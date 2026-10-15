El Salvador

El minuto cero de un terremoto: qué reveló el simulacro de El Salvador sobre evacuación, rescate y fallas de respuesta

Más de 7.000 instituciones participaron en el ejercicio nacional, que permitió evaluar tiempos de reacción, rutas de evacuación, atención de víctimas y la coordinación ante un sismo de magnitud ocho

El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
Dirección de Protección Civil de El Salvador realizó un simulacro preventivo de terremoto a nivel nacional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Cuando comienza un terremoto, los primeros segundos pueden definir si una evacuación reduce el peligro o si el pánico agrava la emergencia. El simulacro nacional de terremoto realizado en El Salvador expuso fallas en los tiempos de reacción, las rutas de evacuación y la respuesta ante víctimas, según explicó el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Rafael Vásquez.

El ejercicio recreó un sismo de magnitud ocho y reunió a más de 7,000 instituciones, entre ellas centros educativos, hospitales, empresas privadas y entidades públicas. Vásquez indicó que participaron 5,413 escuelas públicas, 295 centros educativos privados y 44 hospitales.

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Dos trabajadores con chalecos reflectantes auxilian a un hombre tendido en el suelo junto a una camilla amarilla al pie de unas escaleras
Trabajadores de la Línea 1 del Metro de Lima asisten a un herido simulado con una camilla rígida durante un ensayo de respuesta ante sismos en una estación.

Los tiempos de respuesta quedaron bajo evaluación

El funcionario señaló que el objetivo de un simulacro no es solo cumplir con una evacuación, sino identificar fallas antes de una emergencia real. “Un simulacro precisamente se hace con esa idea. Un simulacro, un ejercicio de estos, se hace con la idea de sacar todos aquellos aspectos que hay que mejorar”, afirmó.

Entre los problemas más frecuentes, mencionó los tiempos de reacción de las brigadas y de las personas que estaban en los edificios. También citó dificultades en la señalización, el respeto de las rutas de salida, el uso de los puntos de encuentro y la conducta de algunos participantes.

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“Los tiempos de respuesta son fundamentales”, sostuvo Vásquez durante la Entrevista AM, en el marco de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres. En un escenario con personas lesionadas o atrapadas, explicó, los equipos deben cumplir una cadena de acciones que incluye búsqueda, localización, estabilización, rescate, atención médica y traslado.

El subdirector indicó que los evaluadores revisan tanto la velocidad como la calidad de la atención. En ese proceso se analiza si los brigadistas aplicaron los procedimientos previstos y si contaban con recursos para atender incendios, fugas de gas, cortocircuitos o víctimas atrapadas.

Cinco personas vistas de espaldas caminan dentro de una vivienda hacia un muro con una señal verde de zona segura.
El simulacro nacional de terremoto en El Salvador expuso fallas en tiempos de reacción, rutas de salida y atención a víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correr durante un sismo puede aumentar el riesgo

Vásquez advirtió que una de las reacciones más habituales durante un temblor es intentar salir de inmediato de un inmueble. A su juicio, esa decisión puede ser peligrosa si no existe una evacuación coordinada.

“Ya está comprobado que este tipo de acciones genera más víctimas que quedarnos en los puestos”, dijo al referirse a las salidas desordenadas. Añadió que una evacuación debe ser “organizada y dirigida”, con líderes asignados para conducir a cada grupo hacia zonas seguras.

El funcionario señaló que los planes de emergencia deben contemplar las características de cada edificio y de quienes permanecen en él. En esa planificación entran las personas con discapacidad, los puntos de reunión, las áreas señalizadas y la resistencia de la infraestructura.

Cada centro de trabajo, institución educativa u hospital debe contar con brigadas de primeros auxilios, evacuación, prevención de incendios y manejo de materiales peligrosos cuando corresponda, explicó. Esos grupos deben conocer los riesgos propios de cada lugar antes de que ocurra una emergencia.

El Salvador realiza simulacro preventivo de terremoto nacional
Dirección de Protección Civil de El Salvador realizó un simulacro preventivo de terremoto a nivel nacional. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Recursos desplegados ante una emergencia de gran escala

El subdirector afirmó que el Sistema Nacional de Protección Civil distribuyó recursos en las zonas oriental, occidental y norte para reducir los tiempos de llegada ante una emergencia. Esa descentralización busca evitar que todos los equipos deban salir desde el área metropolitana si un desastre afecta otra región.

“Si llegase a surgir algo en la zona oriental, por ejemplo, yo no puedo partir de que de la zona central podemos llevar todos los recursos”, señaló. Un terremoto, agregó, puede afectar carreteras, aeropuertos y otras vías necesarias para movilizar personal y equipos.

Vásquez también informó que el Cuerpo de Bomberos pasó de 302 bomberos operativos antes de 2019 a cerca de 800. La institución cuenta, además, con alrededor de 150 inspectores y capacitadores, frente a siete inspectores y unos 10 capacitadores que tenía anteriormente, según sus cifras.

El simulacro dejó en evidencia que la preparación ante un sismo depende de la coordinación previa, la disciplina durante la evacuación y la capacidad de respuesta en los primeros minutos.

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