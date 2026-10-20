Crimen y Justicia

Investigan a tres alumnos por difundir contenido íntimo de una docente en Mendoza

La Justicia busca determinar cómo accedieron a los archivos y de qué forma se extendieron por grupos de WhatsApp y otros establecimientos educativos

Denuncia por difusión de imágenes privadas en escuela de Mendoza
La Escuela Técnica N°4-120 General José de San Martín
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Tres estudiantes de una escuela técnica de San Martín, Mendoza, fueron identificados en una investigación por la difusión de imágenes íntimas de una docente. La causa busca establecer cómo accedieron al material, quiénes participaron de su descarga y de qué manera se propagó entre alumnos de otros establecimientos.

La docente presentó la denuncia el pasado viernes 16 de octubre ante la Oficina Fiscal de turno. En la pesquisa interviene además la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, que deberá determinar las responsabilidades penales de las personas involucradas y la eventual calificación legal de los hechos.

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El episodio se originó el 21 de septiembre en la Escuela Técnica N.º 4-120 General José de San Martín. Ese día no hubo clases porque se realizó una jornada institucional para el personal docente. Allí, algunos profesores utilizaron las computadoras de la institución para consultar documentos de trabajo recibidos por correo electrónico. Una de esas sesiones quedó abierta en la sala de informática.

Días más tarde, al volver a utilizar esos equipos, un alumno encontró la cuenta de la docente e ingresó a su almacenamiento en Drive, donde estaban guardados archivos privados. Otros estudiantes descargaron el contenido y comenzaron a enviarlo por grupos de WhatsApp.

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La circulación, que al principio se concentró en grupos reducidos, se extendió durante la semana pasada a estudiantes de distintos cursos y luego alcanzó a jóvenes de otras escuelas del departamento de San Martín.

La investigación judicial procura establecer quién accedió a los archivos, quién los descargó y quién los compartió. Por el momento, las autoridades no informaron qué medidas disciplinarias podrían aplicarse a los tres alumnos identificados.

Primer plano de dos manos con piel clara escribiendo sobre un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul oscuro. El fondo está iluminado con luz suave.
Un alumno encontró la cuenta de la docente abierta en una de las computadoras de la institución e ingresó a su almacenamiento en Drive, donde estaban guardados archivos privados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el fin de semana, la Dirección General de Escuelas de Mendoza intervino en el establecimiento y activó su protocolo para situaciones de crisis. Un equipo formado por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales acompaña a la comunidad educativa.

Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de que la profesora solicite licencia. El abordaje institucional apunta a atender las consecuencias de la exposición de material privado y a contener a quienes integran la escuela mientras avanza la causa.

IA e imágenes sexualizadas

El caso de San Martín se inscribe en una serie de denuncias recientes por la difusión de imágenes sexualizadas de estudiantes, aunque con distintos mecanismos. En Lomas de Zamora, familias de alumnas denunciaron que estudiantes habrían creado, compartido y vendido imágenes falsas de compañeras desnudas, elaboradas mediante inteligencia artificial a partir de fotografías reales. Según los reclamos, el material involucraría a cerca de 40 estudiantes y habría circulado en plataformas para adultos y entre alumnos de otros colegios.

La Justicia allanó los domicilios de tres adolescentes acusados en esa investigación y secuestró teléfonos celulares y computadoras. En tanto, se abrió otro expediente en Ituzaingó, donde una adolescente de 15 años acusó a un compañero de descargar fotos de su Instagram, modificarlas con inteligencia artificial y publicarlas en un grupo de Telegram. La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Morón.

En Villa Bosch, alumnos y familiares del Instituto Murialdo se movilizaron frente al colegio. Allí denunciaron que estudiantes de distintos años habrían generado imágenes de compañeras desnudas con esa tecnología. Las familias sostuvieron que parte del contenido fue comercializado y que algunas adolescentes recibieron extorsiones vinculadas con su posible difusión. Los hechos permanecen bajo investigación judicial.

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