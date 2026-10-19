Crimen y Justicia

Habló el hijo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes: “Están jugando con nuestra angustia”

Sebastián, el menor de los hijos de Nancy Godoy, reconstruyó la última comunicación con su madre y reclamó respuestas sobre la investigación. La docente rural de 52 años lleva 12 días sin aparecer en una zona de difícil acceso del departamento Esquina

El joven fue la última persona con la que se contactó la mujer
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Sebastián, el hijo menor de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que desapareció hace 12 días en una zona de difícil acceso del departamento Esquina, en Corrientes, rompió el silencio con un reclamo desesperado. “Están jugando con nuestra angustia. La verdad, una vergüenza”, expresó en declaraciones televisivas.

La docente fue vista por última vez por su familia el martes 6 de octubre, cuando salió de su casa cerca de las 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, donde se desempeñaba como directora suplente. Desde entonces, el único rastro que dejó fue un intercambio de mensajes por WhatsApp con uno de sus hijos, el miércoles 7 de octubre, pasadas las 20.30.

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En la entrevista con TN, Sebastián reconstruyó esa última comunicación con su madre. “Me puso: ‘¿Cómo está?’ nomás. Le respondí a las nueve y ya no le llegó”, relató. Los mensajes que el joven envió cerca de una hora después de recibir el contacto de Nancy ya no marcaban el doble tilde de confirmación de entrega. “Esa fue la última comunicación que tuvimos”, confirmó.

La falta de respuesta no encendió las alarmas de inmediato. En el paraje donde se encuentra la escuela, la conectividad es prácticamente nula y las lluvias suelen complicar los caminos rurales, por lo que la familia supuso que Godoy había quedado aislada en el establecimiento, como ocurría con frecuencia.

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Cronología de la desaparición de Nancy Godoy
Cronología de la desaparición de Nancy Godoy

La inquietud creció el miércoles 14 de octubre, cuando un trabajador rural se acercó a la escuela y encontró las luces encendidas, pero ninguna respuesta. Al día siguiente, otras personas de la zona volvieron al lugar y comprobaron que la docente no estaba. Esa misma jornada, la familia presentó la denuncia por desaparición.

Según el relato de Sebastián, durante el primer día de búsqueda llegó hasta la escuela junto a otros familiares, pero la Policía no les permitió ingresar. A través de una ventana, alcanzó a divisar algunas pertenencias de su madre. “Yo vi un jean, un saquito gris y el equipo de mate de ella”, detalló. Sin embargo, notó que faltaban objetos: el bolso de Nancy y una bolsa transparente que había llevado consigo no estaban en el interior del establecimiento.

El joven también observó que la escuela parecía cerrada de una forma particular, con piedras colocadas debajo de la puerta, un método que su madre acostumbraba a utilizar. Aun así, descartó de plano la posibilidad de que Nancy hubiera abandonado el lugar por voluntad propia. “Mi mamá no salió sola por sus propios medios. De ninguna manera”, afirmó con contundencia. “Es imposible. Tenés que pasar agua, tenés que pasar campo, o sea, con caballo”, explicó, en referencia a las condiciones del terreno que rodea la escuela.

Mientras tanto, la investigación a cargo del fiscal Javier Mosquera logró establecer que la docente efectivamente llegó a la escuela antes de que se perdiera su rastro. “La docente estuvo en la escuela, está comprobado”, afirmó el fiscal en declaraciones a Radio Sudamericana. Según la pesquisa, Godoy fue trasladada hasta el casco de la estancia El Curupí y luego continuó a caballo, presuntamente acompañada por otra mujer, en un trayecto que demanda cerca de dos horas.

Nancy Estela Godoy
Nancy Godoy tiene 52 años (Foto/Maria Carmen Arganaraz)

Una testigo identificada como Rosa Leguizamón, vecina de la escuela, declaró que vio a Nancy por última vez el viernes 9 de octubre, alrededor de las 14, cuando habría salido del inmueble escolar para llenar unos baldes con agua. La familia, no obstante, pone en duda ese testimonio.

Este lunes se conoció el resultado de un allanamiento realizado en la casa de un peón rural, detenido como uno de los principales sospechosos del caso. En la vivienda se hallaron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas, que fueron enviados al Instituto Médico Forense para determinar si se trata de sangre humana y, en ese caso, establecer grupo sanguíneo y factor para una eventual prueba de ADN.

El operativo de búsqueda desplegado por la Policía de Corrientes involucra 90 efectivos, 16 móviles, 15 caballos, 4 drones y 3 perros especializados. Las tareas se desarrollan en un terreno con sectores anegados, maleza y escasa conectividad, lo que dificulta el avance de los rastrillajes. El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, dispuso el refuerzo de la investigación y ordenó que la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3 de Capital, María Andrea González, se sume al caso, dada su complejidad y la condición de vulnerabilidad de la víctima.

En medio de la incertidumbre, Sebastián cerró su intervención con un pedido que refleja la angustia de toda la familia. “Necesitamos un abogado, alguien serio, alguien que no se venda y alguien que luche por la vida de mi mamá, porque no sabemos nada”, reclamó.

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