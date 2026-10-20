La sorprendente sentencia de Dani Alves sobre cómo trataban a Messi en Argentina antes de los títulos

El exfutbolista brasileño, hoy dedicado a la prédica evangélica, reflexionó sobre el reconocimiento tardío que recibió su excompañero en el Barcelona y repasó su experiencia personal en prisión durante una gira por el norte del país

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Dani Alves cuestionó el trato que recibió Lionel Messi en Argentina durante gran parte de su carrera, antes de que el capitán de la selección nacional consiguiera los títulos que consolidaron su legado. El exfutbolista brasileño, que compartió plantel con Messi en el Barcelona, realizó la observación durante una gira religiosa por el norte argentino, donde se desempeña actualmente como predicador evangélico.

“En Argentina no le han tratado como se merecía”, afirmó Alves en diálogo con Cadena 3 desde la provincia de Salta, donde desarrolla una agenda de actividades deportivas, sociales y religiosas. El exlateral derecho, de 42 años, remarcó la capacidad de Messi para ganarse el respeto del público a lo largo de su trayectoria y lo definió como un representante destacado de su país.

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Alves llegó a Salta el lunes para cumplir una agenda de dos días organizada por la Fundación Estilo de Vida, con actividades que incluyeron una rueda de medios, una firma de autógrafos en un centro comercial y un partido de fútbol a beneficio. El cronograma contempló además visitas a instituciones sociales y dos presentaciones en el estadio Delmi, una de carácter deportivo y otra religiosa.

Durante su recorrido, el brasileño se presentó también en la sede de la Liga Argentina Pro Evangelización del Niño (LAPEN), en el barrio Villa Soledad, donde compartió un sermón y generó la convocatoria espontánea de vecinos que se acercaron a pedirle fotografías y autógrafos. En ese contexto, un hombre que atravesaba una situación personal difícil se acercó entre lágrimas y Alves lo abrazó mientras rezaba junto a él. “Dios está acá, hijo, quedate tranquilo, Dios está con vos. Dios te da potestad”, le dijo, según registró el sitio local InfoDelEstero.

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Dani Alves elogió a Messi en su visita a Salta (Instagram)

El exfutbolista también utilizó sus intervenciones públicas para referirse a su paso por la cárcel. Alves permaneció 14 meses en prisión preventiva en España, entre enero de 2023 y marzo de 2024, luego de ser denunciado por agresión sexual. En febrero de ese año había sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia y lo absolvió por unanimidad.

El tribunal consideró que el fallo original presentaba vacíos, imprecisiones e inconsistencias en la valoración de los hechos y que las pruebas no alcanzaban los estándares exigidos por la presunción de inocencia. La Fiscalía y la denunciante anunciaron recursos contra la absolución.

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A partir de esa experiencia, Alves elaboró una reflexión que repitió en distintas charlas durante su visita a Salta. “A veces nosotros pensamos que estamos libres, pero en realidad estamos más presos que libres, porque la gran prisión del ser humano, la gran prisión del mundo es el pecado”, sostuvo. Y agregó una idea que condensa el eje de su mensaje religioso: “La cárcel es solo un lugar físico, la verdadera libertad proviene de liberarse de nuestros pecados”.

La agenda de Alves en la provincia incluyó, además de los encuentros religiosos, un partido benéfico disputado en el complejo Nicolás Vitale y visitas a organizaciones como la Fundación Anawin. La segunda jornada se concentró en la ciudad de Salta, con la presentación de su primer libro, escrito durante su tiempo en prisión, en el que según explicó buscó plasmar una historia que sirva de inspiración para otros lectores.

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El cronograma también contempló un traslado a Rosario de Lerma, donde el exjugador participó de una actividad adicional el lunes por la noche. Las jornadas en Salta forman parte de una gira más amplia por el norte argentino, que combina su presente como predicador evangélico con apariciones vinculadas al deporte y al trabajo comunitario.