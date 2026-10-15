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Suspendieron por 24 años a un tenista tras ser acusado de reclutar jugadores para una red de amaño de partidos

La ITIA sancionó al serbio Stefan Milicevic con una severa sanción y una multa de USD 70.000 tras una investigación que reveló manipulaciones sistemáticas entre 2022 y 2024

Stefan Milicevic
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis sancionó al tenista serbio Stefan Milicevic con 24 años de inhabilitación y una multa de 70.000 dólares (Crédito: Bruce Klukhohn)
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La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) aplicó una de las sanciones más impactantes al anunciar este jueves que inhabilitó al jugador serbio Stefan Milicevic durante 24 años y además le impuso una multa de USD 70.000 por infracciones graves de las normas anticorrupción del deporte. La sanción, que entró en vigor el 9 de octubre de 2026, implica que el tenista de 29 años no podrá volver a pisar una cancha profesional hasta el 8 de octubre de 2050, cuando tenga 53.

El organismo rector determinó que, entre 2022 y 2024, el serbio manipuló seis encuentros —cinco de ellos disputados por él mismo— e intentó alterar el resultado de otros seis. De acuerdo con registros de World Tennis, Milicevic disputó apenas 11 partidos profesionales en ese período, todos en el tercer nivel del circuito profesional.

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La investigación reveló un agravante que endureció la sanción: el tenista reclutó o intentó reclutar a varios jugadores profesionales para integrarlos en una red de corrupción, lo que derivó en que otros deportistas también participaran en el amaño de partidos. Un portavoz de la ITIA señaló que la duración del castigo refleja la gravedad de esas actividades de captación, aunque aclaró que no estuvo influida por la falta de cooperación del jugador.

Un jugador con cinta en la cabeza y camiseta de color granate sostiene una raqueta en alto frente a un fondo oscuro
La investigación determinó que Stefan Milicevic manipuló seis partidos e intentó alterar el resultado de otros seis encuentros entre 2022 y 2024

De acuerdo con la investigación llevada a cabo en 2026, Milicevic no participó ni colaboró con los investigadores, pese a que la agencia realizó siete intentos por distintos canales para obtener una respuesta. El 24 de septiembre de 2026, al concluir la pesquisa, recibió una notificación de delito grave, a la que tampoco respondió. Ante la ausencia de respuesta, y conforme a las reglas y las Directrices de Sanciones de la ITIA, se aplicó una “sanción por defecto” sin necesidad de celebrar una audiencia anticorrupción formal. La inhabilitación de 24 años y la multa de USD 70.000 quedaron firmes el 9 de octubre.

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Milicevic, nacido el 26 de abril de 1997 en Belgrado, alcanzó su mejor posición en el ranking de la ATP en agosto de 2014, cuando ocupó el puesto 1338 del mundo. Su último partido oficial fue el 10 de junio de 2024, en un torneo de la ITF en Kuršumlijska Banja. A lo largo de su carrera profesional, acumuló apenas USD 4.858 en premios de torneos, una cifra muy inferior a la multa que ahora deberá afrontar.

Stefan Milicevic
El tenista serbio reclutó e intentó incorporar a otros deportistas profesionales a una red de corrupción dentro del circuito (Crédito: Kristin Ostrowski)

En contraste, tuvo una trayectoria destacada en el circuito universitario estadounidense. Representó a la Universidad de Minnesota entre 2016 y 2020, donde cerró con un récord de 81 victorias y 39 derrotas en individuales. Fue nombrado Novato del Año de la región central por la Asociación Intercolegial de Tenis (ITA), obtuvo la distinción de Primera Selección All-Big Ten y llegó a ubicarse como el 33° mejor jugador universitario del país. Tras graduarse, trabajó como asistente de entrenador en la Universidad DePaul, en Chicago.

Si bien los 24 años de inhabilitación representan una de las penas más extensas por corrupción en el deporte, la ITIA ha aplicado castigos aún más duros. El organismo ha suspendido de por vida a varios jugadores, entre ellos el francés Alexis Musialek, la eslovena Nastja Kolar, la estadounidense Alexandra Riley y el búlgaro Karen Khachatryan. Entre las sanciones con plazos definidos, la del francés Quentin Folliot —20 años por 27 violaciones anticorrupción— era la más extensa antes del caso Milicevic.

Mientras dure la suspensión, el serbio tiene prohibido competir, entrenar o asistir a cualquier evento organizado o autorizado por World Tennis, la WTA, la ATP, los Grand Slams o cualquier federación nacional de tenis, informó la ITIA en su comunicado.

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