Lisandro Catalán: "A todos nos gustaría que el tipo asalariado vaya al súper y se sienta holgado"

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El ex ministro del Interior, Lisandro Catalán sostuvo, en una entrevista en Infobae a las Nueve, que el Gobierno nacional atraviesa una transición económica y defendió las reformas del presidente Javier Milei frente a los reclamos por salarios, consumo y endeudamiento

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán respondió a las críticas por el nivel del poder adquisitivo de los ingresos, luego que el mandatario volvió a poner en cuestión que millones de personas no llegan a fin de mes.

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“Si querés que mañana el tipo asalariado vaya al súper y se sienta holgado, a todos nos gustaría eso”, expresó, y planteó que la expectativa convive con un proceso de ordenamiento que, según su visión, no ofrece resultados inmediatos. “Queremos que la inflación baje a cero, pero no nos bancamos las reformas estructurales que hay que hacer”, afirmó.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sanchez, Cecilia Boufflet y Luciana Rubinska, Catalán defendió la orientación de la gestión nacional y señaló que Javier Milei había anticipado un plazo extenso para transformar la economía, con reformas de primera, segunda y tercera generación para que “la Argentina vuelva a la senda del desarrollo”. “No se iba a hacer en una gestión que podía demorar diez años”, sostuvo, y agregó: “En un rediseño del sistema político y económico, las respuestas a la gente en particular a veces demoran un poco más en venir”.

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Ante la pregunta sobre la postura del Presidente frente a los reclamos sociales, el ex funcionario rechazó que Milei sea indiferente. “Yo no creo que él sea un insensible, que no le importe”, dijo, y atribuyó parte de las reacciones presidenciales a la presión por los resultados. “Debe sentir a veces impotencia, como nos pasa a todos. Che, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy haciendo lo que dije en campaña? Se está ordenando la cosa y hay cuestiones estructurales que se arreglaron”, planteó.

“Prefiero un presidente con esos modos, pero que tenga la convicción de ir al frente, y no un políticamente correcto que, cuando se ve presionado, afloja”, insistió sobre el estilo del jefe de Estado.

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Lisandro Catalán defendió las reformas económicas del Gobierno nacional y afirmó que el ordenamiento de las variables no ofrece resultados inmediatos.

Además, sobre el endeudamiento y la morosidad, Catalán sostuvo que el regreso del crédito modificó la situación financiera de empresas y familias. “Antes no había mora porque no había crédito”, afirmó, y se refirió al rol del Banco Nación en esa dinámica. “El 95% hasta el año 2023 iba a financiar el sector público. Hoy empezó a dar crédito al sector privado”, puntualizó.

Catalán sostuvo que la continuidad política del oficialismo podría incidir en la llegada de inversiones. “Si Milei reelige, muchos actores influyentes van a ver que efectivamente la Argentina convalida el rumbo que está llevando adelante y se van a ir solucionando las cosas”, remarcó.

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“La gestión te desgasta. No tengo ninguna duda que la Argentina, al momento de tener que decidir cómo sigue su rumbo, no va a cambiar un ápice”, manifestó, y planteó: “El único que garantiza la inalterabilidad del rumbo es Milei. No hay otro”.

La discusión electoral en Tucumán

En otro tramo de la entrevista, Catalán señaló que entiende la necesidad del Gobierno de alcanzar acuerdos con gobernadores peronistas, como el caso del tucumano Osvaldo Jaldo, entre ellos, el vinculado a la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin embargo, distinguió esas gestiones de la estrategia electoral de LLA en la provincia. “Hoy me toca representar a La Libertad Avanza en una provincia que lleva 43 años gobernada por el peronismo. Yo tengo que plantear un proyecto a futuro para Tucumán. Y eso implica decir las cosas como son, llamar las cosas por su nombre”, señaló. “En los últimos 20 años casi gobernaron la provincia solamente tres personas: (José) Alperovich, (Juan) Manzur y ahora Jaldo”, enumeró.

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El presidente de La Libertad Avanza tucumana relató que conversó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre el armado provincial, donde lanzó su candidatura a gobernador. “Yo no me siento en jaque para nada, al contrario, me siento muy apoyado por el Gobierno nacional y sus máximos referentes”, dijo.

Catalán descartó un acuerdo entre LLA y el mandatario Osvaldo Jaldo, de cara a los comicios provinciales fijados para mayo de 2027.

Sobre el gobernador, señaló que existe una relación personal construida durante su función en el Ministerio del Interior, pero ratificó que ambos “representamos dos cosas totalmente distintas”. “Jaldo es un fiel representante del peronismo. Fue ocho años vicegobernador, ocho años gobernador, fue ministro del Interior de Tucumán. Representa lo más rancio del peronismo de Tucumán”, definió, y remarcó: “No hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo”, sostuvo sobre una eventual alianza con Jaldo.

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Según Catalán, La Libertad Avanza busca apartarse de esa lógica. “Necesitamos generar otros bríos, otra esperanza en la gente, ser muy frontales en la comunicación con los tucumanos”, expresó.

El dirigente recordó que Jaldo fijó la elección provincial para el 9 de mayo en 2027, y diferenció esa disputa de los acuerdos que puedan existir a nivel nacional con otros espacios políticos. “Nosotros estamos planteando una irrupción fuerte y un cambio del sistema político”, concluyó.

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