Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “La prueba contra Carlos Díaz brilla por su ausencia”, dijo la defensa del psicólogo

Comienzan los alegatos de las defensas en el juicio por Maradona

El juicio por la muerte de Maradona comienza a transitar su última semana. Este martes, miércoles y jueves, los defensores de los imputados expondrán sus alegatos finales ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro. Lo harán luego de escuchar los pedidos de pena realizados días atrás por los acusadores.

El primero en hablar será Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, quien quedó en el centro de la escena recientemente luego de que Dalma y Gianinna Maradona se pelearan públicamente con su hermana Jana por pedir su absolución. Las mayores, en cambio, solicitaron a través de su representante Fernando Burlando que sea condenado a 5 años de prisión por homicidio culposo.

Luego será el turno de Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov. A ella, tanto los fiscales como los querellantes la acusaron de homicidio simple con dolo eventual y pidieron penas de entre 8 a 12 años de prisión.

El miércoles alegará el abogado Francisco Oneto, que defiende al neurocirujano Leopoldo Luque, y Nicolás D’Albora, que representa a la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Ambos enfrentan los pedidos de condena más altos: de entre 10 a 16 años de prisión.

El jueves, último día, cerrarán los alegatos los defensores del enfermero Ricardo Almirón y su jefe Mariano Perroni, ambos acusados de homicidio culposo con penas pedidas de hasta 4 años y 6 meses de prisión.