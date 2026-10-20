América Latina

Los asesinatos crecieron 14% en Uruguay y la mitad de los crímenes son ajustes de cuentas entre maleantes

Durante 2026 hubo 312 asesinados en los primeros nueve meses, lo que supera ampliamente las cifras del año previo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)
Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)
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El Ministerio del Interior de Uruguay ha reconocido que las cifras de los homicidios en el país de este año “no son tan convenientes” como las de 2025, algo que adjudica a un problema estructural que atraviesa el país desde al menos el 2018. Las disputas y venganzas entre los grupos criminales explican buena parte de las estadísticas criminales, que volvieron a crecer en el tercer trimestre del año.

Entre julio y septiembre hubo 111 asesinatos en Uruguay y en lo que va del año son 312 los crímenes, un 13,5% más que en el mismo período de 2025. Así surge de las estadísticas criminales informadas por el Ministerio del Interior este martes.

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Se ha dado un aumento consecutivo de los crímenes en los primeros tres trimestres del año.

Además, también hubo un aumento de las homicidios de menores de 18 años: van 18 fallecidos en lo que va del año, un 28,6% más respecto al período enero-septiembre de 2025.

La casa en la que un adolescente de 17 años asesinó a una mujer de 69 en Cardal, una pequeña localidad de Uruguay (Tv Florida)
La casa en la que un adolescente de 17 años asesinó a una mujer de 69 en Cardal, una pequeña localidad de Uruguay (Tv Florida)

Los heridos por arma de fuego también aumentaron en los primeros nueve meses del año: hubo 960 en este período, 13,5% más que el año pasado.

La cifra de asesinatos de este tercer trimestre fue la más alta de los últimos seis años. Según datos informados por El País, el 73,3% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, la proporción más elevada de la serie estadística que comienza en 2013. Este porcentaje representa a 229 asesinatos.

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El máximo anterior de la serie se había registrado en 2018, cuando el 70,7% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. El año pasado, la proporción había sido de 67,8%.

La casa del doble crimen en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
La casa del doble crimen en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Otro de los datos que surge de las estadísticas informadas por este medio es que el 53,8% de los asesinatos cometidos durante los primeros nueve meses de 2026 respondió a ajustes de cuentas o conflictos entre criminales. Esta cifra comprende a 168 asesinatos y es la principal causa identificada por las autoridades.

En segundo lugar aparecen los “altercados espontáneos y conflictos diversos”, que son el 8,3% del total, seguido por los homicidios vinculados a violencia doméstica y situaciones asociadas (8%). Los crímenes ocurridos en el marco de rapiñas, hurtos o copamientos son el 4,2% del total.

En el 16% de los casos no se pudo determinar el motivo del crimen o figura como desconocido.

Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)
Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

Respecto al perfil de las personas asesinadas, el 56,1% tenía antecedentes penales mientras el 43,9% restante no tenía registrados antecedentes. La proporción de fallecidos con antecedentes casi se duplicó respecto al 2013.

Si se analiza el tipo de antecedentes de las víctimas de este año, el 27% tenía registros exclusivamente por delitos no violentos, el 22% por delitos violentos y no violentos y el 7% únicamente por delitos violentos.

El 88% de las víctimas fueron hombres y un 12% mujeres. La mayor concentración de crímenes se concentra en las personas de entre 29 y 38 años (el 37,5% del total), seguida de la franja de 18 a 28 años (31,1%).

En cuanto a las mujeres fallecidas, 12 fueron asesinadas por parejas o ex parejas, cinco por familiares y otras ocho por amigos o conocidos. En otros 10 casos, el vínculo no se ha determinado.

La mayor parte de los crímenes ocurre en la madrugada.

Bajan otros delitos

Los delitos contra la persona fueron los únicos que aumentaron en el semestre en el país. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior detallan que hubo una disminución de los delitos sexuales, de los homicidios de mujeres por violencia basada en género y de los de delitos por violencia doméstica.

Carlos Negro, ministro del Interior de Uruguay, en la presentación del primer blindado para patrullar los barrios más conflictivos (Presidencia)
Carlos Negro, ministro del Interior de Uruguay, en la presentación del primer blindado para patrullar los barrios más conflictivos (Presidencia)

También hubo menos delitos contra la propiedad (como rapiñas, hurtos, vehículos hurtados, abigeatos y daños). En esta categoría, los únicos que aumentaron fueron las estafas y los fraudes informáticos.

Si se considera el total de los delitos, la caída fue de 0,6%.

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