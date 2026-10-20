Crimen y Justicia

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron el cuerpo de una mujer en una zanja y un hombre confesó el crimen

El sospechoso, que vivía a solo 300 metros del lugar del hallazgo, admitió su responsabilidad ante la Policía. De acuerdo con las primeras informaciones, ambos se habrían ido juntos de una fiesta

Lucy Rueda Batallanos fue hallada sin vida en una zanja de Lisandro Olmos, en la zona Oeste de La Plata
Lucy Rueda Batallanos fue hallada sin vida en una zanja de Lisandro Olmos, en la zona Oeste de La Plata
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El cuerpo de una mujer de 32 años fue encontrado este lunes en una zanja de Lisandro Olmos, en la zona Oeste de La Plata, y pocas horas después la Policía detuvo a un hombre de 33 años que reconoció ser el autor del crimen. La víctima fue identificada como Lucy Rueda Batallanos, de nacionalidad boliviana, y la causa quedó caratulada como femicidio.

El hallazgo se produjo sobre la avenida 66, entre las calles 197 y 198, donde efectivos policiales dieron con el cuerpo a un costado de la calle. Batallanos ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los uniformados. De inmediato, agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Decimoquinta se abocaron a reconstruir las últimas horas de la mujer, según informó el medio regional 0221.

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Los primeros testimonios recabados en la zona permitieron trazar un recorrido que resultó clave para la investigación. De acuerdo con fuentes oficiales, Rueda Batallanos había participado de una fiesta y se retiró del lugar acompañada por un hombre. Ese dato orientó a los pesquisas, que en poco tiempo lograron individualizar al sospechoso.

El trabajo de campo arrojó otro elemento determinante: el domicilio del acusado se encontraba a unos 300 metros del punto exacto donde apareció el cuerpo. Los efectivos del GTO se trasladaron hasta la vivienda y allí dieron con un hombre identificado como D. A. M., de 33 años y también de nacionalidad boliviana. Según el parte policial, el sospechoso admitió su responsabilidad en el hecho en presencia de un testigo de actuación.

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Tras esa confesión, los agentes se comunicaron con la fiscalía interviniente. Siguieron las directivas de la doctora Tome y procedieron a la aprehensión formal del acusado, quien fue trasladado a la comisaría Decimoquinta y quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N° 3 y la Defensoría N° 3. El fiscal Martín Almirón, a cargo de la causa, será el encargado de tomarle declaración indagatoria al detenido durante la jornada del martes, según precisaron voceros judiciales.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte ni sobre las lesiones que pudiera presentar el cuerpo de la víctima. Los resultados de la autopsia podrían conocerse durante la tarde de este lunes, de acuerdo con lo que anticiparon las fuentes consultadas por el medio platense, y se espera que esos datos aporten información sobre la causa del deceso.

Los investigadores continúan con las tareas para reconstruir la secuencia completa del crimen, en particular lo que ocurrió entre el momento en que Batallanos abandonó la fiesta junto al sospechoso y el hallazgo del cuerpo en la zanja de Lisandro Olmos. La causa sigue en pleno desarrollo y la Justicia aguarda la indagatoria del martes como un paso central en la pesquisa.

Asesinó a su pareja en La Plata, viajó a Jujuy a dejar a su hijo con un familiar y volvió para entregarse

Femicidio en La Plata
La casa donde ocurrió el crimen

Un hombre de 48 años quedó detenido el pasado viernes en La Plata luego de que se presentara en una comisaría y confesara que había matado a su pareja. Tras su declaración, la Policía encontró el cuerpo de la mujer en una vivienda del barrio Hipódromo de la ciudad.

El acusado fue identificado como José Martín Burgos, quien se presentó durante la tarde de este jueves en la Comisaría Segunda. Allí manifestó que había ahorcado a Gabriela Patricia Martínez, de 39 años, el lunes pasado.

Según su relato, después del ataque salió de la casa junto al hijo de ambos, de un año de edad, y viajó a la provincia de Jujuy, donde dejó al niño al cuidado de familiares. Luego, pasado el mediodía del miércoles se subió a un micro en San Salvador de Jujuy con destino a Retiro, regresó a La Plata y decidió entregarse.

A partir de la escalofriante declaración de Burgos, efectivos policiales se dirigieron a la propiedad donde convivía con la víctima, situada en 39 entre 121 y 122. El cuerpo de la mujer estaba dentro del domicilio y presentaba signos de asfixia.

Fuentes policiales indicaron que el hombre quedó bajo arresto por orden de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº17 de La Plata.

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