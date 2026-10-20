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El dolor de El Polaco por la muerte de su abuela: “Cuando todo era violencia, tristeza y pobreza, me abrazabas”

El cantante compartió en Instagram un homenaje a la mujer que lo cuidó como una madre y evocó cómo lo acompañaba durante los años más difíciles de su niñez

Ezequiel Cwirkaluk comunicó el fallecimiento de su abuela el lunes 19 de octubre a través de su cuenta de Instagram
Ezequiel Cwirkaluk comunicó el fallecimiento de su abuela el lunes 19 de octubre a través de su cuenta de Instagram
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Ezequiel Cwirkaluk, conocido artísticamente como El Polaco, atraviesa horas de profunda tristeza tras la muerte de su abuela. El cantante de cumbia comunicó la noticia este lunes a través de sus historias de Instagram, donde compartió una fotografía íntima que muestra su mano sosteniendo la de ella y acompañó la imagen con un mensaje cargado de dolor y gratitud.

“Gracias por todo lo que me diste e hiciste por mí y la familia. Te voy a amar toda la vida, abuelita hermosa”, escribió el músico en el comienzo de su despedida. La publicación incluyó además la frase que resumió el momento más desgarrador del adiós: “Te fuiste en mis manos. Ahora estás con papi, el abuelo y el tío. Ya está, basta de sufrir”. Con esas palabras, El Polaco hizo referencia a otros familiares fallecidos, a quienes imaginó reencontrados junto a su abuela.

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El Polaco afirmó en su mensaje que su abuela partió en sus manos y mencionó el reencuentro con su padre, su abuelo y su tío
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El cantante no brindó mayores precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento. Eligió, en cambio, centrar su mensaje en el vínculo que mantuvo con ella a lo largo de toda su vida y en el acompañamiento que recibió de su parte en los momentos más difíciles.

Horas más tarde, el artista amplió su despedida con una publicación más extensa en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de una fotografía junto a su abuela. Allí profundizó en los recuerdos que marcaron su vínculo desde la infancia. “Me cuidaste como una madre. Cuando nadie confiaba en mí vos me escuchabas, y aunque mucho no te gustaba que cante, me acompañabas”, escribió el músico. También recordó anécdotas puntuales de su niñez: “Cuando jugaba al fútbol y tenía los botines rotos, no decías nada y me sorprendías con los que a mí me gustaban. Me acuerdo de los Lotto rojos que los usaba hasta para dormir”.

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Cwirkaluk destacó el refugio y la contención que su abuela le brindó frente a la violencia y la pobreza durante su niñez
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El cantante evocó además los episodios más dolorosos de su infancia y el refugio que encontraba en su abuela durante esos períodos. “En los momentos más tristes de mi infancia, cuando todo era violencia, tristeza y pobreza, me abrazabas y me ponías bajo tus brazos”, relató. Y agregó una reflexión sobre el impacto que ella tuvo en su formación personal: “Siempre me dijiste que cuando nací todos decían que iba a ser alguien importante. No sé si lo soy o no, lo que sé es que para vos si fui el mejor”.

En otro pasaje de su mensaje, El Polaco agradeció el esfuerzo de su abuela por sostener a la familia a lo largo de los años. “Gracias por luchar y cuidarnos a cada uno. Te toca descansar y encontrarte con tus hijos y tu marido que tanto estabas extrañando. La palabra te amo queda corta, gracias por tanto, tanto, tanto amor”, escribió. Cerró su homenaje con una definición que resumió el lugar que ella ocupó en su vida: “Fuiste un ángel en vida. Te dije el otro día que tenías que haber sido un poco mala, pero no estaba en tu ADN”.

Esta pérdida representa el segundo duelo familiar que atraviesa el cantante en los últimos meses. El pasado 20 de agosto, El Polaco había despedido a su abuelo, a quien llamaba cariñosamente “Velito”, a través de un extenso mensaje en el que recordó su historia de esfuerzo, su dedicación al trabajo y la fortaleza con la que enfrentó las adversidades familiares. En esa oportunidad, el músico también había destacado el rol de la fe en la vida de su abuelo y el legado espiritual que dejó a sus seres queridos. Además, recordó que había llegado a la Argentina en barco desde Europa en 1935 siendo solo un niño, y logró construir un futuro para su familia.

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