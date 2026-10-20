Economía

El titular de ARBA reclamó que Caputo no autoriza créditos para obras contra las inundaciones: “Discrimina a la provincia”

Cristian Girard aseguró que el gobierno bonaerense consiguió financiamiento internacional para hacer obras en el río Salado que no se concreta porque falta la aprobación de Nación. El ministro de Economía “ni siquiera responde”, aseguró

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El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA),Cristian Girard, cuestionó al Gobierno nacional por no autorizar el acceso a créditos internacionales que la administración bonaerense ya gestionó y que, según afirmó, permitirían financiar obras de infraestructura. Entre los proyectos afectados, mencionó el quinto tramo del plan de obras del río Salado, destinado a reducir el riesgo de inundaciones.

“Tenemos aprobado un crédito internacional por parte de la institución que lo otorga, pero el Gobierno nacional no lo aprueba”, afirmó Girard en diálogo con Infobae en Vivo. El funcionario acusó al ministro de Economía, Luis Caputo, de no responder las notas ni sentarse a gestionar los pedidos de financiamiento.

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En ese sentido, sostuvo que la provincia atraviesa una situación financiera compleja, marcada por la caída de las transferencias nacionales y las restricciones para acceder a préstamos de organismos y bancos internacionales.

Girard vinculó esta decisión con una supuesta estrategia política del Gobierno nacional para ganar las elecciones en el distrito el año que viene. “Es muy notorio si uno mira cómo se maneja con el resto de las provincias”, expresó.

Girard: “Tenemos aprobado un crédito internacional por parte de la institución que lo otorga, pero el Gobierno nacional no lo aprueba”
Girard: “Tenemos aprobado un crédito internacional por parte de la institución que lo otorga, pero el Gobierno nacional no lo aprueba”

Como argumento, indicó que se aprobaron 18 créditos con organismos y bancos internacionales para diez provincias, mientras que Buenos Aires no recibió ninguna autorización de ese tipo. A partir de esa comparación, denunció una situación de “animosidad y discriminación” hacia la jurisdicción. “El Gobierno nacional está aplicando una asfixia financiera feroz”, remarcó.

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El impacto sobre las obras del río Salado

Uno de los proyectos que Girard señaló como afectado por la falta de autorización es el dragado del río Salado, una intervención destinada a mejorar la capacidad de escurrimiento y mitigar el riesgo de inundaciones en la provincia, sobre todo teniendo en cuenta que se acerca el fenómeno del “Súper Niño”.

El funcionario explicó que el proyecto está dividido en cinco tramos: tres ya fueron ejecutados por la administración bonaerense, el cuarto corresponde al Gobierno nacional y permanece paralizado, y el quinto está bajo responsabilidad de la provincia.

Para avanzar con esta última etapa, la administración de Axel Kicillof gestionó un crédito internacional que, según Girard, ya cuenta con la aprobación de la institución financiera, pero todavía necesita el no veto del Gobierno nacional.

El reclamo de las empresas y la caída de la actividad

Durante sus declaraciones, Girard también se refirió al diálogo que mantiene la provincia con las entidades empresariales. Aseguró que la administración bonaerense conversa con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), federaciones y cámaras sectoriales, y reconoció que el principal reclamo del sector privado está relacionado con la situación económica y la caída de las ventas.

Uno de los proyectos que Girard señaló como afectado por la falta de autorización es el plan de obras del río Salado
Uno de los proyectos que Girard señaló como afectado por la falta de autorización es el plan de obras del río Salado

“Entendemos la situación. La salida es poner a crecer la economía”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los pedidos de alivio tributario por parte de las empresas deben analizarse teniendo en cuenta la capacidad de recaudación provincial y la necesidad de sostener los servicios públicos y las obras.

Como ejemplo, explicó que una reducción de impuestos para un sector afectado por la crisis podría generar demandas similares de otras actividades. “Si le das un alivio a una industria porque está atravesando una crisis, después aparecen otros sectores en la misma situación que también piden una reducción. El resultado final sería desfinanciar completamente al fisco provincial”, planteó.

Según Girard, una caída generalizada de los ingresos tributarios limitaría la capacidad de la provincia para prestar servicios y ejecutar obras. Por eso, insistió en que la recuperación de la actividad económica es central para mejorar la situación de las empresas y las cuentas públicas.

Girard advirtió que la actividad económica continúa en retroceso y señaló que algunos sectores registran nuevas caídas respecto de los niveles ya deprimidos del año pasado. Según los últimos datos que mencionó, la industria cayó seis puntos porcentuales, la construcción retrocedió diez y el comercio mayorista y minorista bajó seis.

“Estamos viendo caídas sobre la caída del año pasado. En esos sectores, la actividad está peor que durante la pandemia. Incluso, la industria de la provincia tenía un mayor uso de su capacidad instalada en ese momento que en la actualidad”, sostuvo.

El funcionario también se refirió a la cantidad de empresas que dejaron de operar en los últimos años y estimó que la provincia de Buenos Aires perdió alrededor de 20.000 CUITs.

“Hay una destrucción y una mortalidad de empresas que no se había visto”, afirmó.

Girard consideró preocupante que no se observen señales claras de una mejora en el panorama productivo y sostuvo que la situación actual es peor que la registrada durante la pandemia si se toma como referencia la última década.

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