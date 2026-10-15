De lanchas a arcades: rematan 224 bienes de lujo en Santa Fe incautados al delito

Una de las lanchas que se subastarán

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El remate de 224 lotes de bienes incautados al delito reunirá este viernes a 8.796 personas inscriptas de todo el país en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Será la sexta subasta organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y la de mayor volumen desde la creación del organismo.

La convocatoria incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y diez máquinas arcade retro para restaurar. La administración provincial calcula que el remate permitirá recaudar entre $ 700 millones y $ 800 millones.

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Como adelanto de la jornada, este miércoles fueron exhibidos 15 autos y camionetas, además de dos lanchas, en la cabecera oeste del Puente Colgante. Quienes completaron la inscripción podrán revisar la totalidad de los bienes el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, y el viernes 16, de 8.30 a 13, en la Estación Belgrano.

Las acreditaciones para participar se iniciarán a las 14.30 y el remate está previsto para las 16.20. Los precios de base fueron fijados entre el 30 % y el 50 % de los valores de mercado, según informó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

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Uno de los vehículos incautados que se rematarán

“Queríamos que esta subasta les diera la posibilidad de participar a todas las personas que quisieran hacerlo”, sostuvo el funcionario. También vinculó el aumento de la convocatoria con una política que apunta a quitarles activos a las organizaciones y personas investigadas por delitos para luego darles un destino público.

La amplia variedad de bienes responde, de acuerdo con Figueroa Escauriza, a los distintos perfiles económicos de quienes fueron alcanzados por decomisos. Entre los lotes hay desde motos vinculadas a robos callejeros hasta vehículos y otros bienes de mayor valor.

La inscripción ya finalizó y la Aprad realiza cruces de información para impedir que intervengan personas ligadas a las organizaciones criminales a las que pertenecían los bienes. El director provincial de la agencia, Martín Domene, indicó que ese control suele dejar fuera del proceso a entre 80 y 100 anotados, incluidos quienes tienen pedidos de captura.

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Hay autos de lujo e inmuebles

Del total de inscriptos, 7.139 son residentes de Santa Fe. Entre las provincias con mayor participación figuran Entre Ríos, con 565 personas; Buenos Aires, con 519; y Córdoba, con 214. También hubo registros desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 19 jurisdicciones.

Los pagos podrán realizarse mediante transferencia bancaria o en efectivo. Los compradores deberán entregar una seña equivalente al 10 % de la oferta, abonar el 90 % restante cuando se apruebe el lote y afrontar, además, un 10 % de comisión para el martillero.

Los fondos se destinarán a víctimas y programas sociales

El dinero obtenido se aplicará a la reparación de víctimas de delitos y al sostenimiento de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales. Según explicó Domene, el organismo no recibe recursos provenientes de impuestos y el excedente se dirige a donaciones y contribuciones sociales.

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Para esta edición, el Gobierno de Santa Fe proyecta destinar lo recaudado a asistencia para víctimas y a programas relacionados con escuelas, salud mental y consumos problemáticos.