Crimen y Justicia

Tragedia en Villa Pueyrredón: le mostraba un arma a un amigo, se le escapó un tiro, lo mató y terminó detenido

El acusado y la víctima tenían 16 años. La Policía de la Ciudad secuestró el arma y el adolescente quedó a disposición de la Justicia de Menores

Calle empedrada con la inscripción Obispo San Alberto, una motocicleta en la acera, árboles, farolas y un vehículo blanco estacionado
El hecho ocurrió en una plaza ubicada en Condarco al 5200
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Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía de la Ciudad, acusado de matar de un disparo a otro menor de la misma edad en una plaza del barrio porteño de Villa Pueyrredón. Según los primeros testimonios, el sospechoso había sacado un arma de fuego para mostrarla cuando se le escapó un tiro que impactó en la víctima.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió Infobae, el hecho ocurrió en una plaza ubicada en Condarco al 5200, donde efectivos de la Comisaría Vecinal 12 B acudieron tras recibir un aviso sobre un adolescente herido de bala.

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Al llegar al lugar, los policías encontraron al menor y solicitaron la presencia de una ambulancia del SAME. Sin embargo, cuando arribó el personal médico, constató que la víctima ya había fallecido.

Según relataron testigos, los adolescentes se encontraban en la plaza cuando uno de ellos extrajo un arma de fuego y comenzó a mostrarla. En esas circunstancias, se habría producido un disparo accidental que terminó con la vida del otro joven.

La víctima fue identificada como Enzo Patricio Vargas, de 16 años, quien integraba la murga Los Fantoches de Villa Urquiza, según informó la Agencia de Noticias NA.

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Captura de una publicación de redes sociales con el retrato de un joven con gorra, flores blancas, una cruz dorada y un texto fúnebre
La víctima era integrante de una murga y tenía 16 años

Tras el episodio, los efectivos policiales secuestraron el arma involucrada y detuvieron al adolescente señalado como responsable del disparo, quien quedó a disposición de la Justicia.

En la causa interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 1, a cargo de Cristian Von Leers, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La muerte de Enzo generó conmoción entre sus allegados y los integrantes de la murga de la que formaba parte. A través de sus redes sociales, la agrupación publicó un mensaje de despedida:

“Con el corazón roto, despedimos a un querido integrante de nuestra murga, un niño de apenas 15 años al que la violencia le arrebató la vida. No hay palabras que alcancen para expresar tanta tristeza e impotencia. Abrazamos de corazón a su familia, a sus seres queridos y a todos los que hoy lloran su partida”, indicaron.

Hacia el final reclamaron que se esclarezca lo ocurrido: “Que su muerte no quede impune. Hasta siempre, querido Enzo. JUSTICIA POR SU VIDA”.

Así huyeron los alumnos del colegio de San Cristobal cuando empezó el tiroteo

El episodio se conoció el mismo día en que se supo que la Justicia de Santa Fe sobreseyó al adolescente de 15 años que en marzo pasado mató a un compañero de 13 e hirió a otros ocho estudiantes durante un ataque armado en la escuela N° 40 “Mariano Moreno”, de la localidad de San Cristóbal.

El juez José Alberto Boaglio tomó la decisión porque el acusado, identificado como Gino C., no era punible según la legislación vigente al momento del hecho, ocurrido el 30 de marzo. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión de remitir el expediente al fuero de Familia, al considerar que las medidas pendientes deben continuar bajo la órbita de la Justicia penal.

La resolución todavía no está firme y deberá ser revisada por un tribunal de segunda instancia. A diferencia del caso de Villa Pueyrredón, donde se investiga un presunto disparo accidental, el ataque de Santa Fe fue cometido con una escopeta que el adolescente había llevado oculta en una funda de guitarra.

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