

La confirmación de la muerte desencadenó una situación de tensión dentro del nosocomio. El hijo de Barro, un joven de 19 años cuya identidad no fue divulgada, habría reaccionado de manera violenta al conocer la noticia. De acuerdo con las actuaciones preliminares, el acusado provocó daños en los vidrios de una puerta de la guardia y ocasionó destrozos en otras áreas del establecimiento.

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La Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y a los compañeros del jugador
La Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y a los compañeros del jugador

Un aviso al sistema de emergencias 911 alertó sobre los disturbios y solicitó la presencia de efectivos. Personal del Comando Radioeléctrico (CRE) de la Unidad Regional I se presentó en el lugar y concretó la aprehensión del joven. Luego fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, con defensor de turno asignado. El caso fue encuadrado, en principio, como un hecho de daño, con intervención de la Comisaría 23ª.

La muerte del futbolista generó conmoción entre sus compañeros y en el ámbito del fútbol amateur de la región. A través de un comunicado, la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos expresó: “Lamentamos comunicar el fallecimiento del socio Fabián Barro, jugador de la agrupación Casa Club. Hacemos llegar nuestro pésame a la familia y compañeros”.

La institución manifestó su acompañamiento a los familiares y al resto de los integrantes del equipo. El episodio dejó como saldo una pérdida que enlutó a la liga de veteranos santotomesina y una intervención policial en el mismo centro de salud donde se había intentado salvar la vida de Barro.

Un arco de fútbol cayó sobre un niño de 12 años en el Club Atlético Lanús

Club Lanús
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús

Un niño de 12 años permanece internado en grave estado luego de que un arco de fútbol cayera sobre su cabeza dentro de las instalaciones del Club Atlético Lanús.

El hecho ocurrió el 13 de octubre y tomó estado público tres días después, a partir de publicaciones en redes sociales. En el caso tomó intervención la Comisaría 4ª de Lanús, que inició actuaciones de oficio este jueves, cerca de las 13.06, bajo la carátula de lesiones culposas.

Según fuentes policiales, el menor fue trasladado al Sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internado en condición grave y con riesgo de vida.

Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo la caída de la estructura ni sobre el lugar exacto del predio en el que ocurrió.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que deberá determinar las responsabilidades por el episodio y establecer si se cumplieron las condiciones de seguridad en el sector donde estaba instalado el arco.

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