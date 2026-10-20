“Los demonios”, la película maldita que Huxley inspiró, fue censurada y destrozada por la crítica conservadora, regresa 50 años después con su versión original

Oliver Reed y Vanessa Redgrave en una escena de lo que ahora se conoce como "Los demonios de Ken Russell" (Crédito: Warner Bross)

Guardar

Quizás la proyección más solicitada del Festival de Cannes en mayo no tuvo alfombra roja ni requirió vestimenta formal. La película, que se proyectó solo una vez en una sala abarrotada con capacidad para 300 personas, tampoco tenía ninguna posibilidad de ganar un premio.

La ocasión fue la presentación de una nueva restauración de Los demonios de Ken Russell, o Los demonios de Ken Russell, como la distribuidora Warner Bros. Clockwork la ha titulado para su estreno el 16 de octubre. Esta película de época, que trata sobre un sacerdote libertino del siglo XVII (Oliver Reed) perseguido por supuestamente instigar un caso de posesión demoníaca entre monjas, fue recibida en algunos círculos como un escándalo en 1971. Pero desde hace tiempo es objeto de interés para los cinéfilos, quienes se han sentido intrigados por su estética modernista, sus problemas con la censura y sus largos periodos de inaccesibilidad.

PUBLICIDAD

En cierto modo, esta es la primera vez que la visión del director británico se apreciará en todo su esplendor. La restauración incluye escenas censuradas que se creían perdidas, como monjas desnudas y frenéticas retorciéndose sexualmente sobre un crucifijo gigante o una Madre Superiora (Vanessa Redgrave) haciendo el amor con un fragmento de hueso fálico. Estas escenas se mostraron por primera vez en 2004. Pero ni siquiera este material se había visto con la máxima calidad visual hasta ahora.

En 1971, Los demonios fue objeto de furia y rechazo generalizado. En su reseña para The New York Times, Vincent Canby escribió que la película era “tan superficial, obscena o no, que solo puedo creer que los miembros de la Motion Picture Association, que la clasificaron como ‘X’, deben estar aliados con Belcebú o con Warner Brothers”. Russell se enfrentó en televisión con el crítico del London Evening Standard, Alexander Walker, quien había criticado duramente la película, y lo golpeó en la cabeza con un periódico.

PUBLICIDAD

Russell “estaba muy interesado en la religión, pero también en la religión falsa, en los falsos mesías”, dijo el crítico Mark Kermode (Crédito: Warner Bross)

El revuelo cobra sentido en su contexto. “Cuando la gente vio la película, debido a la crudeza de las imágenes de Ken, quedaron impactados”, dijo el crítico Mark Kermode, quien entabló amistad con Russell en la década de 1990 y fue fundamental para encontrar el metraje perdido y reintegrarlo al montaje del director, que proporcionó a Clockwork. “Esto generó una especie de escándalo. Los censores tuvieron problemas, el estudio tuvo problemas, y la historia se convirtió en: ‘Esta es una película escandalosa’”.

Sin embargo, Russell, que falleció en 2011 a los 84 años , estaba adaptando un respetado libro de no ficción de 1952, Los demonios de Loudun de Aldous Huxley, y una versión teatral de John Whiting que le siguió en 1961.

PUBLICIDAD

La trama gira en torno a Urbain Grandier (Reed), un sacerdote católico que mantiene relaciones sexuales con mujeres sin ningún pudor, pero que también gobierna la ciudad amurallada de Loudun como una especie de bastión laico donde católicos y protestantes conviven pacíficamente. El autogobierno de la comunidad representa una amenaza para las aspiraciones autoritarias del cardenal Richelieu de una Francia unificada. Y cuando la hermana Jeanne (Redgrave), reprimiendo su deseo por Grandier, insinúa que el sacerdote ha participado en actividades demoníacas, las autoridades ven una oportunidad.

En resumen, esta película puede ser famosa por estar repleta de monjas sexualizadas, pero su éxtasis es forzado. El padre Barré (Michael Gothard) tortura a la hermana Jeanne e incita a las demás monjas, cuyas vidas corren peligro, a un estado de delirio orgiástico.

PUBLICIDAD

Russell trabajando con Redgrave en el set. La película fue condenada como sacrílega en su estreno (Crédito: Warner Bross)

“Es una historia brillante, seria y conmovedora sobre el lavado de cerebro, la politización de la religión y el uso de la histeria”, dijo Kermode en una videollamada. Señaló que este es un tema recurrente en la obra de Russell, un converso al catolicismo que tuvo una relación compleja con su fe.

“A Ken le interesaba mucho la religión, pero también la religión falsa, los falsos mesías”, dijo Kermode. “Si nos fijamos, por ejemplo, en algo como Tommy” —la adaptación cinematográfica de Russell de 1975 de la ópera rock de The Who— “Tommy es sin duda una historia sobre falsos mesías”.

PUBLICIDAD

El uso de la religión, o al menos la percepción de cómo se utilizaba, influyó sin duda en la recepción. Los demonios se estrenó cinco años después de la mucho más conservadora Un hombre para la eternidad, ganadora del Óscar a la mejor película, sobre el mártir del siglo XVI Sir Thomas More. Ambas películas terminan con un hombre en juicio obligado a elegir entre sus creencias y su vida en una disputa que ha fusionado la iglesia y el estado. Pero More, a diferencia del sudoroso y visceral Grandier, nunca se muestra como un hipócrita, y Russell trata la hipocresía de Grandier como algo profundamente humano, digno de compasión.

En una entrevista, Richard Crouse, autor de Raising Hell: Ken Russell and the Unmaking of The Devils, señaló otro acontecimiento de 1966: la publicación en la revista Time de una portada con la inscripción “¿Ha muerto Dios?”. Crouse afirmó que los temas satánicos también se estaban abriendo paso en películas como El bebé de Rosemary’s Baby (1968) y El exorcista (1973).

PUBLICIDAD

Durante largos periodos la película no estuvo disponible, pero los cinéfilos se han sentido intrigados por su estética modernista (Crédito: Warner Bross)

Pero en su libro, Crouse señala que Los demonios nunca alcanzó el éxito popular de esas películas. La diferencia, según explicó en una entrevista, radicaba en la absoluta crudeza de la película de Russell. “Fue ampliamente condenada como sacrílega cuando se estrenó”, afirmó Crouse, mencionando las objeciones del Vaticano y de la activista conservadora británica Mary Whitehouse.

Y añadió que la película “libró y perdió más batallas con las juntas de censura que casi cualquier otra película que se me ocurra, producida por un gran estudio, protagonizada por grandes estrellas internacionales y dirigida por un director como Ken Russell, que ya había tenido grandes éxitos antes”.

PUBLICIDAD

Russell pasó página rápidamente. Sorprendentemente, Los demonios fue la segunda de las tres películas que estrenó en 1971, junto con The Music Lovers y The Boy Friend. Durante mucho tiempo, la única versión para el hogar disponible era una versión para mayores de 18 años en una cinta VHS de pésima calidad. En los últimos años, Los demonios ha aparecido en DVD en algunos territorios y de forma intermitente en plataformas de streaming como Criterion Channel, pero nunca en su versión completa ni sin modificaciones visuales.

La sensibilidad visual transgresora de Russell podría ser la mayor revelación de esta restauración. Dos años después del éxito de crítica de su refinada adaptación de D.H. Lawrence, Mujeres enamoradas (1969), que pasó relativamente fácilmente por la censura, Russell utilizó Los demonios para comenzar a desarrollar el estilo más alucinatorio que definiría películas posteriores como Lisztomania (1975) y Estados alterados (1980).

PUBLICIDAD

“Los demonios” de Ken Russell

Su diseñador de producción fue Derek Jarman, quien más tarde se convertiría en un importante cineasta experimental y que creó un interior de convento que se asemeja mucho a una casa de baños con azulejos blancos, una imagen que, según Kermode, derivaba de Huxley.

Kermode añadió que para Russell era importante que Los demonios tuviera un aspecto contemporáneo. “Si hubieras estado en Loudun en aquel entonces, no habría parecido una ciudad vieja y cubierta de musgo”, dijo. “Parecía una ciudad moderna. Quería que los espectadores vieran la película como algo moderno”.

Eso también explica los anacronismos deliberados. A algunos espectadores les resulta chocante que el padre Barré, con gafas de sol tintadas, se parezca a John Lennon. “Quería mostrar que esto siempre había sucedido”, dijo Lisi Trebble Russell, quien conoció a Russell en la década de 1970 y estuvo casada con él durante la última década de su vida, en la videollamada con Kermode. “Por eso, eligió intencionadamente a alguien que no pertenecía en absoluto al círculo íntimo de los Beatles”.

Si bien Trebble Russell mencionó otros rasgos distintivos de la época que podrían haber estado presentes en la mente de Russell —la guerra de Vietnam, los experimentos de control mental del proyecto MKUltra— , hizo hincapié en que la música clásica fue su primer amor.

En Cannes, le contó al público que cuando Russell recuperó el metraje perdido para la película, respondió: “Ahora he recuperado mi ritmo”.

Fuente: The New York Times