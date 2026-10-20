Japón lanzó una misión espacial para explorar las lunas de Marte y traer muestras de suelo a la Tierra en 2031 (REUTERS)

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Japón lanzó este martes una nave espacial rumbo a Marte para explorar sus dos lunas, Fobos y Deimos, y traer muestras de suelo, polvo y rocas a la Tierra en 2031, en una misión internacional de cinco años que busca esclarecer cómo se formaron estos cuerpos celestes. La operación, encabezada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), intentará colocar un vehículo robótico sobre Fobos, la mayor y más cercana de las dos lunas del planeta rojo.

La nave despegó antes del amanecer desde el principal puerto espacial japonés, ubicado en la isla de Tanegashima. Aproximadamente una hora después del lanzamiento, las autoridades confirmaron el éxito de la operación, tras la separación prevista de la nave respecto de la etapa superior del cohete. Los controladores de vuelo celebraron el resultado con aplausos.

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La misión, denominada MMX, por Martian Moons Exploration (Exploración de las Lunas Marcianas), cuenta con la participación de cinco agencias espaciales y un presupuesto de 578 millones de dólares. Japón lidera el proyecto, que contempla el despliegue de un explorador robótico franco-alemán, la recolección de muestras de Fobos y el estudio de Deimos antes del regreso a la Tierra.

“Hay mucha adrenalina, mucha emoción y mucho ‘guau’”, manifestó el astrofísico de la NASA Tom Statler, quien participa en el proyecto.

Hasta el momento, ninguna misión consiguió traer muestras de Marte o de sus lunas. La NASA logró aterrizar nueve naves en Marte durante los últimos 50 años, mientras que China también consiguió posar una nave en la superficie del planeta en 2021. Sin embargo, Fobos y Deimos todavía no recibieron una visita de una nave espacial que lograra llegar hasta su superficie.

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La misión, denominada MMX, por Martian Moons Exploration (Exploración de las Lunas Marcianas), cuenta con la participación de cinco agencias espaciales y un presupuesto de 578 millones de dólares (REUTERS)

Japón cuenta con experiencia en operaciones de recolección y retorno de muestras de asteroides, un antecedente que respalda su participación al frente de la misión. El proyecto busca aprovechar esa capacidad para obtener material de Fobos y analizarlo en laboratorios terrestres, con el objetivo de aportar información sobre el origen de las lunas marcianas y la formación de otros cuerpos del sistema solar.

Una nave de cinco toneladas y un explorador franco-alemán

La nave principal de MMX pesa cinco toneladas y debería llegar a Marte a mediados de 2027. Una vez en las inmediaciones del planeta, ajustará su trayectoria para sincronizarse con la estrecha órbita de Fobos, antes de desplegar el vehículo explorador Idefix.

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El rover, cuyo nombre corresponde al perro blanco de los cómics de Astérix, tiene un tamaño comparable al de un horno de microondas. Su descenso sobre Fobos representa uno de los principales desafíos de la operación, debido a la escasa gravedad de la luna, que mide unos 22 kilómetros de ancho y presenta una forma irregular similar a la de una papa.

Idefix caerá sobre la superficie y podría rebotar durante varios minutos antes de detenerse. El vehículo dispone de cuatro ruedas y un sistema que le permitirá enderezarse si queda boca abajo tras el aterrizaje.

Sin embargo, su despliegue no garantiza que pueda desplazarse con normalidad. Julien Baroukh, de la Agencia Espacial Francesa, explicó que el rover podría quedar atascado entre las rocas o hundirse en sectores de suelo blando.

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Una vez que despliegue sus paneles solares, el vehículo ya no podrá recuperar su posición si queda volcado, agregó Baroukh. Por ese motivo, el equipo prevé que avance a una velocidad de apenas un milímetro por segundo, equivalente a 0,04 pulgadas por segundo.

La nave principal de MMX pesa cinco toneladas y debería llegar a Marte a mediados de 2027 (REUTERS)

El explorador recorrerá Fobos durante unos 100 días para estudiar las condiciones de la superficie y ayudar a los responsables de la misión a identificar zonas adecuadas para el aterrizaje de la nave principal. Los controladores japoneses buscarán evitar sectores con abundante polvo y terrenos accidentados antes del descenso del módulo de aterrizaje, previsto para finales de 2028 o 2029.

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La recolección de muestras y el regreso a la Tierra

La nave principal descenderá sobre Fobos mediante un módulo de aterrizaje estacionario de cuatro patas. Una vez en la superficie, permanecerá allí apenas dos horas, durante las cuales perforará el suelo y aspirará material para obtener al menos 10 gramos de polvo, suelo y rocas.

Tras completar la operación, el módulo volverá al espacio. La misión contempla después una serie de sobrevuelos de Deimos para estudiar la segunda luna marciana antes de abandonar las inmediaciones del planeta en 2030.

El regreso a la Tierra está previsto para 2031, cuando la cápsula con las muestras deberá aterrizar en el desierto australiano. El material recolectado permitirá realizar análisis que no son posibles con los instrumentos disponibles a bordo de una nave espacial y que podrían aportar información sobre la composición y la historia de Fobos.

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La misión afronta riesgos asociados con las maniobras de aproximación, el aterrizaje, la extracción de material y el retorno. Los nombres de las dos lunas también remiten a la mitología: Fobos significa “miedo” en griego y Deimos, “terror”. Ambos son considerados hijos gemelos de Ares, el dios griego de la guerra, identificado con Marte en la tradición romana.

El origen de las lunas marcianas, uno de los principales interrogantes

Los científicos esperan que las muestras ayuden a determinar cómo se formaron Fobos y Deimos. Una de las hipótesis plantea que ambas surgieron a partir de los restos de una antigua colisión entre Marte y un cuerpo espacial que impactó contra el planeta. Otra posibilidad es que sean asteroides que quedaron atrapados por la gravedad marciana.

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El análisis también podría identificar rastros de material procedente de Marte en Fobos. En ese caso, las muestras permitirían estudiar tanto la luna como el planeta y aportar información sobre los procesos que dieron origen a distintos cuerpos del sistema solar.

“Es una oportunidad única en la vida. Formamos parte de la primera misión de retorno de muestras del sistema marciano”, afirmó Markus Grebenstein, jefe del rover de la Agencia Espacial Alemana.

Fobos, la mayor de las dos lunas de Marte, se observa en esta imagen sin fecha tomada por la cámara HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) de la NASA a bordo del Orbitador de Reconocimiento de Marte. NASA/JPL-Caltech/Universidad de Arizona/Imagen cedida vía REUTERS

Los resultados también podrían contribuir al diseño de futuras misiones a Marte, incluidas las que contemplan la participación de astronautas, señaló Lindsay Hays, directora interina de ciencia planetaria de la NASA.

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Japón no es el único país que busca recolectar material del sistema marciano. China planea lanzar una misión para obtener muestras de Marte en 2028, mientras que la NASA todavía debate cómo recuperar los más de 30 tubos de muestras que recogió el rover Perseverance en la superficie del planeta.

Rusia, por su parte, fracasó en sus tres intentos de llegar a Fobos. Japón también tuvo dificultades en su única misión anterior a Marte, que no logró colocar una nave en órbita alrededor del planeta. La NASA, a su vez, acumuló fracasos en sus esfuerzos por investigar si alguna vez existió vida en Marte.

Japón y China tienen como objetivo 2031 para el regreso de muestras del sistema marciano, aunque mediante misiones con objetivos distintos: la operación japonesa se centrará en Fobos, mientras que la iniciativa china apunta a recolectar material directamente de Marte.

(Con información de Associated Press)