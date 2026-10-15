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El filoso comentario de Dalila contra Barby Silenzi, la pareja de El Polaco: “Te merecés una mina muchísimo mejor”

La cantante, que admitió un affaire con su colega, estuvo presente en la primera edición de los Martín Fierro de la Música y se mostró dura contra la bailarina

La cantante se mostró dura con Barby Silenzi, la actual pareja del cantante de cumbia (Video: Desayuno Americano-América TV)
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Dalila se consagró como Mejor Artista Tropical Femenina en la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026 y, lejos de limitarse a celebrar el galardón, protagonizó un ida y vuelta con la prensa que dejó frases directas sobre El Polaco y un dardo filoso hacia Barby Silenzi, la pareja del cantante.

La ceremonia se llevó a cabo este miércoles por la noche en Tango Porteño, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la cantante tropical recibió su estatuilla. Ya en la zona de prensa, un cronista de Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América TV, le preguntó si se había cruzado con El Polaco, quien también había pasado por la alfombra roja del evento.

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Martín Fierro de la Música
El Polaco estuvo a cargo de la conducción de la alfombra roja (RS Fotos)

La respuesta de Dalila llegó envuelta en ironía: “No, capaz la señora le pegó un cachetazo y lo llevó a la casa, qué se yo”, soltó entre risas. Ante la repregunta sobre si había vuelto a hablar con él, la cantante negó con la cabeza y, tras una pausa, ofreció una reflexión más amplia.

“Y mirá, el mundo es tan grande… Pero él es un tipazo”, señaló. Sin embargo, fue la frase siguiente la que generó mayor repercusión: “¿Y sabés qué, Polaco? Te merecés una mina muchísimo mejor”, expresó con tono directo, en lo que se interpretó como una referencia a Barby Silenzi.

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El cronista quiso saber si con esas palabras se proponía a sí misma como esa opción superadora. Dalila respondió con una sinceridad que profundizó el tono de toda la nota: “No sé si como yo porque tampoco yo soy fiel”, admitió sin rodeos.

Sobre el cierre de la entrevista, el periodista le mencionó que Silenzi estaría enojada con ella y le consultó si la pareja de El Polaco le había dicho algo al respecto. La cantante no moderó su discurso: “Me importa… Con esa cara, dale, imaginate si le sacan el maquillaje”, cerró con una frase que apuntó de lleno contra la mediática y selló una de las notas más comentadas de la noche.

Dalila habló de su relación con El Polaco

El origen de la polémica entre Dalila, El Polaco y Barbi Silenzi

A mediados del año pasado, Dalila, la reina indiscutible de la música tropical, subió a un escenario de Santa Fe y se adueñó del micrófono entre aplausos. Y, entonces, la artista sorprendió al detener la música, en medio de las canciones, para referirse sin filtro al escándalo instalado en los medios y admitir su desliz con El Polaco, a quien le dedicó elogios.

Meses antes, imágenes filtradas y miradas de sospecha habían dado origen al rumor. Dalila y El Polaco mantenían desde hacía años una amistad de colegas, de esas que pasan por etapas, festivales y camarines. Una cámara de fotos registró una noche en la que ambos se besaban detrás del escenario, apartados del público, aunque no del riesgo de que los vieran. En ese momento, El Polaco estaba en pareja con Silenzi, la madre de su hija menor, mientras Dalila continuaba casada. ¿Qué había detrás de ese beso? ¿Traición? ¿Fuego pasajero? ¿Simple amistad confundida por la pasión del momento?

Ante las preguntas y la indignación de quienes consideraban que la historia era más profunda, la intérprete no evitó el fuego cruzado. Incluso le confesó a su marido la infidelidad cometida y, según trascendió, él habría optado por perdonarla. Por su parte, El Polaco sostuvo ante micrófonos y paneles de televisión: “Fue un beso de amigos”. Y remarcó ante todos que su vínculo con Dalila es una amistad “de toda la vida”.

Dalila fulminó a Barby Silenzi y reveló intimidades de su vínculo con El Polaco: "Es algo mutuo"

Rodeada de luces y lejos del secreto y las excusas, Dalila puso fin a su silencio aquel día. Con picardía e ironía, le habló al público: “Así que estuvieron hablando de mí en la televisión, ¿qué pueden decir de mí que no sepan?”. Expectante, el auditorio escuchaba. “Todo por el bendito Polaco, si la vamos a hacer, vamos a hacerla bien. Me volvieron loca, y a él también, me decía ‘me llaman todo el día’”. Las risas estallaron y la tensión se disipó. Según el video compartido por PuroShow (El Trece), había resuelto apropiarse del relato.

Luego pronunció la frase que sacudió a los presentes: “Me empaché, ¿quién no se comería a ese bombón? Encima es súper humilde, es buen tipo”.

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