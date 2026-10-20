Arturo Vidal eligió a Lionel Messi como su favorito al Balón de Oro: quiénes completan el podio

Arturo Vidal compartió sus candidatos a ganar el Balón de Oro con Lionel Messi en el primer lugar (Crédito: ANFP)

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Arturo Vidal eligió a Lionel Messi como su candidato para ganar el próximo Balón de Oro que se celebrará el lunes 26 de octubre y basó su postura en la actuación del argentino durante la Copa del Mundo. A una semana de la ceremonia, el volante chileno del Colo Colo consideró que el recorrido del rosarino en el torneo pesó más que cualquier otra discusión sobre la temporada.

El mediocampista armó un podio con Messi en el primer lugar, seguido por Lamine Yamal y Kylian Mbappé. En su canal de Kick, Vidal fue directo al enumerar sus preferencias: “Messi, Yamal y Mbappé”, los tres futbolistas que disputaron la última Copa del Mundo en ese orden.

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Para el chileno, el argumento central para distinguir al capitán argentino está vinculado con lo que hizo en el certamen mundialista, en el que llegó a la final con la selección argentina. “Yo se lo daría a Lio más por lo que hizo en el Mundial, porque seguramente será el último año para pelear el Balón de Oro”, afirmó Vidal al explicar por qué colocó al delantero por encima de los otros candidatos.

El futbolista chileno destacó la entrega del rosarino en el Mundial 2026 (Alberto Estevez. EFE)

El ex jugador del Barcelona destacó la actuación de Messi quien convirtió ocho goles en esa competencia y alcanzó 21 tantos en 34 partidos disputados a lo largo de seis ediciones: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Para Vidal, esa producción quedó asociada a una actuación que difícilmente pueda repetirse por la edad y la influencia que mantuvo el futbolista en el equipo.

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El volante definió como “una cosa de locos” el desempeño del argentino y profundizó su argumento con una comparación hacia el futuro. “Para mí nunca más va a pasar algo así. Que un jugador de 39 años marque esa diferencia como Messi en un Mundial va a ser muy difícil”, confesó Vidal, aunque también admitió que resulta “complicado” que el rosarino vuelva a obtener el premio.

Arturo Vidal también elogió al español Lamine Yamal (EFE/TOLGA AKMEN)

La valoración llegó mientras Messi continuaba su racha goleadora en el Inter Miami. La segunda ubicación fue para Lamine Yamal, quien ganó el Mundial con España. Vidal destacó la continuidad del extremo derecho y sostuvo: “No tiene competencia en este momento, hace cosas que son increíbles y todo el partido. Puede fallar una, dos, tres, pero siempre está ahí buscando, ayudando al equipo, tirando un buen pase y haciendo goles”, reveló.

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El chileno sumó otra observación sobre la personalidad del futbolista del Barcelona, a quien ubicó por delante de Mbappé en su selección. “Es un jugador increíble y asombra lo que hace: cómo juega y la personalidad que tiene. Siempre va para adelante y cuando habla, se hace cargo del equipo y se echa la presión sobre él y tiene 19 años”, sostuvo el bicampeón de América.

Vidal también conoce la competencia por el Balón de Oro desde su experiencia como candidato. El mediocampista fue nominado dos veces: en 2015 terminó en el puesto 17 de la votación y, un año después, ocupó el lugar 14. En aquella edición de 2016 fue el único futbolista chileno incluido entre los nominados.

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Kylian Mbappé completó el podio del chileno a una semana del Balón de Oro (Reuters/Sam Navarro)

Durante la Copa del Mundo, Vidal había reaccionado al triplete de Messi ante Argelia, partido en el que el argentino igualó con 16 goles la marca histórica del alemán Miroslav Klose. “Es un extraterrestre. No falla. Es increíble. El único que juega en Argentina es Leo. Juega solo”, sentenció el chileno sobre su ex compañero en Barcelona. Después añadió: “Es el único que se mueve pensando en el arco. Y cómo le pega. Los pasó a todos y le queda Jordania y Austria. Va a hacer nueves goles en tres partidos, Leo”, afirmó en referencia a los rivales que luego tendría el conjunto argentino.

Messi terminó aquel torneo como subcampeón y, tras su participación, anunció su retiro de la selección argentina. Su despedida se produjo el 6 de octubre en el estadio Monumental. La postura de Vidal para el Balón de Oro retomó aquella admiración: el chileno entiende que el impacto del delantero en el Mundial justifica que vuelva a quedar por delante de Yamal y Mbappé en la disputa por el premio.

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