“Te va a salir caro”: un grupo de cazadores se metió en un campo, el dueño les disparó y mató a un perro

El hecho ocurrió en un terreno ubicado sobre la Ruta Provincia 60, en la localidad bonaerense de Azul. El dueño del animal filmó la secuencia y amenazó al productor: “Sabemos que estamos en infracción, pero no puede hacer eso”

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Un hecho insólito se registró en un campo de la localidad bonaerense de Azul después de que un grupo de jóvenes se metió en una propiedad privada junto a sus perros y el dueño les disparó. Como consecuencia, uno de los animales murió en el acto y todo quedó filmado.

Todo se registró en un terreno cerca de la Ruta Provincial 60, camino a Santa Laura. Según consta en el video que el joven identificado como Maicol Nesprias publicó en redes sociales, el grupo de hombres se metió dentro del campo y fue en ese momento que el hombre intentó interceptarlos.

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Sin embargo, el dueño de la propiedad les disparó y terminó matando a una perra que estaba acompañando al grupo. “Yo ya sé que andábamos sin permiso, pero ni nos avisó. Disparó a matar. Esa perra era como mi hijo”, manifestó el hombre en la publicación que compartió.

Todo escaló ya que en las imágenes que se conocieron en las últimas horas, se escucharon amenazas por parte de los cazadores para el productor: “Si sos guapo, dejá la carabina y vamos a hacerlo mano a mano. ¿Tenés un problema con nosotros? Vamos a hacerlo mano a mano. Pero no tiene que matar perro. Esto no va a quedar así. Tiene doscientas cincuenta mil vacas. Le va a salir cara la cosa".

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El registro muestra al joven filmando al productor desde su camioneta. En la secuencia se lo escucha señalar el vehículo del dueño del campo —del que exhibe la patente— y advertir que el ruralista tenía en su poder una carabina. “Me mató un perro, ahí está la patente”, se escucha decir mientras apunta la cámara hacia el rodado. En otro tramo del video, Nesprias reconoce que el grupo estaba en infracción por haber ingresado sin autorización, pero cuestiona que el productor no les haya pedido que se retiraran antes de disparar. “Con que nos avisara que nos fuéramos, hubiésemos salido. Desde lejos apuntó y tiró a matar”, sostuvo.

El productor rural disparó a un grupo de cazadores y mató a un perro

A lo largo del registro, el joven repite varias veces que la situación “no va a quedar así”, muestra a la perra muerta y anuncia que va a difundir la identidad del productor en redes sociales, a quien califica de “asesino” y “mata perros”. Nesprias también incluyó en su posteo un pedido de disculpas por el tono del video: “Pido disculpas por mi enojo y bronca del momento, pero de verdad es un momento de mucho dolor”, escribió.

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El episodio se inscribe en una problemática que los productores rurales bonaerenses vienen denunciando con creciente preocupación: el ingreso no autorizado a establecimientos privados por parte de personas que, en muchos casos, ingresan armadas, con perros y vehículos. Para el sector agropecuario, el problema no se agota en la caza ilegal. La presencia de desconocidos dentro de una propiedad genera además el temor de que esas incursiones puedan servir para relevar movimientos, instalaciones o herramientas con vistas a cometer otros delitos, como el abigeato.

El caso tuvo repercusión política. El diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) se hizo eco del video y lo vinculó con un proyecto que presentó junto a Andrés De Leo para endurecer las sanciones contra quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales con fines de caza. “Hay que poner un freno urgente”, planteó Bugallo, quien sostuvo que este tipo de situaciones se repite en distintos puntos de la provincia y puede derivar en enfrentamientos de mayor gravedad. “Bajo la excusa de ser cazadores se meten en los campos, hacen inteligencia y después, en muchos casos, terminan faltando cosas”, agregó el legislador.

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La iniciativa busca convertir estas conductas en una contravención grave contra la seguridad rural cuando el ingreso no autorizado se produzca con armas de fuego o perros destinados a la caza. El proyecto contempla multas de entre 1.000 y 20.000 Unidades Fijas, elevables hasta 30.000 cuando exista ingreso ilegítimo a una propiedad privada, junto con el decomiso de armas, perros, piezas obtenidas y vehículos utilizados. Establece además una inhabilitación para obtener permisos de caza durante diez años, extendible a quince en casos de ingreso ilegal al establecimiento. Las sanciones se agravan cuando intervienen tres o más personas, la actividad se realiza de noche, se utilizan vehículos, se afectan áreas protegidas o se producen daños materiales.