América Latina

Lula adelantó los pagos del programa social Bolsa Familia para que los 50 millones de beneficiarios cobren antes del balotaje en Brasil

La modificación del cronograma, que originalmente preveía que cerca de la mitad de las familias recibieran el monto de octubre después de las elecciones, fue justificada por el Gobierno por la necesidad de mitigar riesgos excepcionales vinculados al fenómeno climático El Niño

Lula adelantó los pagos del programa social Bolsa Familia para que los 50 millones de beneficiarios cobren antes del balotaje en Brasil (REUTERS)
Lula adelantó los pagos del programa social Bolsa Familia para que los 50 millones de beneficiarios cobren antes del balotaje en Brasil (REUTERS)
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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva adelantó el calendario de pagos del programa social Bolsa Familia para que sus cerca de 50 millones de beneficiarios cobren antes del balotaje presidencial del domingo en Brasil, en el que el mandatario se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

La modificación del cronograma, que originalmente preveía que cerca de la mitad de las familias recibieran el monto de octubre después de las elecciones, fue justificada por el Gobierno por la necesidad de mitigar riesgos excepcionales vinculados al fenómeno climático El Niño, según una ordenanza del ministro de Desarrollo.

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No voy a dejar de dar un beneficio que puedo dar porque hay elecciones”, afirmó Lula el lunes en una entrevista con la cadena televisiva SBT.

Creado en 2003, durante el primer mandato del dirigente izquierdista, Bolsa Familia garantiza un ingreso mensual del Estado a familias pobres, bajo requisitos como la escolarización y la vacunación al día de los hijos.

La decisión se produjo en la recta final de la campaña electoral, después de que Lula quedara por detrás de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, con el 45% de los votos frente al 47% del senador. Las encuestas muestran un empate técnico entre ambos candidatos de cara a la segunda vuelta.

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“No voy a dejar de dar un beneficio que puedo dar porque hay elecciones”, afirmó Lula el lunes en una entrevista con la cadena televisiva SBT (REUTERS)
“No voy a dejar de dar un beneficio que puedo dar porque hay elecciones”, afirmó Lula el lunes en una entrevista con la cadena televisiva SBT (REUTERS)

El adelanto de los pagos se suma a otras medidas anunciadas por Lula en los últimos días, entre ellas un perdón de deudas para microemprendedores, un fondo de becas universitarias y un pase libre de transporte. El mandatario también obtuvo un triunfo en el Congreso con la aprobación de una reforma constitucional que garantiza dos días de descanso a los trabajadores.

Poco antes de la primera vuelta del 4 de octubre, Lula aumentó un 15% el monto de Bolsa Familia, cuyo piso mínimo alcanzó los 691 reales mensuales, equivalentes a unos 137 dólares. Luego, en una entrevista, afirmó que “no sabía” que el programa llevaba tres años sin ajustes.

El presidente tiene su principal base electoral en las regiones más pobres de Brasil, como el noreste del país, donde el programa de asistencia social tiene una presencia significativa.

El adelanto de los pagos también remite a una medida similar que adoptó Jair Bolsonaro antes del balotaje de 2022, cuando buscaba su reelección frente a Lula.

En el actual escenario electoral, el senador Camilo Santana, coordinador de campaña del mandatario, afirmó ante periodistas que el equipo económico de Flávio Bolsonaro dio señales de que planea “acabar con el Bolsa Familia en este país”.

Poco antes de la primera vuelta del 4 de octubre, Lula aumentó un 15% el monto de Bolsa Familia, cuyo piso mínimo alcanzó los 691 reales mensuales, equivalentes a unos 137 dólares (REUTERS)
Poco antes de la primera vuelta del 4 de octubre, Lula aumentó un 15% el monto de Bolsa Familia, cuyo piso mínimo alcanzó los 691 reales mensuales, equivalentes a unos 137 dólares (REUTERS)

El candidato derechista respondió en redes sociales que el programa está “garantizado” en un eventual gobierno suyo y acusó a Lula de utilizar una “estrategia para meter miedo”.

Durante el debate electoral del domingo, el senador Flávio Bolsonaro prometió un “tijerazo” al gasto público, aunque no precisó cuáles son los sectores que sufrirían los recortes. Su propuesta se enmarca en un contexto de deterioro fiscal en Brasil.

(Con información de AFP)

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