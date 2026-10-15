Crimen y Justicia

Escándalo en un cine de Entre Ríos: una pelea a los golpes en medio de la película, gas pimienta y dos mujeres detenidas

Ocurrió en un concurrido shopping de Paraná. Un testigo registró el violento enfrentamiento con su celular. La Policía detuvo a una mujer y a su hija

Escándalo en un cine de Entre Ríos: dos mujeres fueron atacadas con gas pimienta tras abrir cervezas dentro de la sala
Guardar

Una sala de cine ubicada en el Shopping Paso del Paraná, en la provincia de Entre Ríos, fue escenario de una escandalosa pelea entre dos mujeres, madre e hija, y otro grupo de asistentes que se molestaron por las actitudes de ambas.

Por el hecho fueron detenidas la madre y su hija, y se secuestró un tubo de gas pimienta que fue utilizado durante el enfrentamiento. Según trascendió, el altercado se habría desatado en medio de una discusión por las ubicaciones.

PUBLICIDAD

Según la información consignada por el medio AHORA, todo comenzó este miércoles alrededor de las 22.55, en la sala 4 del cine “Las Tipas”, dentro del centro comercial situado en la intersección de Corrientes y San Lorenzo. Tras recibir una alerta al 911 por parte del personal del shopping, agentes de la Policía provincial se presentaron en el lugar para intervenir.

El video que encabeza esta nota, registrado por un testigo, muestra el momento en el que se encendieron las luces de la sala, luego de que el encargado advirtiera que había un enfrentamiento entre los asistentes.

Escándalo en un cine de Entre Ríos: dos mujeres fueron atacadas con gas pimienta tras abrir cervezas dentro de la sala
El altercado se habría desencadenado por una discusión sobre las ubicaciones

“¡Perdí todo el pelo con el cáncer, no me lo saqués!” y “¡Están rompiendo las pelotas desde hoy!” son algunos de los gritos de las involucradas que se escuchan en la grabación casera, mientras las dos mujeres y el otro grupo de espectadores intercambiaban empujones, golpes de puño y patadas.

PUBLICIDAD

En ese contexto, una de las agresoras extrajo de su cartera un tubo de gas pimienta y lo accionó en medio de la sala, lo que provocó que los presentes comenzaran a evacuar el lugar.

No obstante, la violenta discusión continuó en los pasillos del shopping, con insultos y acusaciones entre las partes.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales se dirigieron hacia el sector del estacionamiento y demoraron a dos mujeres que se encontraban en un Honda Civic, según consignó el medio paranaense. Se trataba de una mujer de 51 años y su hija, de 27, ambas domiciliadas en Paraná.

Escándalo en un cine de Entre Ríos: dos mujeres fueron atacadas con gas pimienta tras abrir cervezas dentro de la sala
El conflicto empezó en la sala pero continuó en los pasillos del shopping

Asimismo, los agentes identificaron a la damnificada, una joven de 27 años, y verificaron que otros espectadores también se habían visto afectados por el gas pimienta. Ante esta situación, personal médico asistió a quienes presentaban molestias.

En diálogo con el programa Viendo qué pasa (Canal 9 Litoral), el segundo jefe de la División 911, comisario Guillermo González, brindó precisiones sobre el operativo policial y relató cómo se desencadenó el episodio. “Aproximadamente a las 23 horas se recibieron varios llamados a la División 911 donde alertaban de este percance en el shopping Paso del Paraná, específicamente en una de las salas del cine Las Tipas”, explicó el funcionario.

En esa línea, detalló: “El problema se origina en primera instancia por la ocupación de los asientos y eso genera un intercambio de dichos y de palabras de estas personas”.

Escándalo en un cine de Entre Ríos: dos mujeres fueron atacadas con gas pimienta tras abrir cervezas dentro de la sala
La policía demoró a una mujer y su hija

Consultado por la detención de las dos involucradas, el comisario González precisó que los uniformados también secuestraron el recipiente de gas pimienta. “Se trataba de un recipiente de 60 centímetros cúbicos que es de venta libre según la ley”, precisó.

Respecto de la utilización de este producto en un ambiente cerrado, explicó: “Obviamente se puede utilizar en casos exclusivos de legítima defensa ante un hecho inminente, no en este caso puntual donde era un recinto cerrado y había muchas personas que también fueron afectadas producto del gas. Tampoco era una situación de suma gravedad o de legítima defensa como para utilizar este gas”.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía. Además, se dispuso que la damnificada radicara la denuncia correspondiente y fuera examinada por el médico policial.

Temas Relacionados

CineParanálesionesEntre RíosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De lanchas a arcades: rematan 224 bienes de lujo en Santa Fe incautados al delito

La sexta subasta de la Aprad se realizará este viernes en la Estación Belgrano. Habrá motos, autos, lanchas, bicicletas y un inmueble. La Provincia espera recaudar hasta $800 millones

De lanchas a arcades: rematan 224 bienes de lujo en Santa Fe incautados al delito

Video: abrió una camioneta de lujo con un inhibidor, intentó escapar y lo detuvieron tras quedar atrapado en un embotellamiento

La banda operaba en Mar del Plata y uno de sus integrantes fue arrestado este martes, luego de robar una 4x4 que estaba estacionada en un supermercado. La persecución que terminó con la captura de uno de los sospechosos

Video: abrió una camioneta de lujo con un inhibidor, intentó escapar y lo detuvieron tras quedar atrapado en un embotellamiento

Horror en Pehuajó: encontraron muerto a un hombre que se dedicaba a la compraventa de dólares

Por el crimen fue arrestado un joven de 27 años. Creen que el arma homicida fue un termo Stanley

Horror en Pehuajó: encontraron muerto a un hombre que se dedicaba a la compraventa de dólares

Les robó a dos choferes de aplicación en menos de una hora y se esfumó por dos meses: fue capturado en Tucumán

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio en el barrio de La Boca, en las inmediaciones de Araoz de Lamadrid y Necochea, donde dos hombres, uno de ellos armado, abordaron y asaltaron a las víctimas. Cómo lograron ubicar al sospechoso que escapó hacia el norte del país

Les robó a dos choferes de aplicación en menos de una hora y se esfumó por dos meses: fue capturado en Tucumán

Mendoza: acusaron a un policía de violar a una presa dentro de una comisaría

Ocurrió en la Comisaría Séptima de la localidad de Godoy Cruz. El oficial fue imputado por la Justicia. La mujer estaba detenida por un caso de estafa

Mendoza: acusaron a un policía de violar a una presa dentro de una comisaría

DEPORTES

Huracán y Gimnasia La Plata abrirán la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Huracán y Gimnasia La Plata abrirán la fecha 13 del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

30 fotos del entierro y el último adiós a Jorge Locomotora Castro

Expectativa en Alpine por la presentación de un ingeniero estrella de la Fórmula 1: “Llevaremos al equipo a un nivel diferente”

Un entrenador de gimnasia juvenil escondió una cámara en el baño de su gimnasio y grabó a al menos 10 niñas: lo condenaron a 90 años de prisión

Una atleta de 25 años murió tras descompensarse a 500 metros de la meta en la media maratón de Seúl en Corea del Sur: la estremecedora carta del amigo

TELESHOW

La palabra de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: “Me siento avergonzada”

La palabra de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: “Me siento avergonzada”

De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

El filoso comentario de Dalila contra Barby Silenzi, la pareja de El Polaco: “Te merecés una mina muchísimo mejor”

La indirecta de Damián Betular a Maru Botana al aire de Masterchef: “Para eso me pagan”

U2 vuelve a la Argentina y promete “el show más grande del mundo”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran más de 30.000 vehículos híbridos enchufables por una falla de software que puede reducir la potencia

Retiran más de 30.000 vehículos híbridos enchufables por una falla de software que puede reducir la potencia

Malcolm Young y el recuerdo del riff de AC/DC que no lo dejaba dormir: “¿Puedo grabarlo? Me está volviendo loco”

Honduras ampliará a 3,400 los trabajadores que viajarán a España en 2027

La Procuraduría General de Guatemala investiga posible negligencia de los padres tras el velorio de una adolescente en Sacapulas

Cuatro días en el mar y un sueño truncado: La travesía del balsero cubano rescatado y repatriado