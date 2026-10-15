La revelación de Barbie Simons a 30 años de la muerte de su padre, Leonardo: “Quise pedir ayuda, pero un adulto me dijo que no podía hacerlo”

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Barbie Simons recordó este 15 de octubre a su padre, el conductor Leonardo Simons, al cumplirse 30 años de su muerte, y publicó en sus redes sociales un extenso mensaje en el que por primera vez reveló un episodio que la marcó de por vida: cuando tenía 15 años quiso pedir ayuda porque veía que su papá no estaba bien, pero un adulto se lo impidió.

Leonardo, cuyo verdadero nombre era Simón Leonardo Wowe, tenía 49 años y una carrera consolidada en la televisión argentina cuando el 15 de octubre de 1996 se quitó la vida al arrojarse desde el piso 13 del edificio de la avenida Córdoba al 1300, en el barrio de Tribunales, en el que funcionaba su productora.

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La decisión llegó tras semanas de una profunda depresión que se desató cuando su hermano, el juez federal Carlos Wowe, fue imputado por haberle pedido el pago de una coima al periodista Bernardo Neustadt para favorecerlo en una causa iniciada por el empresario Franco Macri. El caso tomó gran notoriedad pública y, aunque Leonardo no tenía ninguna vinculación con el hecho, su nombre empezó a aparecer en las páginas policiales de los diarios.

Barbie usó sus redes sociales para hablar de la depresión de Leonardo, su papá

Barbie, que en ese momento era una adolescente de 15 años, escribió ahora, en una serie de historias de Instagram, que durante mucho tiempo le costó hablar de lo que pasó. “Yo era muy chica. No entendía realmente lo que significaba atravesar una depresión ni tenía las herramientas para poder ayudarlo”, expresó. Luego, relató que convivía con su padre y fue testigo de su deterioro: “Vivía con mi papá y veía que algo no estaba bien. Lo veía triste, medicado, cada vez peor”.

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Según contó Simons, en aquel momento intentó alertar a su entorno sobre la situación. “Quise hablar. Quise contarle a mi hermana, que estaba lejos, lo que estaba pasando. Quise pedir ayuda”, reveló en referencia a su hermana mayor, Vanesa, fruto al igual que ella del matrimonio de Leonardo con la locutora Alicia Gorbato. Sin embargo, aseguró que fue silenciada: “Pero un adulto me dijo que no podía hacerlo. Que no debía contar nada. Y yo, con 15 años, obedecí”.

Esa inacción impuesta la acompañó durante décadas. “Durante muchísimo tiempo me pregunté qué hubiera pasado si hubiese hablado. Si mi hermana hubiera sabido. Si hubiera venido. Si alguien más hubiese visto lo que yo estaba viendo”, se lamentó la conductora. Tres décadas después, Barbie aseguró que logró procesar aquella vivencia: “Hoy entiendo algo que esa chica de 15 años no podía entender: cuando alguien que queremos está atravesando una situación de salud mental, el silencio nunca puede ser la respuesta”.

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"Un adulto me dijo que no podía hacerlo, que no debía contar nada", recordó Simons en sus historias

Barbie, además de brindar esa revelación, eligió darle a su relato un sentido vinculado a la concientización de los problemas de salud mental. “Hoy, 30 años después, sabemos mucho más sobre salud mental. Y por eso siento que transformar un poquito de este dolor en conciencia también es una forma de honrarlo”, afirmó.

También reflexionó sobre lo que podría haber sido distinto: “Muchas veces pienso que, con otra información, otro acompañamiento y el tratamiento adecuado, quizás la historia de mi papá podría haber sido otra. Estoy casi convencida”.

En el tramo final de su publicación, Barbie apeló directamente a quienes atraviesan situaciones similares. “Si alguien que querés está atravesando una depresión, acercate. Preguntá. Escuchá. Acompañá. Y buscá ayuda profesional a tiempo”, pidió. Y agregó un mensaje para quienes sufren en primera persona: “Si sos vos quien está sufriendo, por favor, hablá con alguien y pedí ayuda”.

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La conductora pidió que hablen, que escuchen y que presten atención a sus familiares (Instagram)

Y, en el último posteo, cerró con un pedido que condensó el sentido de su testimonio: “No silencien a quien pide ayuda. No le pidan a un chico que guarde secretos que corresponden a los adultos. Hablen. Pregunten. Involúcrense. Busquen ayuda. Porque a veces hablar a tiempo puede cambiar una historia”.