Se completó la fecha 13 del Torneo Clausura: así quedaron las tablas de posiciones y la clasificación a las copas internacionales

El Torneo Clausura 2026 determinará las clasificaciones a copas internacionales del próximo año (EFE/ Nathalia Aguilar POOL)

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Se completó la fecha 13 del Torneo Clausura que entró en su tramo final con efectos directos sobre la lucha por la permanencia, el acceso a los playoffs y la clasificación a las copas internacionales de 2027. Restan tres jornadas para finalizar la fase regular.

El primer resultado de la jornada llegó el jueves en Parque Patricios, donde Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2-1 a Huracán. La jornada alteró la parte alta de las tablas. Instituto de Córdoba derrotó 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, se afirmó como líder de la Zona A y confirmó su lugar en los playoffs. La Gloria, además, sostuvo su presencia en los puestos de Copa Sudamericana 2027, mientras que el Halcón cedió terreno en esa disputa.

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Boca Juniors, a su vez, ganó 2-1 ante Talleres en La Bombonera y alcanzó la cima de la Tabla Anual, con una ubicación que también lo mantiene en zona de Copa Libertadores.

Leo Flores celebra su gol ante Talleres. El triunfo de Boca Juniors le permitió quedar arriba de todos en la Tabla Anual (FotoBaires)

El equipo de la Ribera quedó acompañado en lo más alto por Argentinos Juniors, que superó a Banfield como visitante. Ambos sacaron provecho del empate 2-2 entre Independiente Rivadavia y Tigre en Mendoza, un resultado que dejó a la Lepra mendocina en el cuarto puesto de la acumulada.

El sábado, Rosario Central se impuso 3-2 sobre Atlético Tucumán y pasó a ocupar el tercer escalón de la tabla Anual. Vélez también celebró al superar 1-0 a Gimnasia de Mendoza y quedó quinto, por detrás de la Lepra cuyana.

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El clásico de Avellaneda terminó 1-1 entre Racing e Independiente, dos equipos que atraviesan rachas adversas. El Rojo es octavo en la zona de playoffs, aunque necesita sumar para no perder posiciones.

Tomás Galván festeja su tanto ante Belgrano. River Plate venció a Belgrano en Córdoba y se metió en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura (Foto: FOTOBAIRES)

En Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, derrotó 2-1 a Aldosivi, que continúa comprometido en la parte baja.

La jornada del domingo se cerró con la goleada 3-0 de River frente a Belgrano: el Millonario quedó séptimo en la Anual, apenas un punto por encima del Pirata. Y surge sexto en la Zona B, en posición de luchar por el título en el Reducido.

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Este lunes se bajó el telón con tres partidos. Newell’s venció 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se afirmó en su objetivo por meterse en los octavos de final. Sarmiento desaprovechó una gran chance de ser tercero en su grupo e igualó 1-1 con Barracas Central. Por último, Deportivo Riestra empató 1-1 con Unión de Santa Fe.

*Las primeras dos tablas son de los Grupos A y B del Torneo Clausura

*La tercera es la Tabla Anual: los tres primeros se clasificarán a la Libertadores y del cuarto al noveno a la Sudamericana

AGENDA DE LA FECHA 13 - TORNEO CLAUSURA

Huracán 1-2 Gimnasia La Plata

Viernes 16 de octubre

Defensa y Justicia 0-1 Instituto de Córdoba

Boca Juniors 2-1 Talleres de Córdoba

Sábado 17 de octubre

Banfield 0-1 Argentinos Juniors

Platense 0-1 Lanús

Independiente Rivadavia 2-2 Tigre

Atlético Tucumán 2-3 Rosario Central

Vélez 1-0 Gimnasia de Mendoza

Domingo 18 de octubre

Racing 1-1 Independiente

Estudiantes de Río Cuarto 2-1 Aldosivi

Estudiantes de La Plata 1-2 San Lorenzo

Belgrano de Córdoba 0-3 River

Lunes 19 de octubre

Sarmiento de Junín 1-1 Barracas Central

Newell’s 2-1 Central Córdoba de Santiago del Estero

Deportivo Riestra 1-1 Unión de Santa Fe