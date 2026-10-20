Tini Stoessel enumeró todas las fallas que obligaron a cancelar su show en Miami: “Era imposible realizar tareas básicas”

Tini Stoessel aclaró en sus redes sociales que el estadio Kaseya Center no tuvo responsabilidad en la cancelación de su concierto en Miami (@tinistoessel)

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Tini Stoessel se refirió nuevamente a la suspensión del show que debía ofrecer en el Kaseya Center de Miami y, a través de sus historias de Instagram, aclaró que el estadio no tuvo ninguna responsabilidad en lo ocurrido. “Quiero aclarar algo, porque ayer entre el enojo, la frustración, la impotencia y todo quizás se mal interpretó algo, el Kaseya Center no tuvo absolutamente nada que ver con lo que pasó ni tiene ningún tipo de responsabilidad”, escribió la cantante en uno de los mensajes que compartió con sus seguidores.

La artista acompañó esa aclaración con la difusión del comunicado oficial firmado por su apoderado legal, Horacio Díaz Sieiro, en el que se detallan las causas técnicas que derivaron en la cancelación del espectáculo. La cantante expresó su pesar por lo sucedido y se comprometió a regresar a la ciudad. “Miami, nuevamente, lamento mucho lo que pasó. Les prometo que voy a hacer todo lo posible para poder volver algún día y darles el show que se merecen. Los amo”, escribió, junto a un emoji de corazón.

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El comunicado legal del abogado Horacio Díaz Sieiro atribuyó el incumplimiento del rider técnico a la empresa promotora ZCape Productions LLC

El comunicado legal, fechado el 19 de octubre, remarcó que la responsabilidad del cumplimiento del rider técnico correspondía al promotor local, ZCape Productions LLC, según lo establecido en el contrato firmado con el productor general del espectáculo, Live World SRL. El documento sostuvo que, durante toda la jornada del 18 de octubre, los equipos técnicos de la artista señalaron en reiteradas ocasiones las deficiencias y demoras en la provisión e instalación del material necesario para el show, sin obtener una solución efectiva pese a las garantías ofrecidas por el promotor.

Según el informe técnico elaborado entre las 19:20 y las 19:40 horas, minutos antes del horario previsto para el inicio del espectáculo, se detectaron fallas en distintos niveles del operativo. Entre los materiales exigidos pero no provistos figuraron motores variables para las pantallas led y la estructura de luces, escaleras de seguridad para el personal técnico y el equipamiento de cámaras necesario para el trabajo de video en vivo. El relevamiento también constató que el sistema completo de iluminación y las pantallas del sistema IMAG, destinado a la reproducción de imagen en vivo, no se encontraban instalados.

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El relevamiento técnico constató la ausencia de motores para las pantallas led y la falta de instalación del sistema de iluminación

El documento detalló además que ni el área de acopio de utilería ni el espacio para los cambios rápidos de vestuario estaban montados o acondicionados al momento de la revisión. Tampoco se encontraba definido el espacio de trabajo del show caller, el responsable de coordinar las indicaciones del espectáculo, que no contaba con el sistema de monitoreo requerido para cumplir su función. A esto se sumó la falta de funcionamiento de elementos como los strobos, los seguidores frontales y posteriores, y los sistemas láser, entre otro equipamiento técnico esencial.

El informe también señaló que ciertos elementos ya instalados, como el sistema de sonido, las pantallas del escenario y el circuito de CCTV, no habían sido configurados ni calibrados, por lo que no contaban con las pruebas operativas y de seguridad correspondientes. Según el texto firmado por Díaz Sieiro, estas condiciones impidieron realizar tareas básicas previas al show, como la prueba de sonido de Tini y sus invitados o los ensayos coreográficos. “Fue imposible realizar tareas básicas para la realización de un show de estas características”, remarcó el comunicado.

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Tini Stoessel confirmó la realización de su concierto en la ciudad de Caracas como parte de la gira Futttura

El documento legal subrayó que, pese a no ser su responsabilidad, el equipo técnico de la artista intentó suplir varias de las deficiencias detectadas, aunque no logró revertir la situación en los tiempos requeridos. “Tini lamenta profundamente los inconvenientes y decepción que sufrieron los miles de personas que habían adquirido sus entradas para presenciar el espectáculo”, señaló el texto, que además adelantó que el equipo legal de la cantante evalúa eventuales acciones por los perjuicios ocasionados.

La artista llevó calma a sus seguidores venezolanos con una foto del montaje

Un día después de la cancelación en Miami, Tini volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a la continuidad de la gira Futttura en otras ciudades. Ante los interrogantes de sus seguidores en Venezuela, la artista confirmó que el show en esa plaza se realizará con normalidad. “Caracas, entiendo las dudas que pueden estar teniendo, pero Futttura se hace. El escenario ya se está montando como se debe. No entienden las ganas y la emoción que tengo de vernos”, escribió, acompañado de la bandera del país. Minutos más tarde, compartió una imagen del escenario en pleno proceso de montaje en esa ciudad, con un mensaje breve que incluyó emojis de la bandera venezolana y un corazón.

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