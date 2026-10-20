Video: un camión perdió el acoplado en un impactante accidente en el camino de las Altas Cumbres

Un camión con acoplado se accidentó en las altas cumbres

Guardar

Un chofer de un camión circulaba por un camino de cornisa, en la provincia de Córdoba, cuando en una riesgosa maniobra perdió el acoplado y se salvó de milagro él y los otros vehículos que transitaban por la autovía.

El accidente ocurrió este lunes por la tarde en la ruta provincial E-34, a la altura del Camino de las Altas Cumbres. Todo transcurría con normalidad hasta que en la curva del kilómetro 36 se produjo el sorprendente incidente, que quedó registrado desde otro vehículo.

PUBLICIDAD

La filmación muestra al transporte ingresar al sector con el remolque fuera de control y volcar hacia la banquina de su carril, mientras otro camión circulaba en sentido contrario.

Accidente de tránsito en Altas Cumbres volcó un camión con acoplado

Según informaron fuentes policiales, el vehículo trasladaba fertilizantes y era conducido por un hombre de 32 años.

El acoplado terminó dado vuelta sobre la carpeta asfáltica. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar.

El veredicto de una tragedia en las Altas Cumbres

Por sus terrenos escarpados y curvas, la zona es conocida por los riesgos que implica para los conductores. Y en algunos casos, el desenlace es fatal.

Fue lo que sucedió el 29 de octubre de 2022, en el paraje Niña Paula, en Traslasierra. Aquel día, Oscar González, ex legislador provincial y referente histórico del peronismo cordobés, impactó frontalmente su automóvil BMW X1 contra un Renault Sandero en el que viajaban tres personas. Por el choque, la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, falleció al momento de ser trasladada al hospital, mientras que su hija Marina Szulewicz y la amiga de esta, Alexa Miranda, sufrieron severas secuelas físicas que requirieron terapias de alta complejidad.

PUBLICIDAD

Oscar González será enjuiciado por el accidente ocurrido en las Altas Cumbres de Córdoba (X @OscarGonzalezLC)

A Gonzáles lo acusan de homicidio culposo y lesiones agravadas culposas, apoyándose en las conclusiones del perito oficial Ramiro Ojeda. Para la fiscalía, quedó acreditado que el imputado realizó una maniobra imprudente e invadió el carril contrario en un sector prohibido, por lo que solicitó la pena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva junto a 10 años de inhabilitación para conducir. En caso de ratificarse ese monto de pena, dada la edad del exlegislador, la condena se cumpliría bajo modalidad domiciliaria.

Los abogados de las querellas particulares, Germán Romero Marcón y Lucas Cocha, exigieron que la conducta se encuadre dentro de la figura de dolo eventual o se aplique la sanción máxima, reclamando una condena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Argumentaron que González, por su experiencia y un historial reiterado de infracciones viales, podía prever el desenlace fatal y actuó con indiferencia. También impulsan una demanda civil por 11 mil millones de pesos para afrontar los costos médicos de las sobrevivientes.

PUBLICIDAD

Imágenes del trágico accidente (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

En su primera declaración ante la fiscal Analía Gallarato, González aseguró que no recordaba los momentos previos al accidente y negó haber cruzado la línea amarilla para adelantar otro vehículo. Sin embargo, expresó sentirse responsable por la tragedia. “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”, manifestó.

A partir de los testimonios, la fiscalía concluyó que el ex legislador tuvo una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Además, confirmó que no contaba con los permisos requeridos para utilizar el auto oficial, luego de que este fuera regresado a la Legislatura de Córdoba.

PUBLICIDAD

Este martes, llega a su fin el juicio oral contra González en los tribunales de Villa Dolores. Declararon más de treinta testigos y se expusieron múltiples peritajes mecánicos, médicos y psicológicos.

Pasado el mediodía, el juez Santiago Camogli dará lectura al veredicto que determinará la responsabilidad penal y civil del ex funcionario.