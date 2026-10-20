Cáncer de mama en República Dominicana: qué revelan las estadísticas del sistema público sobre la cobertura

Una paciente recibe asistencia de una técnica médica mientras se somete a una mamografía para la detección temprana del cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana asignó RD$ 499.3 millones (USD 8,124,215.15) para la detección y atención del cáncer en 2026, aunque 11 provincias no registraron mamografías bilaterales en la red pública de salud entre enero y agosto, según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS) citados por el medio dominicano elDinero.

El presupuesto contempla recursos para la detección de cáncer de mama, cuello uterino y próstata. De ese total, RD$ 463.75 millones (USD 7,545,773.64) corresponden al SNS y RD$ 35.51 millones (USD 577,790.67) al Ministerio de Salud Pública. La asignación figura en el programa presupuestario Detección Oportuna y Atención al Cáncer.

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Las estadísticas del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (RIESS) citadas por el medio dominicano muestran que la red pública realizó 20,784 mamografías bilaterales durante los primeros ocho meses de 2026. Sin embargo, la mayor parte de los estudios se concentró en el área metropolitana de Santo Domingo.

El 62% de los estudios se concentró en Santo Domingo

La ginecóloga-obstetra Lilliam Fondeur indicó que el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo concentraron el 62% de las mamografías registradas en ese período. El Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) reunió cerca de cuatro de cada 10 mamografías efectuadas en ambas demarcaciones.

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En contraste, el RIESS no registró mamografías bilaterales en San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Pedernales.

Una médica examina una mastografía con análisis de inteligencia artificial en un monitor, destacando áreas sospechosas para la detección temprana de posibles anomalías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista aclaró que la falta de registros no permite afirmar que en esas provincias no se hayan realizado estudios. Los datos disponibles no precisan si los servicios se contabilizaron en otras categorías o mediante mecanismos diferentes. Aun así, sostuvo que la ausencia de información plantea dudas sobre la disponibilidad territorial de las pruebas y sobre la calidad de los registros sanitarios.

El programa de detección del SNS establece el tamizaje de cáncer de mama para mujeres desde los 40 años. Incluye estudios de imagen, entrega de resultados y seguimiento de los casos que requieren evaluaciones complementarias.

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La cantidad de pruebas equivale a 1.63 por cada 100 afiliadas

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) contabilizaba en enero a 1.274.876 mujeres de entre 40 y 69 años afiliadas al Régimen Subsidiado. Al comparar esa población con las mamografías informadas por la red pública, el resultado equivale a 1.63 estudios por cada 100 mujeres afiliadas.

Ese cálculo no representa una tasa de cobertura, ya que una paciente puede someterse a más de una mamografía y las bases de datos no permiten identificar cuántas mujeres distintas recibieron atención. Tampoco los universos estadísticos son idénticos.

Fondeur remarcó que una proporción amplia de las mujeres de ese grupo etario depende de los servicios públicos o subsidiados, lo que vuelve relevante la distribución geográfica de los estudios.

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Una profesional médica con guantes blancos realiza un examen físico de mamas a una paciente en un entorno clínico, enfatizando la importancia de la detección temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos del Ministerio de Salud Pública, unas 2,609 mujeres reciben cada año un diagnóstico de cáncer de mama en República Dominicana, una cifra equivalente a cerca de siete casos diarios. El Incart había informado en octubre de 2023 que el 65% de sus pacientes llegaba con diagnósticos en etapas avanzadas.

El SNS desarrolla desde 2021 el programa Chequéate RD, junto con la Oficina de la Primera Dama y con apoyo del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La institución informó en septiembre que la iniciativa había realizado más de 600 jornadas y evaluado a 140 mil personas.

No obstante, no existe un informe público que detalle cuántas mamografías efectuadas en esas jornadas están incluidas en las estadísticas ordinarias del RIESS. Esa falta de conciliación limita la posibilidad de medir el alcance de los recursos asignados, la distribución de los estudios y el seguimiento que reciben las pacientes.

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