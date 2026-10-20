Crimen y Justicia

Salvaje golpiza a dos personas en situación de calle en Las Cañitas

Ocurrió el sábado en la calle Arce, casi esquina con Ortega y Gasset. Vecinos denuncian que el ataque se debió a una disputa por el control de la zona. No identificaron aún a los agresores

Así fue la salvaje golpiza

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La tranquilidad de la mañana del sábado pasado en la zona de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, se vio abruptamente interrumpida por una violenta secuencia que estremece: dos personas en situación de calle fueron salvajemente golpeadas por al menos tres hombres por motivos que todavía no están esclarecidos.

La escena, registrada por un vecino con su celular, muestra cómo los agresores le dieron golpes de puño y patadas a las dos víctimas, hasta dejarlas inconscientes.

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Según relataron testigos, el hecho ocurrió hacia las 10 de la mañana, en la entrada de un edificio de la calle Arce, casi esquina con Ortega y Gasset. De acuerdo con lo que se observa en la filmación, los violentos golpearon a los dos indigentes pese a la súplica de varios de los vecinos para que el ataque cesara. Pese a todo, el pedido no sirvió de nada y la golpiza continuó sin la intervención de nadie.

Algunos testigos contaron lo que vieron. Eduardo, uno de ellos, habló con radio Mitre y contó que detrás de la agresión se esconde un intento por el control de la calle en una zona de la Ciudad conocida por su gran cantidad de locales gastronómicos y comercios.

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“No son del barrio. Su fisonomía, su forma de vestir: es gente que viene a ganar la zona. No es costumbre verlos acá. Sí es cierto que para la época de la primavera resurge gente nueva que viene a pedir o que viene a dar vueltas, que está en el hipódromo y que está probando a ver cómo se comporta el barrio. Cada tanto ahí hay algún episodio”, dijo el testigo, que presenció la golpiza.

En ese sentido, el hombre no llegó a ver si las dos víctimas fueron asistidas por una ambulancia. “Estaba tratando de contener a la gente que estaba en el negocio porque no quería que pasara a mayores.” “Porque uno no sabe si andan a veces con algún fierro, con un cuchillo. Justo en ese momento había extranjeros y me decían: ‘¿Esto es normal acá?’ Le digo: ‘No, no es normal’, pero bueno, no quería que pasara a mayores o que tuviera que pasarle algún problema a esta gente”, continuó.

En el video también se observa que el encargado del edificio, donde ocurre parte de la agresión, intentó mediar. Se trata de Osvaldo, quien dialogó con el canal América, y contó lo ocurrido el sábado pasado.

“Estaba hablando con un compañero en el local de electricidad cuando escucharon el alboroto. Salieron y vieron que dos, tres o hasta cuatro personas le pegaban a un hombre que vive en situación de calle, descalzo, al que conocen porque pasa siempre por la esquina. Había ido a pedirle un par de zapatillas a uno de los chicos que toman café ahí. No paraban de pegarle”, dijo.

Tal como se observa en la filmación, Osvaldo intentó separar a los agresores. Uno de ellos, mientras golpeaba al hombre en el piso, decía que la víctima le había pegado a su madre. “Yo lo conozco al muchacho, es muy amable, más allá de que esté en situación de calle”, relató el encargado.

Según dijo, lleva años en el barrio de Las Cañitas y aseguró que nunca había visto tanta violencia como ahora. “Es un barrio donde muchos chicos del interior vienen a estudiar, pagan fortunas en alquileres porque siempre fue muy seguro”, señaló. Hoy, dice, los vecinos de los edificios comentan que tienen miedo de salir.

Por el momento se desconoce si la Policía actuó de oficio ante la viralización de las imágenes.

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