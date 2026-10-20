Cultura

Polémica, protestas y preservación: la Justicia de Colombia ordena al gobierno “conservar” las obras que retiró de un museo

Un fallo cautelar veta la destrucción, el traslado y cualquier modificación de las piezas apartadas tras una decisión presidencial, en medio de concentraciones que persisten desde el sábado ante el edificio capitalino

Polémica, protestas y preservación: la Justicia de Colombia ordena al gobierno “conservar” las obras que retiró de un museo
Polémica, protestas y preservación: la Justicia de Colombia ordena al gobierno “conservar” las obras que retiró de un museo (SEBASTIAN BARROS / AFP)
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Un juez de Colombia ordenó el lunes al gobierno que conserve las obras que retiró de uno de los museos más importantes del país, tras una orden del presidente Abelardo de la Espriella que desató protestas en Bogotá.

En el Museo Nacional, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, decenas de piezas alusivas a la diversidad sexual, feminismo y procesos de paz fueron retiradas de sus paredes por decisión del gobierno bajo el argumento que el recinto no debe “servir como instrumento de adoctrinamiento político”.

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Colectivos culturales y políticos opositores del partido del expresidente Gustavo Petro presentaron un demanda para que las obras vuelvan a exhibirse.

Polémica, protestas y preservación: la Justicia de Colombia ordena al gobierno “conservar” las obras que retiró de un museo
Manifestantes se concentran frente al Museo Nacional de Bogotá tras el retiro de obras vinculadas con diversidad sexual, feminismo y procesos de paz (SEBASTIAN BARROS / AFP)

Los demandantes aseguran que la decisión del gobierno “es censura” y “vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género”.

Un juez de Bogotá admitió la solicitud el lunes e impuso varias medidas para proteger las obras mientras toma una decisión de fondo.

El juez ordenó proteger las obras “en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación” y abstenerse de “destruirlas, trasladarlas fuera de sus instalaciones, darlas de baja, devolverlas a terceros o alterarlas”. Además, solicitó un informe de las piezas retiradas.

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Un juez ordenó al gobierno colombiano conservar las piezas retiradas mientras estudia el recurso que busca su regreso a las salas de exposición (SEBASTIAN BARROS / AFP)

“Seguiremos luchando por el regreso de las piezas a las exposiciones”, dijo Gabriel Becerra, congresista de izquierda y uno de los autores del recurso.

Sin referirse directamente al museo, De la Espriella dijo el jueves que el “Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”.

Desde el sábado cientos de personas protestan frente al museo, rodeado de decenas de policías antidisturbios y una tanqueta. Las jornadas han terminado con choques entre uniformados y manifestantes, expulsados con chorros de agua y gases lacrimógenos.

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Las protestas frente al museo reunieron a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad LGBT, en medio de un amplio despliegue policial (SEBASTIAN BARROS / AFP)

Este lunes, con menos afluencia, seguían las protestas frente al museo. Profesores, estudiantes, miembros de la comunidad LGBT, entre otros, se congregan allí con charlas sobre memoria histórica, cánticos y bailes.

Fuente: AFP

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