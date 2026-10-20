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Josefina Lynch contó cómo fueron sus visitas al estudio de Emanuel Ortega: “Es una persona amorosa y respetuosa”

La artista se defendió de los rumores que la ubican como tercera en discordia en la separación del músico y Julieta Prandi

Josefina Lynch brindó declaraciones sobre su vínculo profesional con Emanuel Ortega y a las versiones vinculadas a su persona
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Josefina Lynch desmintió haber tenido un affaire con Emanuel Ortega y dio detalles de las tres jornadas que compartió con el músico en un estudio de grabación. La cantante quedó involucrada en versiones que la señalaron como “tercera en discordia” tras la separación de Ortega y Julieta Prandi, pero sostuvo que el vínculo fue laboral desde el primer contacto.

La artista relató que conoció al músico y productor el viernes en que comenzó a trabajar en una versión de “Bang Bang”, el tema popularizado por Nancy Sinatra. Según explicó, el contacto surgió a través de Ana Paula Dutil, expareja del cantante, con quien ya tenía una relación previa por las redes sociales.

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Lynch afirmó que la propuesta nació a partir de su interés por grabar música. “Hace unos diez días pensé que nunca había activado esta posibilidad”, contó sobre el momento en que le escribió a Dutil para consultar si podía comunicarse con Ortega. La respuesta fue afirmativa y, poco después, habló con el músico para plantearle el proyecto.

“Le mandé un mensaje y le dije que quería grabar un cover, ‘Bang Bang’, de Nancy Sinatra. Me respondió bien y coordinamos para el viernes”, recordó la cantante. Ese primer encuentro, según detalló, tuvo como objetivo que el músico conociera sus intereses artísticos y que ella pudiera explicarle el tipo de proyecto que buscaba desarrollar.

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Josefina Lynch declaró sobre su contacto con el músico Emanuel Ortega y que el acercamiento se produjo a través de Ana Paula Dutil

Durante la charla, Josefina Lynch aclaró que no alquiló el espacio de trabajo. “Me lo prestó, fue una generosidad”, dijo al referirse al estudio de Ortega. También señaló que él le manifestó su disposición para colaborar con canciones propias que podrían adaptarse a su estilo vocal.

La joven definió al cantante como una persona “amorosa, respetuosa y muy talentosa”, aunque hizo hincapié en que no existió una situación que excediera lo laboral. “Quiero dejar muy en claro que fue absolutamente profesional”, remarcó.

Frente a la consulta sobre si percibió algún intento de seducción o acercamiento personal de parte de Ortega, Lynch fue contundente. “Cero, cero”, respondió. Luego profundizó: “Lo conocí y me parece una excelente persona, muy profesional y muy generosa. La verdad es que no pasó nada. Quiero que quede claro porque creo que se lo merece”.

La cantante también explicó que el proceso de grabación se extendió durante tres días. El sábado, según relató, estuvo concentrado en su repertorio y en las definiciones de su propuesta musical. Al día siguiente regresó para registrar coros, una instancia que aparece en uno de los videos que circularon en redes sociales.

El músico se refirió a la ruptura, ocurrida 27 días después de la boda, y cuestionó la exposición mediática: “Todos los duelos son dolorosos” (Video: SQP/ América TV)

Lynch dio precisiones de la duración de la grabación. “Se hizo tarde, se hizo de noche, pero no fue madrugada”, precisó. Además, comentó que en una de las jornadas había otros músicos en el lugar, entre ellos Kevin Johansen, quien se encontraba tocando con una banda.

Parte de las versiones surgieron después de que Lynch compartiera imágenes dentro del estudio de grabación. Algunos usuarios interpretaron que había eliminado esas publicaciones tras la difusión de los rumores. “No borré nada, está en mis destacadas”, enfatizó. La cantante explicó que suele compartir fotos o videos de lugares que le resultan atractivos desde lo visual y que el estudio le llamó la atención. “Subí imágenes del lugar y un video mío cantando. No le saqué una foto a él ni subí una imagen con él al lado”, aclaró.

A su entender, las especulaciones crecieron cuando comenzaron a revisarse elementos que aparecían en las publicaciones. “Después explotó todo y empezaron con lo del sillón”, comentó, en referencia a las interpretaciones que circularon en redes sociales.

Josefina Lynch, señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, grabó una versión de "Algo contigo", y las redes no se lo perdonaron

Lynch ubicó el origen de la confusión en una coincidencia de fechas. “Fue un mal timing. Yo fui viernes, sábado y domingo, y el lunes explotó todo”, analizó. Para ella, la secuencia llevó a que algunos usuarios intentaran vincular su presencia en el estudio con la ruptura de la pareja.

Después de que el tema tomara repercusión, Lynch se comunicó con Emanuel Ortega antes de publicar un descargo. “Le pregunté si le parecía bien y me dijo que sí”, relató sobre el último intercambio que mantuvo con él.

También recibió un mensaje de Ana Paula Dutil, quien lamentó que hubiera quedado involucrada en el tema. Lynch dijo que comprendió el contexto, aunque admitió que le resultó incómodo aparecer asociada a una historia en la que, según insistió, no tuvo participación.

En las redes sociales, algunos usuarios la apodaron “Tatiana” y “Josechina”, expresiones que suelen utilizarse para señalar a una supuesta tercera persona en un conflicto de pareja. La cantante tomó esos comentarios con humor. “Me da risa, pero aclaro que no tiene nada que ver”, expresó.

Consultada sobre la posibilidad de hablar con Julieta Prandi, Lynch confirmó que no hubo contacto. “No hablé con ella y ni se me ocurrió”, señaló. Para la artista, enviarle un mensaje habría significado involucrarse aún más en una situación ajena. “Siento que me metieron en algo con lo que no tengo nada que ver”, concluyó.

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