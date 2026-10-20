Luján reúne a intendentes y obispos antes de la visita del papa León XIV

El intendente Leonardo Boto encabezó la bienvenida a delegaciones de 16 países en la antesala de la visita del papa León XIV

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Más de 40 autoridades locales, obispos y representantes de santuarios de 16 países participan hasta hoy en el 1° Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas, un encuentro que busca coordinar políticas públicas, gestión urbana y turismo religioso a tres semanas de la misa que el papa León XIV celebrará en Luján.

La convocatoria reúne al Municipio de Luján, la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM). También participa Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede.

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El intendente Leonardo Boto abrió la jornada con una referencia al vínculo histórico entre la ciudad y su santuario. “Luján nació con el milagro de la Virgen y se constituyó a partir de eso”, afirmó. Según planteó, la actividad vinculada a la fe representa cerca de un tercio de la economía local.

Emilce Cuda, de la Santa Sede, definió al encuentro como un puente entre el gobierno de la Iglesia y las autoridades seculares

Boto propuso que el encuentro permita avanzar hacia modelos de gestión para las ciudades que reciben grandes flujos de visitantes. “Espero que después de esta primera edición del Foro podamos avanzar en modelos de gestión”, sostuvo, y destacó la coordinación entre autoridades civiles y eclesiales.

En la apertura también expusieron el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig; el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli; y Daniel Blanco Méndez, en representación del CELAM.

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Asinelli consideró que la realización del encuentro antes de la visita papal subraya el peso de Luján como santuario mariano. “Es muy importante poder juntar las políticas públicas de largo plazo con las cuestiones espirituales para pensar el desarrollo de ciudades que piensan el turismo religioso”, indicó.

Autoridades municipales, obispos y representantes de santuarios participaron de la apertura del 1° Foro Iberoamericano de Ciudades Marianas en Luján

La conexión entre la Iglesia y las autoridades seculares

El primer panel abordó la fe popular y la devoción mariana. Allí, Emilce Cuda definió al Foro como “un puente entre el gobierno de la Iglesia y el gobierno secular” y propuso ampliar esa articulación hacia México, Estados Unidos y Canadá, donde viven cerca de 60 millones de latinos.

El presbítero José Carlos Caamaño, doctor en Teología por la Universidad Católica Argentina, centró su exposición en el carácter colectivo de las peregrinaciones. “La peregrinación a un santuario es un hecho religioso, pero es también un hecho político, porque expresa la voluntad de una comunidad de caminar juntos”, afirmó.

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Durante la jornada, intendentes y alcaldes trabajaron en mesas separadas de las que integraron obispos y autoridades religiosas. Los intercambios se concentraron en la relación institucional entre los santuarios y las ciudades que los albergan, además de los servicios necesarios para atender a los peregrinos.

Las mesas de trabajo abordaron la gestión de las ciudades que reciben millones de peregrinos cada año

Adrián Lomello, director de la Red Mundial de Turismo Religioso en las Américas, planteó que cada localidad debe identificar qué lugar ocupa el santuario en su estructura social, económica y urbana.

“Lo primero es definir si somos ciudades con santuario, en donde no necesariamente la vida de la ciudad gira en torno al santuario; o ciudades-santuario, que se construyen en torno a la Virgen”, explicó Lomello.

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El especialista sostuvo que el debate debe involucrar a las comunidades locales y describió un ecosistema que incluye a las instituciones religiosas, los gobiernos, el sector privado, los habitantes y el ámbito académico. Héctor Rocha, profesor del IAE Business School, pidió conformar mesas de trabajo que sumen a universidades, empresarios y vecinos.

Carlos Enciso, intendente de Florida, Uruguay, compartió la experiencia de una ciudad que recibirá al Papa antes de su llegada a la Argentina

El intercambio entre ciudades de la región

Entre los asistentes estuvieron el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago de Chile, y el intendente de Florida, Uruguay, Carlos Enciso. Chomali describió a los santuarios marianos como espacios de cohesión social y sostuvo que permiten compartir experiencias entre administraciones y diócesis de distintos países.

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“Son lugares de paz, fraternidad y respeto mutuo”, expresó el cardenal chileno, quien señaló la importancia de que cada delegación pueda trasladar a su ciudad las prácticas debatidas en Luján.

Enciso valoró la posibilidad de conocer casos de destinos que reciben millones de fieles, como Luján, Aparecida, en Brasil, y Guadalupe, en México. Para el jefe comunal uruguayo, el desafío consiste en ampliar los servicios a los peregrinos y sostener una coordinación estable entre los gobiernos locales y la Iglesia.

Desde Zaragoza, España, Ruth Bravo presentó el funcionamiento de una mesa de diálogo entre los actores vinculados a la Virgen del Pilar, un modelo orientado a coordinar la gestión municipal, religiosa y turística.

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El cardenal Fernando Chomali destacó el papel de los santuarios marianos como espacios de comunidad y cohesión social

Luján se prepara para recibir al papa León XIV el 11 de noviembre

La ciudad llega al foro tras la 52.ª Peregrinación Juvenil a Pie, realizada el 3 y 4 de octubre. El sistema de análisis de movilidad utilizado para medir el flujo de visitantes estimó una concurrencia de más de 2,8 millones de personas.

Esa experiencia será uno de los antecedentes operativos para la ceremonia que encabezará el Papa frente a la Basílica. El Foro continuará este martes con un panel sobre la economía de los santuarios y el turismo religioso, a cargo del sacerdote e investigador brasileño Daniel Aguirre.

Luján se prepara para la misa que León XIV celebrará el 11 de noviembre frente a la Basílica, tras una peregrinación juvenil que convocó a más de 2,8 millones de personas

Luego, Boto y Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de México, tratarán los desafíos futuros de las ciudades con santuarios marianos. La agenda prevé además la inauguración del Paseo de las Ciudades Marianas.

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La misa de León XIV está prevista para el 11 de noviembre frente a la Basílica de Luján. La visita forma parte de una gira que incluirá una escala previa en Florida, Uruguay, donde el Pontífice participará el 8 de noviembre de la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres.