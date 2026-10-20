Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “La prueba contra Carlos Díaz brilla por su ausencia”, dijo la defensa del psicólogo

Desde hoy, los abogados de los imputados darán sus últimas exposiciones ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro. El miércoles será el turno del equipo de Leopoldo Luque

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Comienzan los alegatos de las defensas en el juicio por Maradona
Comienzan los alegatos de las defensas en el juicio por Maradona

El juicio por la muerte de Maradona comienza a transitar su última semana. Este martes, miércoles y jueves, los defensores de los imputados expondrán sus alegatos finales ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro. Lo harán luego de escuchar los pedidos de pena realizados días atrás por los acusadores.

El primero en hablar será Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, quien quedó en el centro de la escena recientemente luego de que Dalma y Gianinna Maradona se pelearan públicamente con su hermana Jana por pedir su absolución. Las mayores, en cambio, solicitaron a través de su representante Fernando Burlando que sea condenado a 5 años de prisión por homicidio culposo.

Luego será el turno de Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov. A ella, tanto los fiscales como los querellantes la acusaron de homicidio simple con dolo eventual y pidieron penas de entre 8 a 12 años de prisión.

El miércoles alegará el abogado Francisco Oneto, que defiende al neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D’Albora, que representa a la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Ambos enfrentan los pedidos de condena más altos: de entre 10 a 16 años de prisión.

El jueves, último día, cerrarán los alegatos los defensores del enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni, ambos acusados de homicidio culposo con penas pedidas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.

14:13 hsHoy

“Las acusaciones no llegaron a una conclusión común”, señaló la defensa de Carlos Díaz

“Frente a una misma persona, una misma muerte y una misma prueba, las seis acusaciones no llegaron a una conclusión común. Es más, fueron contradictorias y excluyentes entre sí. Tres acusaciones entendieron que el licenciado Díaz, el psicólogo, debería responder por el delito de homicidio culposo y solicitaron una pena exhorbitante, la máxima de ese delito, 5 años de prisión. Olvidándose de los atenuantes que ellos mismos dijeron que existían”, dijo el letrado Luciano Zorrilla.

Luego recordó sobre los otros: “Otra acusación, que quedó en soltería, sostuvo llamativamente que el psicólogo debería responder del delito de homicidio simple con dolo eventual. Pidió 12 años de prisión, inentendible. Y finalmente dos acusaciones pidieron la absolución del psicólogo Díaz”.

14:02 hsHoy

Comenzó el alegato de la defensa del psicólogo Carlos Díaz

El primero en tomar la palabra fue Luciano Zorrilla, quien remarcó las diferencias en las acusaciones de los fiscales y los abogados querellantes.

“Las mismas acusaciones no lograron ponerse de acuerdo con la acusación a Carlos Díaz ni por qué tendría que responder por la muerte de Maradona. Y eso es un punto neurálgico en este juicio. Antes de hablar de dolo, hay que preguntarse qué hizo el psicólogo Carlos Díaz. Y la respuesta es nada. Absolutamente nada por lo que tenga que ser reprochado penalmente”, comenzó diciendo el defensor.

Y siguió: “La prueba contra el psicólogo Carlos Díaz brilla por su ausencia. En el proceso penal no existe para encontrar a alguien a quien atribuirle a una pérdida, sino para determinar si una persona es culpable o no. Y esa regla no puede cambiar por el apellido de la víctima. Estamos hablando de la persona más famosa del mundo. Pero la ley establece que todos somos iguales ante la ley”.

“Si el fallecido no hubiera sido Diego Armando Maradona y hubiera sido una persona desconocida, ¿les parece que el licenciado Carlos Díaz, psicólogo, estaría sentado en el banquillo de acusados? la respuesta es que no”, subrayó.

13:39 hsHoy

Los pedidos de realizados por los acusadores

Infografia Juicio por la muerte de maradona
Los pedidos de pena

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