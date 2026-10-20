El impactante video de Shelsian, la hija de Marcela Ortiz, pocos días antes de la muerte de su madre

La joven, una conocida influencer, maquilladora, e influencer, habia realizado un video una semana antes para el Día de la Madre donde le dedicaba palabras a su madre (Video: Instagram)

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Shelsian, hija de la exmodelo Marcela Ortiz, había publicado días atrás un video en sus redes sociales que hoy se resignifica por completo tras la muerte de su madre. En la grabación, la joven que es maquilladora, influencer y cuenta con varias famosas entre sus clientas, relataba con humor todo lo que le robaba a su mamá de chica y le dedicaba un mensaje cargado de cariño por el Día de la Madre que terminó convirtiéndose en una de las últimas interacciones públicas entre ambas antes del trágico accidente que le costó la vida a la exmodelo.

Ortiz murió a los 61 años último fin de semana, tras sufrir un choque automovilístico en la zona de Tigre. Según relató Luis Ventura, el vehículo que conducía despistó y cayó en una zanja, lo que obligó a la intervención de bomberos para extraerla del habitáculo. Pese a los esfuerzos del personal médico, que aplicó protocolos de reanimación en el lugar, la actriz no sobrevivió al siniestro.

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Shelsian publicó un video en redes sociales donde repasó los objetos que tomaba de su madre durante la infancia

En el video, publicado días antes del fallecimiento, Shelsian aparece con un micrófono inalámbrico en la mano y una fotografía antigua junto a su madre cuando era chica, mientras hacía un repaso con tono divertido de los objetos que solía tomarle de chica. “Hablemos de todo lo que le robaba a mi mamá de chica. Zapatos, obvio con taco, por eso ando en tacos todos los días. Lentes, por supuesto. Carterita”, enumera la joven frente a cámara. También mencionó el maquillaje y los labiales como parte de ese repertorio de objetos que tomaba prestados sin permiso.

La publicación, donde promociona un perfume, tenía como eje central una reflexión sobre el vínculo entre madres e hijas a través de los objetos compartidos, con la fragancia como protagonista final del relato. “Y por último, el perfume, pero hoy es ella la que me lo roba a mí”, señaló Shelsian, en referencia al perfume favorito de su madre, una fragancia que combina notas de lavanda, flor de azahar y vainilla. La joven describió esa elección como representativa de la personalidad de Ortiz: “Es una fragancia femenina, sofisticada, pensada para la mujer que vive bajo sus propias reglas. Exactamente lo que me enseñó mi mamá”.

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La publicación generó comentarios de distintos seguidores, entre ellos uno de la propia Marcela Ortiz, quien respondió con un mensaje emotivo que hoy adquiere otro significado. “Ay mi amor, es verdad. ja, ja, ja. Me hiciste llorar de amor. Te amo”, escribió la exmodelo y actriz bajo la publicación de su hija, acompañando el texto con emojis de corazones.

La exmodelo Marcela Ortiz falleció a los 61 años tras sufrir un despiste automovilístico en la localidad de Tigre

La relación entre ambas también quedó documentada en otras imágenes que circularon en redes sociales, entre ellas una fotografía en blanco y negro en la que se las ve compartiendo un momento de complicidad, con la actriz sonriente mientras su hija sostenía un frasco de perfume junto a ella.

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Shelsian, de 26 años, se dedica profesionalmente al maquillaje social y de novias, además de ofrecer servicios de cosmetología y estética facial, un camino alejado del universo artístico y mediático que supo transitar su madre durante la década de 1990. Tras la muerte de Ortiz, la joven utilizó sus redes para comunicarse con sus clientes y explicar la demora en sus respuestas habituales. “Perdonen la demora con los mensajes de WhatsApp e Instagram. Estoy atravesando una situación muy dolorosa, difícil de duelo personal”, escribió en una historia de Instagram en su cuenta de Instagram profesional. “En cuanto pueda responder sobre turnos, ahí estaré. Eventos y novias del finde tranquilas, ahí estaré”, agregó, acompañado de un emoji de corazón.

La joven había confirmado públicamente el fallecimiento de su madre a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó su dolor por la pérdida justo en una fecha tan significativa. “Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”, había escrito en ese momento, en una publicación que acompañó con una fotografía junto a Ortiz durante un viaje a Disney.

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La hija de la actriz confirmó la muerte de Ortiz a través de un mensaje público difundido en el Día de la Madre

Marcela Ortiz había sido una de las figuras más mediáticas de la farándula argentina en la década de los 90. Integró la nómina de las denominadas “chicas de Olmedo”, junto al capocómico rosarino Alberto Olmedo, y también perteneció al círculo cercano del representante Guillermo Coppola durante sus años junto a Diego Maradona en Europa. Su casamiento con el actor Raúl Taibo, en 1992, se transmitió en vivo por televisión y marcó uno de los eventos más recordados de ese período, aunque la relación concluyó poco tiempo después en medio de denuncias de violencia.