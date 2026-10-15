Cuatro días en el mar y un sueño truncado: La travesía del balsero cubano rescatado y repatriado

Instantes del rescate en alta mar tras cuatro días de travesía desesperada desde las costas de Cojímar, Cuba (Cortesía: Univisión).

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Hay historias que condensan en la fragilidad de una embarcación el dolor de todo un pueblo. La de Enrique René Reyes Martínez, un cubano de 38 años, es una de ellas. Tras navegar a la deriva durante cuatro días en las aguas del estrecho de la Florida, sostenido apenas por bloques de poliestireno, tablones de madera y cuerdas, su anhelo de libertad terminó de forma intempestiva el pasado 13 octubre con su devolución a Cuba, confirmada por sus familiares a través del medio Univisión.

Reyes Martínez, natural de Santiago de Cuba y residente en La Habana, había salido el jueves 8 de octubre desde las orillas de Cojímar. Tras permanecer desaparecida su pista, el lunes fue avistado a unas 16 millas náuticas al este de Key Biscayne por una pareja de navegantes que regresaba de Bahamas hacia Miami.

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Los buenos samaritanos lo auxiliaron e hicieron el llamado de emergencia por el canal VHF 16. En la operación intervinieron unidades de CBP Air and Marine Operations y la Guardia Costera de EE. UU. Sin embargo, Reyes Martínez nunca pisó suelo estadounidense: permaneció bajo custodia a bordo del guardacostas USCGC Melvin Bell, donde procesaron su expulsión directa.

El clamor de la familia, que desesperadamente pidió piedad a las autoridades para evitar su repatriación, retrata la angustia vivida tras la aparición de su fotografía. Aunque existieron versiones encontradas sobre si la travesía comenzó como un accidente de pesca bajo mal tiempo o como un plan concebido en secreto para no preocupar a los suyos, sus allegados coinciden en algo: la meta final era escapar de la asfixiante realidad cubana para ofrecerle un futuro a su pequeña hija de siete años.

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La repatriación de Enrique René Reyes Martínez reaviva la herida de miles de familias divididas por el mar. Su historia refleja la paradoja de quienes arriesgan todo por un instante de libertad, solo para ver cómo las corrientes de la política los devuelven al mismo punto de partida del que intentaron escapar.

La familia de un migrante cubano, identificado como Enrique René Reyes Martínez, imploró a las autoridades que no lo deporten tras ser rescatado en alta mar.

Datos de personas repatriadas: cubanos rescatados en Florida

El caso de Enrique René no representa un hecho aislado, sino un capítulo más en el endurecimiento del control fronterizo marítimo. La política migratoria actual aplica procesos de expulsión expedita a quienes son interceptados en alta mar, una directriz afianzada tras la derogación de la política de «pies secos, pies mojados» en 2017.

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Repatriaciones acumuladas: En lo que va de 2026, un total de 58 personas han sido repatriadas a Cuba

Operaciones recientes: La Guardia Costera repatrió a seis balseros tras dos operativos distintos el martes.

Rescates de emergencia: El 8 de octubre, el escampavías USCGC Raymond Evans auxilió a tres cubanos al suroeste de Cay Sal (Bahamas)

Cierre de vías legales: El contexto migratorio se ha vuelto aún más restrictivo debido al cierre del Programa de Reunificación Familiar Cubana para nuevas solicitudes en diciembre de 2025 y la entrada en vigor, el 1 de enero de 2026

Una infografía detalla el proceso de repatriación de 58 migrantes cubanos desde la Florida en 2026 y la restricción de las vías legales en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de cada balsa construida con materiales de desecho no hay un cálculo irresponsable, sino la desesperación de un país ahogado por la escasez, la inflación, los apagones prolongados y la falta de libertades fundamentales impuestas por el régimen cubano. La crisis económica y social ha empujado a las familias a tomar decisiones extremas donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve borrosa.

Entre 2021 y 2026, más de 1,79 millones de cubanos han abandonado la isla, lo que configura el mayor éxodo masivo en la historia moderna de la nación caribeña. Para la inmensa mayoría de los jóvenes cubanos, el verdadero riesgo no está en las olas del Atlántico, sino en la permanencia en una tierra sin presente ni futuro.

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