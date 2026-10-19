Indagarán este martes al padre de Agostina Páez por el robo de $ 1.500.000 millones en Santiago del Estero

Mariano Páez tiene 58 años

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Mariano Páez, el padre de Agostina Páez, será indagado este martes 20 de octubre a las 11 en la causa que lo acusa de sustraer $1.500.000 de un comercio de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. El empresario, de 58 años, fue detenido el viernes pasado junto a su pareja, María Emilia Soledad Batule, de 34, quien también deberá comparecer ante la Justicia.

La fecha y el horario de la audiencia fueron confirmados a Infobae por el abogado defensor Sebastián Robles, quien este lunes asumió formalmente la representación de ambos acusados y adelantó que solicitará sus excarcelaciones durante la indagatoria.

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La audiencia se realizará en la Fiscalía de Termas de Río Hondo, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Emanuel Sabater por el presunto hurto ocurrido en una sucursal de la firma Lo Bruno, dedicada a la venta de materiales para la construcción.

En los últimos días también comenzó a circular un video de una cámara de seguridad en el que se observaría la maniobra investigada. Sin embargo, la defensa todavía no pudo constatar si esas imágenes coinciden con las que forman parte del expediente.

“Es un video que circula, pero mañana veremos el que tiene la Justicia”, explicó Robles a Infobae.

Agostina Páez estuvo detenida en Brasil por gestos racistas

Cómo fue el presunto robo

El hecho que se investiga ocurrió el pasado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

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Según la hipótesis de los investigadores, Páez ingresó al establecimiento acompañado por Batule y ambos se dirigieron al sector de cajas, donde una empleada había dejado momentáneamente un fajo de dinero sobre el mostrador.

En esas circunstancias, el empresario habría aprovechado una distracción de la trabajadora para introducir la mano por la ventanilla de pagos, tomar aproximadamente $1.500.000 y dejar el dinero a un costado para que su acompañante lo recogiera.

Tras advertir el faltante, los responsables del comercio realizaron la denuncia. El análisis de las cámaras de seguridad permitió orientar la investigación hacia la pareja.

Con esos elementos, el juez de Control y Garantías Silvio Salice ordenó una serie de procedimientos que estuvieron a cargo de efectivos del Departamento Robo y Hurto de la Policía de Santiago del Estero.

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Los allanamientos se realizaron en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital provincial, donde fueron detenidos Páez y Batule.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron $632.600 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y varias prendas de vestir que serían de interés para la causa.

Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil por una causa de injuria racial, luego de que se difundiera un video en el que realizaba gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. La joven regresó a la Argentina en abril, tras el pago de una fianza.

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