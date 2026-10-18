Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda pinchada en una ruta de Santa Fe

El siniestro ocurrió el sábado por la noche en un tramo que conecta las localidades de Monje y Díaz, en el departamento de San Jerónimo

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Un grupo de cinco jóvenes viajaba en un Renault 9 por la Ruta Provincial 65, en el departamento de San Jerónimo, provincia de Santa Fe, cuando un neumático pinchado los obligó a detenerse al costado del camino. Lo que parecía una parada breve para cambiar la rueda terminó en una tragedia que dejó tres muertos y dos heridos tras la embestida de una camioneta.

El siniestro ocurrió el sábado por la noche en un tramo que conecta las localidades de Monje y Díaz. Los cinco ocupantes del Renault 9 habían descendido del vehículo y se encontraban junto a él cuando una Ford Ranger, conducida por un hombre que circulaba solo, impactó de lleno contra el auto estacionado y los arrolló. Tres de ellos fallecieron en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer algo por sus vidas.

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Las víctimas fueron identificadas como Franco Colman, de 26 años, y Agustín Colman, de 29 años, dos hermanos oriundos de Estación Díaz, y Luis Suárez, vecino de la localidad de Barrancas. Los tres se encontraban fuera del Renault 9 al momento del impacto y recibieron la peor parte del choque.

Los otros dos jóvenes sufrieron lesiones. Ambos fueron trasladados al hospital SAMCo de San Genaro. De acuerdo con la información disponible, uno de ellos sufrió una fractura en una pierna. El conductor de la Ford Ranger también requirió asistencia en un centro de salud por las heridas que presentó a causa de la colisión.

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De forma inmediata, un amplio operativo se desplegó en la zona del siniestro. Efectivos de la Comisaría 11ª de Estación Díaz, el Comando Radioeléctrico de San Genaro, la Guardia Provincial y la Policía de Investigaciones acudieron al lugar, junto a un médico criminalístico que intervino para realizar las pericias correspondientes sobre los cuerpos y la escena.

La Justicia avanza con la reconstrucción de la mecánica del hecho. El conductor de la camioneta fue imputado en la causa, según informó Aire de Santa Fe. La investigación busca determinar, entre otros factores, si la Ford Ranger circulaba a exceso de velocidad al momento de impactar contra el Renault 9 y las personas que se hallaban a su alrededor.

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Un muerto tras un incendio por un choque entre dos camiones en el puente Zárate-Brazo Largo

Los Bomberos Voluntarios de Zárate trabajaron durante la noche para controlar las llamas que consumieron ambos vehículos en Isla Talavera

La última semana, un camionero murió tras un choque e incendio entre dos transportes de carga en el kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12, a la altura de Isla Talavera, dentro del complejo Zárate-Brazo Largo.

Ese fue el más grave de dos siniestros viales que se registraron durante la noche del pasado miércoles a escasa distancia uno del otro, y que obligaron a interrumpir la circulación en ambos sentidos durante seis horas en el corredor que conecta Buenos Aires con Entre Ríos.

El accidente de mayor gravedad se produjo en el kilómetro 99 de la ruta. Allí, por circunstancias que todavía se investigan, dos camiones de transporte de carga colisionaron y se incendiaron de forma inmediata. Las llamas consumieron ambos vehículos mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y asistir a los involucrados.

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Uno de los conductores falleció como consecuencia del impacto y el posterior incendio, según confirmó Mauricio Vega, jefe de los Bomberos Voluntarios de Zárate, en declaraciones al medio R2820.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima. Tampoco se precisó qué tipo de mercadería transportaban los vehículos ni las causas que originaron la colisión. Las pericias sobre los camiones siniestrados y las actuaciones judiciales correspondientes deberán reconstruir la mecánica del impacto y determinar cómo se desencadenó el fuego.