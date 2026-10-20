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La reacción de Ángela Torres ante un incidente en pleno recital en Salta: el video

La cantante atravesaba una de las fechas de su gira en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia cuando un imprevisto en la sala generó tensión entre el público

El susto que vivió Angelita Torres en Salta en pleno concierto de su gira No me olvides Tour

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Una presentación de Ángela Torres en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, en la ciudad de Salta, quedó marcada por un incidente: parte de la mampostería del techo se desprendió durante el recital y cayó en un sector cercano al público. El episodio ocurrió el sábado 17 de octubre de 2025, mientras la cantante se encontraba sobre el escenario como parte de su gira nacional, No Me Olvides Tour.

El pánico que vivió Angelita Torres en Salta
Ángela Torres advirtió la caída de materiales desde el escenario durante su show en Salta

La artista interpretaba Favorita cuando advirtió que desde el techo comenzaban a caer materiales. Sin interrumpir la canción, Torres hizo señas a integrantes de su equipo técnico para alertarlos sobre la situación y siguió con atención lo que sucedía en la sala.

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El hecho generó preocupación entre quienes asistían al espectáculo, aunque no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. La función se desarrollaba con el teatro colmado, por lo que el desprendimiento provocó una inmediata reacción entre los espectadores.

La reacción de Torres desde el escenario

Diego Torres, un hombre de cabello oscuro y barba canosa, abraza sonriente a Ángela Torres, una mujer joven con cabello castaño y sonrisa sutil
Diego y Ängela Torres unidos como cantantes y familia

El momento quedó registrado en videos que algunos asistentes difundieron en redes sociales. En las imágenes se observa a Ángela Torres mirando hacia el sector afectado y realizando gestos hacia el personal del espectáculo, mientras continuaba con su interpretación.

La respuesta de la artista fue uno de los aspectos más comentados tras el recital. Varios fanáticos señalaron que mantuvo la calma frente a una situación que podía provocar una mayor alteración entre el público.

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Una de las personas que presenció el episodio relató en redes sociales la tensión que se vivió dentro del teatro. “Se estaba cayendo el techo del teatro, por Dios... ”, expresó una testigo que se encontraba cerca del lugar donde se produjo el desprendimiento.

Una mujer con cabello largo castaño ondulado, gafas de marco cuadrado negro y chaqueta de cuero negra, toca su cabello con la mano derecha que lleva anillos
El episodio generó preocupación entre los asistentes, aunque no hubo heridos de gravedad

El comentario reflejó el impacto que tuvo la escena entre los presentes. Las publicaciones se multiplicaron durante las horas posteriores, junto con mensajes de preocupación por las condiciones del edificio y por la seguridad de quienes estaban en la sala.

El show formaba parte del No Me Olvides Tour, la gira con la que la cantante recorre distintas ciudades argentinas para presentar las canciones de su primer álbum de estudio.

La fecha en Salta reunía a seguidores de la artista en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. El incidente se produjo en pleno espectáculo, en un momento de alta concentración de público frente al escenario.

Hasta el momento, la información difundida indicó que no hubo consecuencias de gravedad para los asistentes. Tampoco sobre posibles modificaciones en la agenda de la gira.

El pánico que vivió Angelita Torres en Salta
El incidente ocurrió mientras Ángela Torres interpretaba “Favorita” ante una sala colmada

El incidente en Salta ocurrió en un momento de expansión profesional para Ángela Torres. Tras lanzar No Me Olvides, presentó el material en el Teatro Margarita Xirgu, una sala con capacidad aproximada para 300 personas.

Meses después, la cantante anunció su primer recital en el Movistar Arena de Buenos Aires. La convocatoria tuvo una respuesta inmediata: las entradas para la primera función se agotaron en cuatro horas, lo que llevó a sumar una segunda fecha.

La agenda de Torres también incluyó presentaciones de gran escala. La artista fue telonera de los tres conciertos de Shakira en el estadio Vélez y participó en eventos como el festival Lollapalooza Argentina 2026 y la Fiesta de la Confluencia.

El encuentro de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez
El encuentro de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez

Otro de los hitos de esta etapa fue su aparición en una pantalla de Times Square, en Nueva York, como parte del programa EQUAL. La iniciativa de Spotify visibiliza a artistas mujeres de distintos países y acompaña sus lanzamientos.

En la Fiesta de la Confluencia, Torres actuó ante una multitud estimada en 370.000 personas, según la información difundida sobre el evento. Con esa serie de actuaciones, la cantante amplió su alcance más allá de Buenos Aires y reforzó su vínculo con audiencias de distintas provincias.

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