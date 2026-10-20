Uno por uno: qué se juegan los tenistas argentinos en la última gira europea del año

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry tienen buenos antecedentes en esta gira europea (Crédito: Reuters)

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La temporada entra en su tramo final y los tenistas argentinos inician una de las etapas más desafiantes del calendario: la serie de torneos sobre cemento bajo techo en el inicio del frío europeo. Las próximas semanas ofrecerán oportunidades para sumar puntos y mejorar posiciones en el ranking ATP en una gira a la que históricamente pocos representantes nacionales pudieron sacarle provecho.

El itinerario comienza esta semana con tres ATP 250: Almaty, en Kazajistán; Bruselas, en Bélgica; y Lyon, en Francia. Luego llegarán los ATP 500 de Viena y Basilea, entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, antes del Masters 1000 de París, del 2 al 8 de noviembre. El ATP 250 de Estocolmo, del 8 al 14 de noviembre, bajará el telón de la gira. Luego serán las ATP Finals, del 15 al 22 de noviembre, y las Finales de la Copa Davis, del 23 al 29 de noviembre. También está previsto el Next Gen ATP Finals en diciembre.

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El certamen de la capital sueca es uno de los que más satisfacciones les dio a los tenistas nacionales. David Nalbandian se consagró campeón en 2008, mientras que Juan Martín del Potro levantó el trofeo en 2016 y 2017.

En el European Open, el torneo que se disputó en Amberes antes de trasladarse a Bruselas, Diego Schwartzman jugó tres finales: 2016, 2017 y 2021, aunque no pudo quedarse con el título.

Basilea también forma parte de la historia grande del tenis argentino. Guillermo Vilas fue campeón en 1978 y, después de una larga espera, Nalbandian se consagró en 2002 en una de sus cuatro finales allí, mientras que Guillermo Coria lo hizo en 2003. Más adelante, Del Potro conquistó el certamen suizo en 2012 y 2013, en dos de las tres definiciones que disputó en la ciudad de Roger Federer.

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Entre las mejores presentaciones históricas argentinas a fin de temporada en el Viejo Continente, vuelve a aparecer el nombre de Nalbandian como único tenista nacional en conquistar el Masters 1000 de París, en aquel gran cierre de 2007, con triunfos sobre Roger Federer y Rafael Nadal, a quienes ya había derrotado días antes en aquel memorable Masters 1000 de Madrid en el que, además, eliminó a Novak Djokovic.

Un año después, el cordobés volvería a llegar a la final en la capital francesa, pero Jo-Wilfried Tsonga no sólo le cortó la posibilidad de duplicar, sino que además le impidió clasificar al Masters que, por entonces, se disputaba en Shanghai.

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El certamen de Viena tuvo a un finalista albiceleste a comienzos de este siglo, cuando Guillermo Cañas acarició el triunfo en 2001 y 2004. Juan Martín del Potro tuvo dos oportunidades para quedarse con el trofeo: lo logró en 2012. En 2019, el ATP 500 de la capital austríaca vio por última vez a un tenista argentino en una final en esta gira: Peque Schwartzman fue derrotado por su amigo Dominic Thiem, que dio vuelta el partido y se quedó con el título en su país con parciales de 3-6, 6-4 y 6-3.

Las nuevas camadas cargan con ese peso histórico y la responsabilidad de revertir la tendencia de las últimas temporadas. Sólo tres jugadores actuales participaron de esta gira durante tres o más temporadas. Francisco Cerúndolo (21.º del ranking ATP) fue el más destacado y jugará por quinta vez este tramo del calendario.

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Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de París (Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Fran alcanzó las semifinales del ATP 250 de Almaty en 2024 y llegó a los octavos de final del Masters 1000 de París tanto en 2023 como en 2024. En 2025 avanzó hasta los cuartos de final en la capital francesa, donde fue frenado por Jannik Sinner. En 23 partidos en total, el argentino mejor ubicado en el ranking mundial acumuló 12 triunfos.

Tomás Etcheverry (29.º) también tendrá varias semanas de competencia por delante. El platense comenzará en Almaty y buscará aprovechar una gira en la que ya encadenó buenas actuaciones: en 2023 llegó a los cuartos de final de Basilea y en 2025 repitió esa instancia en Estocolmo. Su planificación contempla continuar durante las siguientes semanas, con el objetivo de cerrar el año con resultados que le permitan sostener o mejorar su posición en el ranking.

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Sebastián Báez (49.º) buscará mejorar sus antecedentes en las canchas rápidas bajo techo. En esta parte del circuito tuvo dificultades para encontrar regularidad y ahora comenzará en Lyon. Luego jugará en Basilea, París y Estocolmo.

El resto de los tenistas argentinos han participado el año pasado por primera vez o se estrenarán en esta temporada. Serán siete los tenistas nacionales con agenda europea en las últimas semanas de competencia.

Tres de ellos, Francisco (sale adelantado en octavos de final, como tercer preclasificado) y Juan Manuel Cerúndolo (53.º), junto a Mariano Navone (45.º), comenzarán jugando en Bruselas. Los dos últimos se enfrentarán este martes entre sí.

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La misma cantidad de tenistas nacionales aparece en el main draw de Almaty. Además de Etcheverry, sexto preclasificado y quien debutará ante el italiano Mattia Bellucci, Thiago Tirante (50.º) y Facundo Díaz Acosta (71.º) se cruzaron en el primero de los duelos argentinos en la gira. El zurdo, que defiende 28 puntos logrados en el circuito Challenger en 2025, se llevó el triunfo por 6-7 (3), 6-1 y 6-4.

Europa o Sudamérica: distintas estrategias para cerrar el año

Francisco Cerúndolo, que defiende 150 puntos, jugará en el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París tras su participación en Bruselas. También está anotado en Estocolmo.

Tommy Etcheverry, quien más puntos -165- defiende en esta parte del año, utilizará las cuatro semanas de competencia y, tras su participación en Almaty, compartirá los otros tres torneos con Fran.

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Al igual que Báez, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo jugarán en Basilea, París y Estocolmo. La Nave defiende 105 puntos acumulados en el ATP Challenger el año pasado, mientras que Juanma sumó 30 unidades en esta parte de la temporada anterior.

Mariano Navone buscará aprovechar el último tramo de la temporada (Crédito: REUTERS/Jeenah Moon)

Thiago Tirante, que defiende 24 puntos, seguirá en Viena o Basilea y luego jugará la clasificación del Masters 1000 de París, antes de cerrar el año en el ATP de Estocolmo.

Díaz Acosta, que tras regresar al Top 100 otra vez en 2026 busca otra vez un lugar entre los mejores 50 del mundo, tiene programado sólo jugar dos torneos hasta fines de temporada. Tras su participación en Almaty viajará a Brasil para disputar el Challenger 125 de Costa do Sauipe, junto con su entrenador, Federico Delbonis.

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Por su parte, Román Burruchaga (62.º) se ausentará debido a una lesión en el codo derecho, mientras que Camilo Ugo Carabelli (75.º) tampoco participará de la gira en Europa en canchas duras. Si bien el año pasado, en su único antecedente en este tramo, consiguió atravesar su partido debut en París con un triunfo ante Etcheverry por 7-5 y 6-3, su cosecha de puntos fue mayor en los torneos Challengers de Sudamérica. Es por eso que, con apenas 10 unidades para defender, se inclinó por esa opción.

El cierre de temporada para Ugo Carabelli será con cuatro certámenes Challenger en la región: Guayaquil, Costa do Sauipe, Lima y Montevideo.

Marco Trungelliti (90.º) aplicará una receta similar, ya que nunca pudo atravesar las rondas de clasificación de estos torneos las veces que lo ha intentado, y competirá en el Challenger Tour para defender su puesto en el Top 100. Tiene 22 puntos que defender del año pasado.

La gira europea que marca las últimas estaciones del ATP Tour ya está en marcha. Los argentinos buscan aprovechar una oportunidad para seguir escalando en el ranking.