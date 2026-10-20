Junín: fue detenido acusado de matar a dos perros a balazos pero quedó en libertad por su edad

Lo acusan de matar a dos perros y quedó libre por su edad

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Un hombre de 70 años fue aprehendido en la localidad bonaerense de Agustina, partido de Junín, durante un procedimiento por la muerte de dos animales en un establecimiento rural. En el operativo, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín secuestró tres armas de fuego y municiones de distintos calibres.

La investigación comenzó tras una denuncia realizada el 17 de octubre por el dueño de un campo situado en el Cuartel IV de Agustina. El denunciante informó que encontró muertos a dos perros de su propiedad, ambos de raza, con lesiones en la cabeza que serían compatibles con disparos de arma de fuego, indicaron fuentes policiales a Infobae.

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A partir de los testimonios y otras tareas investigativas, los agentes de la DDI Junín establecieron la presunta participación de un residente de la localidad. Con esos elementos, solicitaron una orden de allanamiento para su domicilio.

La medida se llevó a cabo este lunes y tuvo resultado positivo. Los efectivos incautaron una carabina calibre .22 con mira telescópica y nueve municiones, un revólver calibre .32 con 14 cartuchos y una escopeta calibre 16. De acuerdo con las actuaciones, las armas no se encontraban registradas ante el RENAR.

La causa incluye maltrato animal y tenencia ilegal de armas

El hombre quedó imputado por presunta infracción a la Ley 14.346, que castiga los malos tratos y actos de crueldad contra los animales. Además, se abrieron actuaciones por tenencia ilegal de armas de fuego.

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En el caso intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 8 y la UFIJ N.º 2, del área de flagrancia, ambas del Departamento Judicial Junín. Tras la comunicación con las autoridades judiciales, se avaló el procedimiento y se dispuso la notificación de las causas.

Por su estado de salud, el imputado recuperó la libertad. De todos modos, deberá presentarse ante la fiscalía interviniente para prestar declaración indagatoria.

A fines de agosto pasado, un grupo de jóvenes ingresó sin autorización a un campo cercano a la Ruta Provincial 60, en Azul, acompañado por perros de caza. Según el video difundido por Maicol Nesprias, el propietario del establecimiento les disparó y mató a una perra. El joven reconoció que estaban en infracción por entrar sin permiso, aunque cuestionó que el productor no les hubiera exigido retirarse antes de usar el arma.

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El episodio derivó en amenazas contra el dueño del campo y reavivó el reclamo del sector rural por los ingresos ilegales a propiedades privadas.